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Slovenija

Po strugi bi morali teči Soča in Vipava, a vode ni

Gorica, 08. 08. 2026 16.36 pred enim dnevom 2 min branja 49

Avtor:
N.L. L.H.
Presahnjena Soča

V večjem delu države z redkimi premori vlada dolgotrajna vročina in suša. Posledično je tudi vodnatost rek po Sloveniji majhna, nizkovodne razmere pa so prisotne na več kot polovici vodomernih postaj. Vse nižji je tudi pretok Soče. Pri Sovodnjah, tik za slovensko mejo, je že popolnoma presahnila, poniknila je tudi Vipava.

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V noči na soboto se je na severozahodu države razvila nevihta z močnim nalivom, ki je vsaj malo dvignil vodostaj Soče. Ta je v spodnjem toku izjemno nizek.

Pri Ločniku, kjer večji del vode preusmerjajo v kanal Agro Gradiscano, od katerega je odvisna kmetijska proizvodnja na poljih in v vinogradih med Gorico, Gradiščem in Krminom, je reka ponekod povsem presahnila. Ker v strugo spuščajo vse manj vode, so iz Soče pri Sovodnjah, takoj za slovensko mejo, pogledali kamni in vejevje. Tako je po letu 2022 ponovno ostalo na suhem tudi sotočje z Vipavo, poroča Primorski dnevnik.

Po poročanju italijanskega portala Ilgoriziano bodo zaradi sušnih razmer na levem bregu od danes zvečer do ponedeljka prekinili odvzem vode iz struge. Odredili so tudi zaustavitev hidroelektrarn na kanalu Dottori, da bi ohranili količino vode, ki je v sistemu bistvena za ohranitev vodnega življenja.

Ponekod na Vipavi prepovedali športni ribolov

"Zaradi izrednih vremenskih razmer, izjemno nizkih pretokov reke Vipave, visokih temperatur vode in zmanjšane vsebnosti kisika je ribji živelj trenutno močno obremenjen. Z namenom zaščite ribjega življa je Ribiška družina Renče sprejela odločitev, da se do preklica začasno prepove izvajanje športnega ribolova na revirjih Vipava 3 in Vipava 4," so v nedeljo sporočili iz Ribiške družine Renče.

Tudi v prihodnjih dneh ne kaže na večjo pošiljko padavin. Težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek se bodo tako nadaljevale in verjetno še stopnjevale. Še naprej je po državi v veljavi tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem pa je ta nevarnost zelo velika.

Kdaj bo dež?

Sušne razmere po državi se zaostrujejo, zato ministrstvo za okolje poziva k varčevanju z vodo. Prebivalcem svetujejo manj zalivanja, pranja avtomobilov in druge nenujne porabe, gospodarstvo naj porabo zmanjša, kmetje pa vodo za namakanje odvzemajo čim bolj varčno.

"Suša se vleče že od pomladi, ki je bila v večjem delu Slovenije močno presuha. V začetku junija smo imeli nato nekaj padavin, nekje od 15. junija dalje pa močno nadpovprečne temperature. Nizka količina padavin, kar pomeni, da je bilo izhlapevanje veliko večje in zato so reke res ekstremno nizke," pojasnjuje naš hišni prognostik Aleš Satler.

In kdaj lahko tako ljudje kot tudi narava pričakujemo umirjanje razmer? "V naslednjih sedmih do desetih dneh omembe vrednih padavin ni na vidiku, tako da se bo suša še nekoliko zaostrila. Vodostaji rek bodo verjetno še nekoliko padli," odgovarja ter napoveduje, da bi lahko obilnejše padavine k nam prišle šele okoli 20. avgusta.

