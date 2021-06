Zaradi rekordno suhega junija je suša že na obzorju

Bo ocenah Helene Grčman z Biotehniške fakultete so "tista najplitvejša tla na produ že na kritični točki, rastline že trpijo sušo in brez namakanje ne moremo pričakovati takšnega pridelka, kot bi bil, če bi bile padavine". Še dva zelo vroča dneva pa sta pred nami.

Do zdaj je padlo zelo malo dežja. "V večjem delu države je od prvega junija do danes padla manj ko desetina padavin, izhlapelo pa je enkrat več vode kot v običajnem juniju," pove prognostik 24UR Rok Nosan .

"Pričakujemo še kakšno stopinjo ali dve več, kar pomeni, da bodo te temperature blizu rekordov za mesec junij," razloži Nosan. To pa je slovenski junijski absolutni rekord. In ker vročinski val v osrednji Sloveniji traja že slaba dva tedna, bo po Nosanovih besedah "letošnji prvi vročinski val, tako po trajanju kot po izmerjenih temperaturah, eden najmočnejših junijskih v zgodovini meteoroloških meritev".

Ohladitev oziroma padavine naj bi dočakali v četrtek , vendar nič obilnega. Tudi julij in avgust naj bi bila po dolgoročnih napovedih vroča in suha. "Torej lahko pričakujemo še kar nekaj vročinskih valov," še napove Nosan. In če je bil maj rekordno moker in med najhladnejšimi do zdaj, bo junij rekordno suh, rekordno sončen in tretji najtoplejši v zgodovini meritev.