Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Suša ne popušča: pridelek ponekod manjši tudi za 90 odstotkov

Ljubljana, 11. 08. 2026 10.55 pred 4 urami 3 min branja 50

Avtor:
Ne.M. STA
Suša

Suša vztraja, njene posledice pa so vse bolj vidne. Prizadete so kmetijske površine, vodni viri, gozdovi, ribogojnice med drugim trpijo tudi zaradi visokih temperatur vode. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega, odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih.

Agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Arsa je predstavila razvoj suše v površinskem sloju tal. S prvim valom suše smo bili po njenih besedah soočeni že spomladi – od konca marca do sredine maja. Sušomer se je sicer v aprilu in maju malo izboljšal. V začetku junija pa smo bili ponovno v primežu sušnih razmer v površinskem sloju tal.

Prejšnji četrtek se je sušomer obarval rdeče in oranžno, je še dejala Sušnikova, kar pomeni, da v večini regij vladajo izjemne sušne razmere. Pretekli konec tedna je res padla manjša količina dežja v nekaterih regijah, 20 do 30 mm lokalno, ponekod tudi 50, ampak zaradi tega se sušne razmere v površinskem sloju tal ne bodo spremenile, je še poudarila.

Poudarila je tudi močno izhlapevanje iz tal in rastlin, v posameznih dneh tudi med pet in šest litrov vode na kvadratni meter površine tal. "Suša se v površinskem sloju tal nadaljuje tudi ta teden," je dejala. Da bi stanje vsaj nekoliko omilili, tudi gozdovi in drugi ekosistemi bi potrebovali več kot 100 mm padavin v večjih intervalih, je še opozorila agrometeorologinja.

Suša
Suša
FOTO: Bobo

Odgovorno ravnanje s pitno vodo

Namestnik direktorja Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije Iztok Rozman je opisal, kako lahko odgovorno uporabljamo pitno vodo v času suše. "Oskrba s pitno vodo v Sloveniji ima precej lokalno naravo. Ponekod prihaja do zmanjšanja izdatnosti nekaterih vodnih virov in lokalno do povečanja rabe pitne vode v nekaterih vodovodih," je izpostavil. Uporabnikom zato svetuje, naj spremljajo obvestila izvajalca oskrbe s pitno vodo in tudi morebitno izboljšanje razmer.

Ponovno je opozoril, naj poskušajo uporabniki čim bolj odgovorno ravnati. Izvajalci namreč lahko omejijo nekatero rabo vode, predvsem nenujno rabo, kot je zalivanje površin, pranje avtomobilov ipd.

'Podajamo si vremenske ujme, od toče, viharjev, suše ...'

Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek je opozoril na učinek dolgotrajne suše na slovensko kmetijstvo. "Situacija za slovensko kmetijstvo ni rožnata, je izjemno zaostrena," je poudaril. "Podajamo si vremenske ujme, od toče, viharjev, suše ..." je dejal in poudaril, da so pridelki izjemno zmanjšani, tako na travnikih kot poljščine: "Nenazadnje smo tudi že videli, da je prvi sušni val zmanjšal zaloge krme, pridelke žit ponekod v Sloveniji." 

Kot pravi, smo vsi pričakovali boljše poletje, a je prišel nov vročinski val, vročina pa je lahko za pridelke pogubna. Izpad pridelkov je po njegovih besedah izjemen, med 30 in 50 odstotkov pri žitih, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni, ponekod po Sloveniji so površine povsem suhe.

Posledice suše na koruzi
Posledice suše na koruzi
FOTO: Shutterstock

Odpadanje listja, visoka temperatura vode v ribogojnicah, gozdovi rumenijo

Nekateri pridelovalci koruze so že začeli spravilo, da bi rešili, kar se rešiti da, je pojasnil. Količina pridelka bo ponekod manjša tudi za 80 do 90 odstotkov, zlasti na prodnatih tleh, na Krškem in Mengeškem polju pridelka praktično ni, je povedal. Drugod bo padec glede na običajno pridelavo verjetno blizu 50-odstoten, je dodal.

