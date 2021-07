Suša prizadela skoraj vse poljščine in travinje, ključno je namakanje

Trenutno smo že v drugem vročinskem valu letos, pogost veter in pomanjkanje padavin pa že od druge polovice junija stopnjujejo izsušenost površinskega sloja tal in s tem vplivajo na vodno bilanco kmetijskih rastlin. Izhlapevanje je povečano, lokalne padavine, ki nastajajo, pa zelo hitro izhlapijo, je vremenske razmere opisala agrometeorologinja na Agenciji RS za okolje Andreja Sušnik.

Rastline so tako v velikem vročinskem in sušnem stresu. Poleg tega to ni prvi, z vremenom povezan stres letos, spomladi so se namreč kmetijski pridelovalci v večjem delu Slovenije spopadali s pozebo, nato pa je maja sledilo hladno in mokro vreme, rastline so slabo klile.

Neugodne vremenske razmere so prisotne v večjem delu Slovenije, slabše pa so na plitvih, prodnatih tleh. Posledice suše se marsikje že kažejo v obliki širokih in globokih razpok v tleh. Zaradi previsokih temperatur v juniju so se pri pridelavi plodovk v rastlinjakih soočali z velikim izbruhom talnih gliv, pri visokih temperaturah se ne tvori dovolj cvetnega prahu, več je škodljivcev, nastajajo tudi opekline zaradi sonca, so težave v kmetijski pridelavi nanizali na KGZS.

Zaradi suše so prizadete predvsem nenamakane površine z vrtninami, poljščinami in sadovnjaki, močno prizadeto je travinje, precej manj vinogradi, ugotavljajo pri KGZS. Pri poljščinah največ škode pričakujejo na posevkih koruze, oljnih buč, krompirja in soje, manj znakov škode kažejo posevki sončnic.