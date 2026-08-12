Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Suša udarja po slovenskih kmetijah, jeseni bi lahko udarila še po denarnicah

Ljubljana, 12. 08. 2026 15.59 pred 12 minutami 4 min branja 2

Avtor:
L.M.
Suša na Gorenjskem

Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj pritiskajo na slovensko kmetijstvo, posledice pa bi lahko občutila tudi živilska industrija in potrošniki. GZS opozarja na manjše pridelke, večjo odvisnost od uvoza ter potrebo po hitrejšem prilagajanju podnebnim spremembam.

Dolgotrajna suša, vročinski valovi in vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi ne ogrožajo več zgolj posameznih kmetijskih gospodarstev, temveč celotno prehransko verigo, opozarja Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Zaradi manjšega domačega pridelka bo po njihovih navedbah treba del surovin nadomestiti z uvozom, kar lahko poveča stroške in izpostavljenost slovenskega trga nihanjem cen.

"Ekstremni vremenski pojavi postajajo naša stalnica, zato se bomo nanje morali prilagoditi," poudarja predsednik zbornice Janez Rebec. Po njegovih besedah bodo potrebna vlaganja v znanje, raziskave in razvoj, hitrejša gradnja namakalnih sistemov, prilagojena obdelava tal ter izbor odpornejših sort.

Končne posledice letošnje suše bodo sicer jasnejše šele jeseni, ko bodo znani dejanski pridelki. Takrat je mogoče pričakovati tudi cenovne odklone pri posameznih kmetijskih surovinah. Na končne razmere bodo vplivale tudi svetovna pridelava, razmere na mednarodnih trgih in geopolitične razmere.

Manj domačih surovin, večja odvisnost od uvoza

Zmanjšana domača pridelava predstavlja težavo tudi za živilsko industrijo, ki potrebuje stabilno, kakovostno in cenovno konkurenčno oskrbo s surovinami. Če teh doma ni dovolj, jih morajo podjetja iskati na tujih trgih.

To pomeni večjo izpostavljenost nihanjem svetovnih cen, logističnim motnjam in geopolitičnim razmeram. Ob že visokih stroških energije, dela in repromateriala bi lahko dodatne podražitve surovin še zmanjšale konkurenčnost slovenskih kmetijskih in živilskih podjetij.

Gospodarska zbornica
Gospodarska zbornica
FOTO: Aljoša Kravanja

Zbornica zato poziva k čimprejšnji uradni oceni škode zaradi suše in, če bodo izpolnjeni zakonski pogoji, aktivaciji mehanizmov za odpravo posledic naravnih nesreč v kmetijski pridelavi.

Ob tem poudarjajo, da pomoč po nastanku škode sama po sebi ni dovolj. Slovenija bi morala vzpostaviti dolgoročen sistem prilagajanja podnebnim tveganjem, ki bi vključeval namakalne sisteme, vodne zadrževalnike, učinkovitejše upravljanje vode, prilagojene tehnologije, raziskave in razvoj ter odpornejše sorte.

Sadjarji opozarjajo na posledice tudi v prihodnjih letih

Posebej zaskrbljujoče so razmere v sadjarstvu. Sušni stres in visoke temperature namreč ne vplivajo zgolj na letošnji pridelek, ampak lahko poškodujejo tudi sadna drevesa in s tem vplivajo na njihovo rodnost v prihodnjih letih.

Predsednik Združenja za sadjarstvo pri GZS Mohor Holešek opozarja, da bodo posledice vidne v manjših količinah in slabši kakovosti letošnjega sadja, pa tudi v slabši skladiščni sposobnosti pridelka.

"Če želimo ohraniti slovensko sadjarstvo, stabilno samooskrbo in preprečiti krčenje površin sadnih nasadov, potrebujemo pospešeno izgradnjo namakalnih sistemov ter zadrževalnikov vode," je poudaril.

Med potrebnimi ukrepi izpostavlja tudi sofinanciranje zavarovanj za tveganje suše, naložbe v zaščitno opremo in prilagajanje tehnologij ter interventno pomoč najbolj prizadetim pridelovalcem. Brez sistemskih ukrepov bi lahko slovensko sadjarstvo še naprej nazadovalo, prehranska veriga pa bi postala bolj odvisna od uvoza.

Najbolj prizadeta koruza in travinje

Suša močno vpliva tudi na poljedelstvo. Po besedah predsednika Združenja kmetijskih podjetij pri GZS Dejana Pernata so najbolj prizadete poljščine, predvsem koruza, ter travinje, namenjeno pridelavi krme.

"Končna škoda bo znana po žetvi, vendar je že zdaj jasno, da bodo pridelki na številnih območjih nižji od pričakovanj," pravi Pernat.

Posledice suše na koruzi
Posledice suše na koruzi
FOTO: Shutterstock

Dodatno skrb povzroča dejstvo, da suša ni prizadela le Slovenije, temveč tudi druge pomembne pridelovalke koruze in krme v regiji, med njimi Madžarsko in Srbijo. To bi lahko v prihodnjih mesecih vplivalo na višje stroške krme in posledično na stroške živinoreje.

Vinogradnike poleg suše skrbi še zlata trsna rumenica

Težave se kopičijo tudi v vinogradništvu. Poleg suše in visokih temperatur vinogradnike letos prizadevata toča in širjenje zlate trsne rumenice.