Prisilno dozorevanje pri trajnih nasadih (kot so vinske trte, jagode) pa bo po njegovih besedah zagotovo vplivalo tudi na samo kakovost produktov. Pri nekaterih sadnih vrstah so opazili tudi že odpadanje listja – omenil je hruško. Težava pa so tudi ribogojnice, kjer ne gre le za pomanjkanje vode, temveč tudi za nevarno visoko temperaturo vode, zaradi česar so nekatere ribe v fazi preživetja. "Nekateri so enostavno prekinili krmljenje, izpadi bodo, prirastov ni, ker gre zgolj za fazo preživetja," je povzel.

Suša
Suša
FOTO: Bobo

V gozdovih hrasti rumenijo, kot bi bila jesen, je opozoril Podgoršek, najhuje pa lahko pričakujemo zaradi napada podlubnikov. "Čarobne palčke ni. Če bi jo imeli, ne bi stali tukaj, ker bi rešili problem," je dejal Podgoršek in kmetovalce pozval, naj upoštevajo navodila javne službe.

"Dajmo priložnost slovenskemu kmetijstvu, slovenskemu kmetu, da bomo lahko nadaljevali s kmetovanjem. Bodimo občutljivi na poreklo," je še pozval predsednik zbornice.

suša razmere vreme vročina

Čeprav se ne blešči, je nevarno, posledice lahko ostanejo za vse življenje

V prihodnjem tednu konec najhujše vročine

24ur.com Suša prizadela celoten kmetijski sektor, ponekod pridelka sploh ne bo
24ur.com Suša povzročila škodo v višini 65 milijonov evrov
24ur.com Namakalni sistemi: slovensko kmetijstvo v glavnem čaka na dež
24ur.com Sanirani Vogršček spet prazen, od njega odvisni nasadi propadajo
24ur.com Letošnja suša hujša od tiste leta 2017: Najbolj prizadeti so nasadi zelenjave in žit
24ur.com Izjemna suša po državi: pridelka ponekod ne bo
Cekin.si Črne napovedi: Poleg pozebe in toče pridelek klesti še suša
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
11. 08. 2026 15.46
V hribih je še dovolj košnje ko starejši ne morejo več kmetovat ampak nobenemu se ne ljubi dol s traktorja za bcs ali grablje, če pokosis in posuši noče nobeden mogoče bi moral pripeljati v hlev k živini!
Odgovori
0 0
periot22
11. 08. 2026 15.28
Bomo avte jedli ki jih je Vlada za sebe kupila z našim denarjem!!!!!!!
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
11. 08. 2026 14.59
Minister Vrtovec sestavlja delovno skupino teologov, ki se bojo lotili problema... Mislim, da lahko uspejo, zato smo izvolili dipl. teologe...
Odgovori
+1
1 0
Kardinal v Kristusu
11. 08. 2026 14.49
Dipl. teolog Vrtovec pomaga?.... Njegova molitev k višji sili je nepogrešljiva v teh težkih časih...
Odgovori
+1
1 0
Victorinox
11. 08. 2026 14.23
Hrana bo postala bistveno dražja, vsaj tista, kjer bo pridelek močno okleščen. V trgovinah pa bo več poceni "plastike".
Odgovori
+3
3 0
šavrin
11. 08. 2026 14.21
naše kmetjstvo kot v stari jugi, zadnja briga vsake vlade. enega namakalnega sistema niso izgradili. Brez zajetij vode in namakanja ne bo hrane dovolj. Jeseni ko bo deževalo bodo vsi že pozabili na sušo, tako kot vedno.
Odgovori
+5
5 0
Jožajoža
11. 08. 2026 14.44
V zlati jugi je bil človek,delavec in kmet zelo cenjena.takrat je človek,delavec in kmet nekaj veljal.le kraljevi komunisti,kot je bil janša niso bili zaželeni.si bili rak rana družbe,kot so še danes
Odgovori
-1
1 2
I am lost.
11. 08. 2026 13.36
No vredno ven metati denar za hrano. Govedina za 20 EUR ali svinjsko meso za 4 EUR...
Odgovori
+2
2 0
I am lost.
11. 08. 2026 13.34
saj sem občutljiv na poreklo... kupim kar je najcenejše...
Odgovori
-1
