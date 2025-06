Suša, kot ji nismo bili priča deset let: prizadete pšenica, krompir, koruza ...

Ob visokih temperaturah in pomanjkanju padavin Slovenijo pesti tudi suša. Najhuje je na Koroškem, Notranjskem in v Ljubljani z okolico, kjer so izjemno sušne razmere, po drugih regijah pa zelo sušne razmere. Ponekod so že uvedli prve omejitvene ukrepe pri porabi pitne vode. V velikih skrbeh pa so kmetje, najbolj so na udaru poljščine, zelenjava in travniki. Mnoge je strah kaj bo s pridelkom in kako bodo nakrmili živali.