Suša ponekod uničila do 85 odstotkov kmetijskih pridelkov

Potem ko je suša prizadela praktično celotno državo, se njene posledice po opozorilih zbornice iz dneva v dan stopnjujejo. Po podatkih, ki so jih zbornici posredovali njeni zavodi, so med najbolj prizadetimi območji Pomurje, Podravje, Primorska, Dolenjska in Bela krajina, kjer je več tednov primanjkovalo padavin, hkrati pa so razmere poslabšale visoke temperature in močna evapotranspiracija (združen proces izhlapevanja vode iz tal in rastlin v ozračje). Največ škode se pojavlja na koruzi, kjer pomanjkanje vode v času cvetenja povzroča slabo ali celo nično oploditev, oljnih bučah, soji, sončnicah in drugih okopavinah ter krompirju. Zaradi sušnih razmer je prizadeto tudi trajno travinje, kjer je na številnih območjih drugi ali tretji odkos močno zmanjšan oziroma ga sploh ne bo, ter zelenjadnice in sadje, kjer prihaja do ožigov, odpadanja plodov in zmanjšane kakovosti pridelka.

Suša uničila pridelke FOTO: Bobo

"Na najbolj izpostavljenih lahkih in prodnatih tleh se ocenjeni izpadi pridelka gibljejo med 50 in 80 odstotki, ponekod celo do 85 odstotkov. Na globljih in težjih tleh so ocene škode praviloma med 20 in 40 odstotki, vendar se razmere zaradi nadaljevanja suše hitro slabšajo," so pojasnili na zbornici. Posebej zaskrbljujoče pa je stanje na območjih, ki jih je v začetku poletja že prizadela toča, saj "suša dodatno uničuje poškodovane posevke in preprečuje njihovo obnovo". Zaradi izsušenih tal sta oteženi tudi obdelava strnišč in setev naknadnih posevkov. Da je letošnje leto za kmetijstvo tako težko, da skorajda ni več kvadratnega metra Slovenije, ki ga ne bi doletela naravna ujma, pa je na današnji izjavi za medije v Ljubljani opozoril tudi predsednik KGZS Jože Podgoršek.

KGZS FOTO: Bobo

"Situacija na področju kmetijstva je resnično zaskrbljujoča in tudi zaradi tega pričakujemo takojšnje ukrepanje, nenazadnje tudi novi kmetijski minister je že obljubil hitro izplačilo sredstev še za lansko sušo in pozebo, kolikor nam je znano," je izpostavil. Glede suše v zadnjih tednih pa je dejal, da zbornica podatke o škodi v zvezi s tem zbira prek javne službe kmetijskega svetovanja, z njimi pa tekoče seznanja kmetijsko ministrstvo ter Upravo za zaščito in reševanje. "Pričakujemo, da prvi popisi škode v letošnjem letu zaradi naravnih nesreč že potekajo prek občinskih komisij, sklep Uprave za zaščito in reševanje je namreč že izdan, ter da se bo to izvedlo tudi za poznejše vremenske ujme, kot je suša v tem trenutku. Prav tako ne vemo še, kaj nas čaka jeseni," je poudaril. Če se bo izkazalo, da je škoda velika, pa se na zbornici nadejajo, da bo vlada v zvezi s tem sprejela program za odpravo posledic.

Prva izplačila kmetom zaradi lanske suše predvidoma avgusta

Ministrstvo za kmetijstvo skupaj s pristojnimi ustanovami pospešuje postopke, potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi, so zagotovili na ministrstvu. Za odpravo posledic lanske suše je vlada na njihov predlog zagotovila 8,45 milijona evrov, prva izplačila upravičencem pa so predvidena avgusta. Na ministrstvu so v današnjem sporočilu za javnost navedli, da si ob zavedanju, da naravne nesreče močno vplivajo na delo in prihodnost slovenskih kmetij, prizadevajo, da bi pomoč prizadetim upravičencem zagotovili v najkrajšem možnem času, ob tem pa tudi zakonito in pregledno izvedli vse postopke. Trenutno Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja po njihovih pojasnilih preverja izpolnjevanje pogojev upravičencev ter izračunava višino odškodnine za posamezno kmetijsko gospodarstvo. Ob upoštevanju evropskih pravil pa ministrstvo hkrati zaključuje tudi potrebne postopke za priglasitev sheme državnih pomoči, kar je po oceni pristojnih eden od ključnih korakov za izvedbo izplačil.

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