2 3
gongash
11. 08. 2026 13.21
Evo vrtovec že hiti da vam pomaga. Je kupil nov avto ravno zaradi tega.
Odgovori
+4
8 4
Magadaskar
11. 08. 2026 13.58
Kaj ima veze minister za infrastrukturo z kmetijstvom?
Odgovori
+0
2 2
Victorinox
11. 08. 2026 14.24
Nekateri pa spet ne morete brez politike take in drugačne. Sicer je pa minister za infrastrukturo.
Odgovori
+2
2 0
Jožajoža
11. 08. 2026 14.45
Vrtovec brez janše ne dne NIČ.niti srat brez njega ne sme
Odgovori
0 0
jank
11. 08. 2026 13.18
Državna sekretarka za kmetijstvo se je danes pohvalila, da bo vlada namenila 8,4 milijona iz proračuna in 2,8 milijona sredstev EU. Med drugim bodo dobili odškodnio, pazite, za LANSKO sušo. Ali ti ljudje vedo, za kakšno škodo gre? Ti se pa res delajo norca kot že dolgo ne. Poleg tega je hladno povedala, da je na kmetih, da oddajo vlogo.
Odgovori
+1
4 3
gongash
11. 08. 2026 13.16
Sej bo zdej janša pa nsi pomagal. Vrtovec je že kupil z davkoplačevalskim denarjem nov avto da bo lahko hitreje pomagal
Odgovori
+3
6 3
Fluxx
11. 08. 2026 13.10
El Grimso je letos kr brutalen.
Odgovori
+2
5 3
brabusednet
11. 08. 2026 13.10
Pri meni ni neke škode od suše.Povzročajo škodo pa ose,sršeni in ptice.Tako,da več nima smisla se z tem ukvarjat.Bolje vse štiri od sebe,kot blokarji.
Odgovori
+0
3 3
Magadaskar
11. 08. 2026 14.00
Tle se ne gre samo za tebe, ampak za celo slovensko kmetijstvo
Odgovori
+1
2 1
Victorinox
11. 08. 2026 14.25
En od velikih grehov je tudi sebičnost.
Odgovori
+2
2 0
Emtisunce
11. 08. 2026 12.57
Zakaj se bo hrana podražila ? Če določenih pridelkov zaradi suše ne bo, naj bodo police v trgovinah prazne, cene pa naj ostanejo enake. Naj bo na policah le en bel in en črn kruh, ne pa 40 vrst kruha !
Odgovori
+3
7 4
brusilec
11. 08. 2026 13.04
si pa matematik... iz 1000kg moke narediš vedno enako količino kruha.. tist ki ima denar bo kupil dražjega, ti pa cenejšega. ne moreš pa ti določat kerga naj samo pečejo
Odgovori
-4
1 5
televizija2000
11. 08. 2026 12.51
Katastrofa
Odgovori
+0
2 2
Jožajoža
11. 08. 2026 12.51
Nobenih ukrepov vlade.samo odpustki kriminalcem iz njihovih vrst se delijo
Odgovori
+1
7 6
Victorinox
11. 08. 2026 14.26
Tufi furmanski konj ima plašnice in gleda samo tja, kjer gospodar želi.
Odgovori
0 0
Victorinox
11. 08. 2026 14.28
Tudi furmanski konj ima plašnice in gleda samo tja, kjer gospodar želi.
Odgovori
0 0
SpamEx
11. 08. 2026 12.47
Tanka je meja med dobrim letinikom vina in sušo
Odgovori
+2
3 1
Medo888
11. 08. 2026 12.41
Kje so novi zalogovniki vode in oprema za gašenje kak načrt za razsoljevanje morja ?
Odgovori
+7
7 0
Mclaren
11. 08. 2026 12.41
Suša in visoka cena goriva, protestov nobenih. Vau.
Odgovori
-2
1 3
kryptix
11. 08. 2026 12.51
Zakaj bi protestirali? Je kdo protestiral leta 2019 naj zaprejo meje? Protestiralo se je ko je bilo prepozno. Tukaj bo isto..ko bo že prepozno.
Odgovori
+1
2 1
televizija2000
11. 08. 2026 12.52
Čakaj da kriza zares pride v jeseni.
Odgovori
+1
2 1
Bananistanec
11. 08. 2026 12.40
povsod suša, kot vsako leto, zakaj se pa sadi tako neodporne rastline
Odgovori
-2
1 3
bibaleze
Portal
Priljubljeni igralec pri 55 letih pričakuje prvega otroka
To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic
To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic
Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko
Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko
