Na Obali šteje vsaka kaplja vode: pozivi k varčevanju

Zaradi požara pri Socerbu je oskrba slovenske Istre s pitno vodo znova ogrožena. Rižanski vodovod je pozval k maksimalnemu varčevanju, saj bi zaradi velike porabe vode za gašenje prebivalci lahko ostali brez nje. Samo v torek so z Unca pripeljali nekaj več kot dva tisoč kubičnih metrov, gasilci pa je skušajo čim več dobiti iz Kraškega vodovoda in tako čim manj obremenjevati Rižanskega. V noči s torka na sredo se je sicer za kratek čas zmanjšal pritok vode s Krasa v Istro. Počila je več kot 80 let stara litoželezna cev, vendar so delavci hitro vzpostavili obvod.

Vsaka kapljica vode je dragocena, že več kot mesec dni na Obali opozarjajo plakati. Ljudje se navodil o varčni rabi bolj ali manj držijo, ocenjujejo na Rižanskem vodovodu, a v redukcijo jih lahko pahnejo tudi nepredvideni dogodki, kakršen je požar pri Socerbu. Martin Pregelj, direktor Rižanskega vodovoda, pojasnjuje: "Gotovo si takšnih dogodkov ne želimo, to pomeni za nas enega dodatnega neplaniranega porabnika. In večji kot je požar, več je tega." Težave z oskrbo vode so v zakup vzeli tudi gasilci, ki so skušali čim več vode za boj z ognjem pridobiti zunaj istrskega območja. "Vodo smo dobivali na različne načine, nekaj iz kraškega vodovoda, vozimo pa se tudi ven, do Kozine, in tam polnimo, ker je, kot veste, Rižanski vodovod res na tesnem z vodo," dodaja Jan Brodar, vodja intervencije.

icon-expand Suša na Obali FOTO: Luka Kotnik

A kljub vsej iznajdljivosti je sinoči vodovod skoraj klonil. "Zvečer smo bili na spodnji meji, vodohrani Brdin in tisti pri Socerbu so bili na spodnji meji in čez noč smo si nekoliko opomogli, tako smo današnji dan startali v minimalni kondiciji," še dodaja Pregelj.