Suša pustoši po državi: 'Razmere so izredne'

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Novinarska konferenca po ogledu suše Aljoša Kravanja

Novinarska konferenca po ogledu suše Aljoša Kravanja

Novinarska konferenca po ogledu suše Aljoša Kravanja

Novinarska konferenca po ogledu suše Aljoša Kravanja

Novinarska konferenca po ogledu suše Aljoša Kravanja









Sekretarka Erjavec se je danes na terenu v okolici Domžal seznanila s sušnimi razmerami, ki so, kot je poudarila, resnično pereče, zato bo k pomoči kmetom pristopila tudi država. Mojca Erjavec je povedala, da bo minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj na teren odšel prihodnji teden. Zaradi suše se mnogi sprašujejo o preživetju. Ukrepe za aktualno problematiko še snujejo: "Nenehno smo v stikih s kmeti, pripravljeni smo poslušati in pomagati. Za namakanje smo namenili okoli 10 milijonov evrov. Delali bomo z roko v roki s pridelovalci in jim bomo stopili naproti. Zavedamo se, da so razmere izredne." "Na ministrstvu smo že zagotovili skupno prek 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu, pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela konec tega meseca. Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojil in goriv pa tudi snujemo ukrepe. Na evropski ravni smo dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi," je dejala v izjavi za medije ob robu ogleda.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Suša Aljoša Kravanja

Suša Aljoša Kravanja

Suša Aljoša Kravanja

Suša Aljoša Kravanja

Suša Aljoša Kravanja









Poudarila je, da je v trenutnem obdobju skupne kmetijske politike za namakanje zagotovljenih okoli 10 milijonov evrov in da sta trenutno na tem področju odprta dva razpisa. "Na terenu smo si ogledati tudi nekatere dobre prakse namakanja," je povedala. Spomnila je, da so na ministrstvu že poslali pobudo ministrstvu za okolje in prostor za hitrejše in enostavnejše umeščanje kmetijskih objektov v prostor. Zaradi vse več vremenskih ujem bi kmetje morali razmisliti tudi o možnosti zavarovanja v kmetijstvu, za kar so prav tako na voljo subvencije, je povedala. Na vprašanje o višjih cenah hrane jeseni in vplivu na kmete je zagotovila, da bodo slovenskim rejcem še naprej pomagali pri tem, da bodo slovenski kupci izbrali njihove produkte in da bodo krepili sheme kakovosti: "Slovenski potrošniki morajo vedeti, da z izborom slovenskih izdelkov podpirajo slovenske kmete in družine in našo prehransko varnost." Jože Podgoršek je povedal, da v zbornici z zaskrbljenostjo spremljajo razmere v kmetijstvu, saj si letos naravne nesreče sledijo ena za drugo: "Ekstremno vročinsko obdobje je krivo za to, da skoraj nimamo kvadratnega metra, ki ne bi bilo izpostavljeno suši." Kot je poudaril, bo škoda na pridelkih katastrofalna. Situacija je res stresna in zahtevna za vse kmetije in zato od ministrstva pričakujejo pomoč, je poudaril. Podgoršek je poudaril, da bomo zato verjetno še bolj odvisni od uvoza. Glede cen je pomembno, da poudarimo, da pridelovalci ne določajo maloprodajnih cen, celotna veriga oblikuje ceno: "Bojim se, da bodo kmetje prodajali živino pod ceno, saj bodo morali prodajati živino, ker jim ne bodo mogli zagotoviti prehrane. Dvignila se je namreč že cena krme. To bo še en udarec in tega ne bo moč prevaliti samo na kmete." Na veliki preizkušnji je tako še posebej živinoreja, je izpostavil. Tudi tu pričakujejo ukrepe države za pomoč. Na ministrstvo bodo poslali predloge ukrepov, je povedal. Suša pustoši po državi Letošnje sušne in vročinske razmere povzročajo obsežno zmanjšanje količin in kakovosti pridelkov ter resno ogrožajo ekonomsko stabilnost kmetijskih gospodarstev, opozarjajo na KGZS. Škoda se še povečuje. Zaskrbljujoče so razmere v živinoreji, ponekod ni bilo drugega odkosa in ne bo koruze. Nekateri štajerski vinogradniki takšne suše ne pomnijo. Suša je močno prizadela trajno travinje, posevke deteljno-travnih mešanic in druge posevke za pridelavo voluminozne krme. Rast travne ruše je močno omejena, ruša je redka, nizka in na najbolj izpostavljenih površinah že povsem izsušena oziroma poškodovana. Posledice so vidne tako na sončnih kot na senčnih legah, izrazite pa so zlasti na plitvih tleh, nagnjenih terenih in v višje ležečih območjih, so iz zbranih podatkih zavodov po Sloveniji za STA pojasnili na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS).