Šah je šola za življenje: 7 pomembnih veščin, ki jih otroci razvijajo skozi igro
Šah je šola za življenje: 7 pomembnih veščin, ki jih otroci razvijajo skozi igro
zadovoljna
Portal
Nihče ni pričakoval takšne preobrazbe: v cvetličnih bikinkah je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka presenečenje, rake prevzemajo močna čustva
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka presenečenje, rake prevzemajo močna čustva
Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij
Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij
Kraljica ulične mode navdušila v beli poletni obleki
Kraljica ulične mode navdušila v beli poletni obleki
vizita
Portal
Kateri kruh je najbolj zdrav? Ne nasedajte zvijačam
Če menite, da težave z jetri povzroča mastna hrana, se motite: glavni krivec za maščobo in slab holesterol
Če menite, da težave z jetri povzroča mastna hrana, se motite: glavni krivec za maščobo in slab holesterol
Največjo škodo si delate s tem, ko ne namenjate pozornosti prebavi
Največjo škodo si delate s tem, ko ne namenjate pozornosti prebavi
Največja napaka pri izbiri mesa
Največja napaka pri izbiri mesa
cekin
Portal
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Suša bi lahko kmalu udarila po denarnicah Slovencev: najprej dražja zelenjava in sadje, nato še kruh?
Suša bi lahko kmalu udarila po denarnicah Slovencev: najprej dražja zelenjava in sadje, nato še kruh?
Po prijavi v mobilno banko ga je pričakal šok: na računu je zagledal več kot 50 milijonov evrov minusa
Po prijavi v mobilno banko ga je pričakal šok: na računu je zagledal več kot 50 milijonov evrov minusa
Prijateljstvo v službi vam lahko pomaga do uspeha, a obstaja past, ki jo mnogi spregledajo
Prijateljstvo v službi vam lahko pomaga do uspeha, a obstaja past, ki jo mnogi spregledajo
moskisvet
Portal
Drži jo za roko, gleda pa proti drugi: Rodri nehote poustvaril sloviti meme
Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?
Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?
Vsi gledajo njo: lepotica, ki je osvojila srce dirkača F1
Vsi gledajo njo: lepotica, ki je osvojila srce dirkača F1
Preprosta vaja, ki razkrije dejansko starost vašega telesa
Preprosta vaja, ki razkrije dejansko starost vašega telesa
dominvrt
Portal
Če želite prihodnje leto bujne hortenzije, tega opravila nikar ne preskočite
Je paradižnik poln takšnih madežev? Krive so lahko te nadležne stenice
Je paradižnik poln takšnih madežev? Krive so lahko te nadležne stenice
Prstni odtisi na hladilniku in pečici? Ta trik jih odstrani brez drgnjenja
Prstni odtisi na hladilniku in pečici? Ta trik jih odstrani brez drgnjenja
Ta zvok iz klimatske naprave pogosto napoveduje drago popravilo
Ta zvok iz klimatske naprave pogosto napoveduje drago popravilo
okusno
Portal
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Natalija Verboten razkrila recept za priljubljeno dalmatinsko jed, sledilci pa so takoj opazili dve stvari
Natalija Verboten razkrila recept za priljubljeno dalmatinsko jed, sledilci pa so takoj opazili dve stvari
Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova
Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
voyo
Portal
Svingerski safari
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Mamin dan
Mamin dan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897