Po strugi bi morali teči Soča in Vipava, a vode ni

V noči na soboto se je na severozahodu države razvila nevihta z močnim nalivom, ki je vsaj malo dvignil vodostaj Soče. Ta je v spodnjem toku izjemno nizek.
Pri Ločniku, kjer večji del vode preusmerjajo v kanal Agro Gradiscano, od katerega je odvisna kmetijska proizvodnja na poljih in v vinogradih med Gorico, Gradiščem in Krminom, je reka ponekod povsem presahnila. Ker v strugo spuščajo vse manj vode, so iz Soče pri Sovodnjah, takoj za slovensko mejo, pogledali kamni in vejevje. Tako je po letu 2022 ponovno ostalo na suhem tudi sotočje z Vipavo, poroča Primorski dnevnik.
Po poročanju italijanskega portala Ilgoriziano bodo zaradi sušnih razmer na levem bregu od danes zvečer do ponedeljka prekinili odvzem vode iz struge. Odredili so tudi zaustavitev hidroelektrarn na kanalu Dottori, da bi ohranili količino vode, ki je v sistemu bistvena za ohranitev vodnega življenja.
Ponekod na Vipavi prepovedali športni ribolov
"Zaradi izrednih vremenskih razmer, izjemno nizkih pretokov reke Vipave, visokih temperatur vode in zmanjšane vsebnosti kisika je ribji živelj trenutno močno obremenjen. Z namenom zaščite ribjega življa je Ribiška družina Renče sprejela odločitev, da se do preklica začasno prepove izvajanje športnega ribolova na revirjih Vipava 3 in Vipava 4," so v nedeljo sporočili iz Ribiške družine Renče.
Tudi v prihodnjih dneh ne kaže na večjo pošiljko padavin. Težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek se bodo tako nadaljevale in verjetno še stopnjevale. Še naprej je po državi v veljavi tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem pa je ta nevarnost zelo velika.
Kdaj bo dež?
Sušne razmere po državi se zaostrujejo, zato ministrstvo za okolje poziva k varčevanju z vodo. Prebivalcem svetujejo manj zalivanja, pranja avtomobilov in druge nenujne porabe, gospodarstvo naj porabo zmanjša, kmetje pa vodo za namakanje odvzemajo čim bolj varčno.
"Suša se vleče že od pomladi, ki je bila v večjem delu Slovenije močno presuha. V začetku junija smo imeli nato nekaj padavin, nekje od 15. junija dalje pa močno nadpovprečne temperature. Nizka količina padavin, kar pomeni, da je bilo izhlapevanje veliko večje in zato so reke res ekstremno nizke," pojasnjuje naš hišni prognostik Aleš Satler.
In kdaj lahko tako ljudje kot tudi narava pričakujemo umirjanje razmer? "V naslednjih sedmih do desetih dneh omembe vrednih padavin ni na vidiku, tako da se bo suša še nekoliko zaostrila. Vodostaji rek bodo verjetno še nekoliko padli," odgovarja ter napoveduje, da bi lahko obilnejše padavine k nam prišle šele okoli 20. avgusta.
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