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KOMENTARJI49

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NeXadileC
09. 08. 2026 21.47
Podatkovni centri za umetno inteligenco v Združenem kraljestvu bi lahko imeli prednost pri oskrbi z vodo med vročinskimi valovi in med prepovedjo zalivanja vrtov in pranja avtomobilov, ppozarja trgovinski organ. Opozarja tudi, da poraba ni bila upoštevana v projekcijah na območjih izgradnje podatkovnih centrov umetne inteligence.
Odgovori
0 0
franko žgavec
09. 08. 2026 17.33
Kjeje sedaj super Golobov računalnik ,da bi napovedal dež
Odgovori
0 0
Minifa
09. 08. 2026 16.03
Še sreča, da imajo PRIMORCI MUSSOLINIJEV vodovod če ne vem odkod bi črepali vodo..??
Odgovori
+2
2 0
Sarmx
09. 08. 2026 13.41
Lahko bi imeli praznik v Sloveniji dela prost dan "DAN SUŠE" 10.08...🤔
Odgovori
0 0
vlahov
09. 08. 2026 13.04
Molite za dež , pa bo kaj . Če pa čakate EU dež , bo pa druge barve.
Odgovori
0 0
juventina10
09. 08. 2026 12.29
sem mislila, da ne bom dočakala praznih pip,pa se mi zdi,da smo že na tej žalostni poti.
Odgovori
+2
2 0
Bananistanec
09. 08. 2026 10.02
Nič novega, kaj pa naredimo za omejevanje sušnih obdobij ..... se gremo zeleni prehod, uvajamo električne avte, kje dobimo pa elektriko, aja hrček v tistem koleščku
Odgovori
+3
7 4
123soba
09. 08. 2026 09.55
Imate enkratno priložnost za čiščenje strug, ampak sedaj jih ne boste...
Odgovori
+8
9 1
kryptix
09. 08. 2026 09.27
Kje ste Greenpeacesovci? Ajde na ceste pa zahtevat da začne oblast čistit sedaj ko je priložnost.
Odgovori
+7
7 0
Hahaha pa se res je
09. 08. 2026 08.54
data centri...antena na Lisci...rdeci in beli...to so nasi problemi, ne vreme
Odgovori
+0
3 3
Svetec 2021
08. 08. 2026 21.15
Evo sedaj bi lahko država počistila gramoz iz strug bi imeli dovolj materiala za vse avtoceste itd itd
Odgovori
+8
10 2
petka5
08. 08. 2026 21.34
Tocno to... ce za kaj lahko to vzanemo kot dobro, je to... vso drevje ven pobrat, veje, ocistit struge naplavin, gramoza, jih poglobit... ampak raje jamr in nic od tega, ko bo prusel pa drug ekstrem bo pa spet groza, ko bodo poplave
Odgovori
+5
8 3
Zdravko Lajh 1
09. 08. 2026 08.08
Najbolje bo, da kar začneš in pokažeš svetel vzor. Morda bodo še drugi dobili veselje?
Odgovori
+1
6 5
bandit1
09. 08. 2026 11.14
Zdravko, dobil boš položnico za neupravičen odvzem gramoza iz struge. Čez 3 mesece pa se bo spomnil tega en vladni veljak in bo pametno, vendar takrat bo tam že voda.
Odgovori
+1
1 0
Roko66
08. 08. 2026 20.25
Italijani speljejo tik za mejo vso Sočo in Vipavo po kanalih in soške postrvi pobirajo po brajdah,ko zalivajo poljščine!
Odgovori
-2
5 7
Julijann
08. 08. 2026 20.31
V Zidanem Mostu je tudi vse suho. Ljudje se lahko sprehajajo pod tistim mogočnim mostom.
Odgovori
+7
7 0
Fluxx
08. 08. 2026 19.54
Kaj pa ekolog Grims pravi?
Odgovori
-5
9 14
kivzfccz
09. 08. 2026 09.56
On bere bedaste komentarje,podobno vašemu.
Odgovori
+2
5 3
bandit1
09. 08. 2026 11.15
Oddaja sobe in apartmaje ki jih je pošteno zaslužil z goljufijami.
Odgovori
-1
1 2
damy1972
08. 08. 2026 19.48
Krave so krive...
Odgovori
+3
6 3
Mukec
08. 08. 2026 19.47
Mrtva reka kam hitiš........
Odgovori
+11
12 1
Fletna
08. 08. 2026 19.40
To je pa res hudo se vode zmanjkuje
Odgovori
+5
7 2
brabusednet
08. 08. 2026 18.36
Pa bo šla Soška postrv v maloro,kot celi svet.
Odgovori
+12
12 0
bandit1
08. 08. 2026 18.29
Kakšna vlada takšen vodostaj, skratka - 0
Odgovori
-13
11 24
Endless
08. 08. 2026 18.48
Janša je kriv
Odgovori
+5
12 7
poper00
09. 08. 2026 09.54
Endless napačno si informiran.Kučan je kriv.
Odgovori
+2
3 1
Emyy
08. 08. 2026 18.12
Po dveh mesecih brez dežja, in ko en krat pride, kaj slišimo zjutraj po radijih od nekaterih t.i. znanih voditelja, večinoma zenskih.” Danes bo vreme slabo in deževno, dež nam bo pokvaril planirano kavico na terasi lokala….
Odgovori
+13
19 6
Vera in Bog
08. 08. 2026 17.54
Vsega so krive vojne, Putin in Kitajska kot največji osnaževalec. Evropa je angelček proti njim !
Odgovori
+1
17 16
Watcherman
08. 08. 2026 18.04
Kakšne veza ima vojna z aktivno dejavnostjo sonca,da je tako vroče suša in premalo dežja phahahahahahahahahahahaha?.
Odgovori
-8
6 14
Watcherman
08. 08. 2026 18.07
Nisi ti kaj dosti pameten.
Odgovori
-6
3 9
Vera in Bog
08. 08. 2026 18.11
A ti veš koliko rafinerij so putinovci že pognali v zrak ???
Odgovori
+4
9 5
Watcherman
08. 08. 2026 18.15
To nima nobene veze s tem kar sem napisal o soncu,suši in premalo dežja ne vojna in ne onesnaženost ni povezana s tem.Lp
Odgovori
-8
2 10
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