Suša na Gorenjskem FOTO: Bobo

Prvi letošnji odkos travinja je bil na številnih območjih manjši za približno 30 do 50 odstotkov, drugi odkos je bil ponekod zmanjšan za 60 do 80 odstotkov oz. ga na najbolj prizadetih površinah sploh ni bilo, so opozorili. Skupni izpad pridelka na travinju v nižinskih območjih trenutno ocenjujejo na približno 40 do 50 odstotkov, v hribovitem svetu pa na od 50 do 100 odstotkov.

Nekatere kmetije že v zmanjševanje staleža

Zaradi pomanjkanja paše so živinorejske kmetije že začele dodajati krmo živalim in porabljati zaloge sena in silaže. Ponekod kmetje tudi že kupujejo krmo oz. zmanjšujejo stalež živali, kar posledično vpliva tudi na razmere na trgu mesa. "Pomanjkanje voluminozne krme lahko vpliva na povečano ponudbo klavnih živali in posledično tudi na cene mesa," so izpostavili na KGZS. Enako je opozoril podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije (SKS) in državni svetnik Anton Medved. "V Avstriji se že dogaja, da so klavnice polne, enako bo slej kot prej tudi pri nas, če država ne bo pomagala," je dejal za STA. V takšni situaciji cena mesa pada, ko ga bo pa zmanjkalo, bo pa cena porasla, a kmet takrat ne bo imel kaj dosti za prodati, ker ne bo imel krme, je dejal.

Suša uničila pridelke FOTO: Bobo

Sušne razmere že v aprilu so vplivale tudi na ozimna in jara žita, žetev je večinoma zaključena. "Trenutne ocene kažejo na približno 30- do 50-odstotni izpad pridelka, pri čemer so bile izgube večje na območjih, kjer so posevke poleg suše prizadela še neurja s točo," so navedli na KGZS. Dodali so, da suša vpliva tudi na obdobje po žetvi. Zaradi močno izsušenih in zbitih tal so namreč številna strnišča, kjer bi sicer nadalje pridelali krmo, ostala neobdelana in nezasejana, saj obdelava tal ni mogoča oz. ni smiselna. Pri večini posevkov koruze so rastline nižje, listi se zvijajo in sušijo, storži so majhni in slabo razviti ali pa jih sploh ni. "Največja škoda je na lahkih, plitvih, peščenih in prodnatih tleh, kjer je koruza marsikje že povsem izsušena. Povprečno zmanjšanje pridelka se trenutno ocenjuje na približno 50 do 70 odstotkov, na najbolj prizadetih površinah pa od 70 do 100 odstotkov," navaja KGZS. Posebej prizadeti so posevki, ki jih je pred sušo poškodovala toča, po Medvedovih besedah pa nekateri kmetje koruzo že silirajo. Pri zgodnjih sortah krompirja je pridelek po ocenah manjši za od 30 do 50 odstotkov, pri srednje poznih in poznih sortah krompirja pa od 35 do 90 odstotkov. Oljne buče so v popolnem zastoju rasti, škoda presega 50 odstotkov, pri bučah, soji in sončnicah pa se pričakuje do 40 odstotkov manjši pridelek, ocenjujejo v zbornici. Štajerski vinogradniki tako sušnih razmer ne pomnijo, kritične tudi visoke temperature Prizadeti so tudi pridelovalci sadja in zelenjave, predvsem tam, kjer nimajo urejenega namakanja. V vinogradništvu zaradi suše in vročine prihaja do sušenja in odpadanja listov, zastoja v rasti, grozdi venijo in pospešeno dozorevajo. "Jagode se slabše polnijo, zato bosta manjša masa grozdja in izplen mošta. Najbolj prizadeti so vinogradi na lahkih, peščenih in plitvih tleh, posebej občutljive pa so tudi mlade trte," na terenu ugotavljajo kmetijski svetovalci KGZS.

Suša FOTO: Bobo