Predsednik Združenja slovenskih vinarjev pri GZS Gorazd Bedenčič opozarja, da bi lahko brez odločnejših ukrepov v prihodnjih letih prišlo do skokovitega povečanja okužb in izgube več sto hektarjev vinogradov.

"Suša pomeni manjši pridelek ob enakih stroških pridelave, zato lahko pričakujemo tudi višje cene vina," je povedal. Bedenčič opozarja še na vse večjo škodo zaradi toče in poziva k vzpostavitvi celovite zaščite po vzoru Avstrije.

Zavarovanje suše naj bo dostopnejše

Zbornica kot enega od ukrepov predlaga tudi razširitev kmetijskih zavarovanj in subvencioniranje zavarovalnih premij za tveganje suše. Trenutno premija za to tveganje ni subvencionirana pri trajnih nasadih, kot so sadovnjaki in vinogradi, ter pri travinju.

Ker je škod zaradi suše vse več, bi lahko višje premije pridelovalce še dodatno odvrnile od zavarovanja. Subvencioniranje bi po oceni zbornice zmanjšalo strošek za kmete in hkrati omogočilo širitev zavarovanj tudi na področja, ki trenutno niso vključena.

suša slovensko kmetijstvo GZS podnebne spremembe

Lorbek po nesreči predsednice odredil strokovni nadzor nad delom PU Koper

Cekin.si Suša bi lahko kmalu udarila po denarnicah Slovencev: najprej dražja zelenjava in sadje, nato še kruh?
24ur.com Slovenijo zajela izjemna suša: kaj bo z letošnjo letino?
24ur.com Bolezni rastlin, popokani sadeži, skop pridelek ... cene pa zgolj rastejo
Dominvrt.si Klimatske spremembe terjajo svoj davek
24ur.com Slovenski kmetje dobili rešitev, ki jih je le nekaj v Evropi
24ur.com Suša povzročila škodo v višini 65 milijonov evrov
24ur.com Posledice segrevanja ozračja
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HUSO BOSS
12. 08. 2026 16.11
DRAGI SLOVENSKI KMETJE GLEDE NA TO KOLIKO SUBVENCIJ DOBIVATE OD EVROPSEGA SKLADA BI SE LAHKO TUDI MALO BOLJE PRIPRAVILI NA TRENUTNO SITUACIJO...KOT OPAŽAM V SOSEDNI ITALIJI KMETJE KORUZO ŽE LETA ZALIVAJO OB POMANKANJU DEZEVJA V SKLOVENIJI TEGA ŠE NISEM ZASLEDIL..VAŽNO DA JE V GARAŽI TRAKTOR ZA 200K EUR
Odgovori
0 0
dule07
12. 08. 2026 16.11
Ni problema Janša in Kralj bodo porihtali. Cedita se med in mleko. Če verjameš..
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Čeprav je ni omenil v oporoki, je po njegovi smrti podedovala vse
Kako vzgojiti otroka, ki zna reči ne
Kako vzgojiti otroka, ki zna reči ne
Družina Schumacher delila veselo novico: Ralf Schumacher bo prvič dedek
Družina Schumacher delila veselo novico: Ralf Schumacher bo prvič dedek
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
zadovoljna
Portal
Tako lepa je znana Slovenka, ko pije jutranjo kavo
Sprejel težko odločitev: zaradi zdravstvenih težav je turneja odpovedana
Sprejel težko odločitev: zaradi zdravstvenih težav je turneja odpovedana
Anonimna pisma zanetila kaos med pari
Anonimna pisma zanetila kaos med pari
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
vizita
Portal
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Starejši od 50 let bi morali uživati ta vitamin: ščiti pred osteoporozo, izboljšuje spomin in podaljšuje življenje
Starejši od 50 let bi morali uživati ta vitamin: ščiti pred osteoporozo, izboljšuje spomin in podaljšuje življenje
Slovenski oftalmologi svarijo pred poškodbami vida med Sončevim mrkom
Slovenski oftalmologi svarijo pred poškodbami vida med Sončevim mrkom
Samopoškodovalne misli: zakaj se pojavijo in kaj pomenijo
Samopoškodovalne misli: zakaj se pojavijo in kaj pomenijo
cekin
Portal
Najdražje napake generacije 40+: ena vas lahko stane mirne starosti
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
moskisvet
Portal
Zaroka v raju: Kdo je moški, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu?
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Želite električno kolo s subvencijo? Denarja skoraj ni več
Želite električno kolo s subvencijo? Denarja skoraj ni več
Policisti mislili, da so našli truplo: v kovčku jih je čakala erotična lutka
Policisti mislili, da so našli truplo: v kovčku jih je čakala erotična lutka
dominvrt
Portal
Kompostni čaj za rastline: kako ga pripraviti in ali res pomaga vrtu
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
okusno
Portal
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Ko vam je zaradi vročine slabo in nimate apetita: to jejte, da ne obremenite želodca
Ko vam je zaradi vročine slabo in nimate apetita: to jejte, da ne obremenite želodca
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
voyo
Portal
Za Eliso: Primer Claps
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Mamin dan
Mamin dan
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897