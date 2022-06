Suša na zahodu države bi lahko ob ekstremni vročini prešla v izredne razmere

Arso na svoji podstrani, namenjeni spremljanju suš, stanje po državi objavi vsak četrtek. Podatki preteklega tedna kažejo, da predvsem po zahodnem delu države beležimo izrazito sušo. Zelo sušne razmere površinskega sloja tal vztrajajo na Zgornjesavskem, Bovškem, Goriškem, Notranjskem, v Ljubljani z okolico in v Spodnjem Posavju, zmerno sušne razmere pa medtem beležimo na Gorenjskem, Kočevskem in Savinjskem.

V zadnjem mesecu beležimo večinoma toplo do zelo toplo obdobje, na jugozahodu države pa kar izjemno toplo obdobje, potrjujejo podatki Agencije RS za okolje (Arso). V primerjavi z dolgoletnim povprečjem imamo v zadnjem 30-dnevnem obdobju v večjem delu vzhodne Slovenije normalne do deževne, na zahodu pa suhe do zelo suhe padavinske razmere.

Že v tednu do 22. junija je bilo vreme večinoma nadpovprečno toplo in ponekod vetrovno, nastajale so tudi krajevne nevihte s točo. Padavine preteklega tedna so bile največje v delih, kjer je površinski sloj tal že sicer dobro namočen, v delih, kjer že dlje časa beležimo pomanjkanje vlage v tleh, pa je prevladovalo izhlapevanje in torej zmerno oz. zelo sušno stanje površinskega sloja tal.

Kot je pojasnil meteorolog Arsa Brane Gregorčič , se stanje v tem tednu ne bo izboljšalo, zaradi napovedanega vročinskega vala bi se kvečjemu lahko poslabšalo. Do konca tedna bo namreč sončno in vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija, verjetnost za padavine pa bo majhna. "Vročinski val prinaša cel kup težav, v primeru suše je največja težava to, da ne bo padavin. Če bodo, bodo to predvsem lokalne nevihte, ki ne bodo dosti pripomogle k odpravi sušnega stanja," je pojasnil Gregorčič.

Težava nastane predvsem, kadar kmetijska in hidrološka suša nastopita hkrati, je poudaril Gregorčič. "Takrat tudi tisti kmetje, ki imajo sicer možnost namakanja, te možnosti več nimajo," pravi in dodaja, da tako lahko pride do velikih izgub pridelkov.

Kot je povedala Andreja Sušnik , agrometeorologinjo iz Arsa, izredne sušne razmere na nekaterih koncih trajajo že vse od konca lanske spomladi. Čeprav smo se ob začetku leta lahko razveselili, da ni bilo takšne pozebe kot v preteklih letih, pa je letošnje leto presenetila zgodnjepomladanska suša, pravi Sušnikova. Težave so povzročala tudi neurja s točo in ekstremne temperature, je spomnila. Poudarila je, da se vročinski šok lahko kaže tudi v ovelosti rastlin.

Reke v Posočju, na Vipavskem in Notranjskem izrazito malo vodnatost za ta letni čas

Kot je še povedal Gregoričič, je trenutno sicer hidrološka suša huja kot kmetijska. Nanjo vplivajo tudi suhe zime, kakršno smo zabeležili tudi letos. Vodnatost rek v večjem delu Slovenije je mala in se počasi zmanjšuje. Pri tem imajo reke v Posočju, na Vipavskem in Notranjskem izrazito malo vodnatost za ta letni čas. Srednjo vodnatost ohranjata Mura in Drava, po nočnih nevihtah pa so srednjo in ponekod celo veliko vodnatost prehodno dosegli tudi manjši vodotoki v Pomurju in Podravju. Trenutno beležimo nizkovodne razmere na skoraj 60 odstotkih vodomernih postaj. Kot je dodala Sušnikova posledično marsikje lahko vidimo prazne rečne struge.

Izrazitejša bo tudi suša podzemne vode

Med 16. in 22. junijem so zmerno sušo podzemne vode beležili v vodonosnikih Obalne, Notranjske, Dolenjske, Savinjske, Spodnjeposavske, Zgornjesavske in Podravske regije. Izrazita suša je prisotna v Gorenjski, Ljubljanski, Goriški in Bovški regiji. Padavine, ki so bile ponekod v preteklem tednu, niso vplivale na splošno izboljšanje količinskega stanja podzemnih voda, gladine podzemne vode so se na večini merilnih mest postopoma zniževale.

Ker v tem tednu padavin ne bo, bo suša podzemne vode predvidoma še nekoliko izrazitejša.