Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Suša pustoši po državi: 'Razmere so izredne'

Ljubljana, 13. 08. 2026 10.47 pred 2 urama 8 min branja 222

Avtor:
A.K. STA
Novinarska konferenca po ogledu suše

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek si je skupaj z državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo Mojco Erjavec ogledal posledice letošnje suše. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se bo na teren podal naslednji teden, je napovedala Erjavčeva. Ocenila je, da so razmere na terenu zaskrbljujoče, in obljubila pomoč kmetom.

Sekretarka Erjavec se je danes na terenu v okolici Domžal seznanila s sušnimi razmerami, ki so, kot je poudarila, resnično pereče, zato bo k pomoči kmetom pristopila tudi država. Mojca Erjavec je povedala, da bo minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj na teren odšel prihodnji teden. Zaradi suše se mnogi sprašujejo o preživetju. Ukrepe za aktualno problematiko še snujejo: "Nenehno smo v stikih s kmeti, pripravljeni smo poslušati in pomagati. Za namakanje smo namenili okoli 10 milijonov evrov. Delali bomo z roko v roki s pridelovalci in jim bomo stopili naproti. Zavedamo se, da so razmere izredne."  

"Na ministrstvu smo že zagotovili skupno prek 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu, pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela konec tega meseca. Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojil in goriv pa tudi snujemo ukrepe. Na evropski ravni smo dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi," je dejala v izjavi za medije ob robu ogleda.

Poudarila je, da je v trenutnem obdobju skupne kmetijske politike za namakanje zagotovljenih okoli 10 milijonov evrov in da sta trenutno na tem področju odprta dva razpisa. "Na terenu smo si ogledati tudi nekatere dobre prakse namakanja," je povedala.

Spomnila je, da so na ministrstvu že poslali pobudo ministrstvu za okolje in prostor za hitrejše in enostavnejše umeščanje kmetijskih objektov v prostor.

Zaradi vse več vremenskih ujem bi kmetje morali razmisliti tudi o možnosti zavarovanja v kmetijstvu, za kar so prav tako na voljo subvencije, je povedala.

Na vprašanje o višjih cenah hrane jeseni in vplivu na kmete je zagotovila, da bodo slovenskim rejcem še naprej pomagali pri tem, da bodo slovenski kupci izbrali njihove produkte in da bodo krepili sheme kakovosti: "Slovenski potrošniki morajo vedeti, da z izborom slovenskih izdelkov podpirajo slovenske kmete in družine in našo prehransko varnost."

Jože Podgoršek je povedal, da v zbornici z zaskrbljenostjo spremljajo razmere v kmetijstvu, saj si letos naravne nesreče sledijo ena za drugo: "Ekstremno vročinsko obdobje je krivo za to, da skoraj nimamo kvadratnega metra, ki ne bi bilo izpostavljeno suši." Kot je poudaril, bo škoda na pridelkih katastrofalna. Situacija je res stresna in zahtevna za vse kmetije in zato od ministrstva pričakujejo pomoč, je poudaril. 

Podgoršek je poudaril, da bomo zato verjetno še bolj odvisni od uvoza. Glede cen je pomembno, da poudarimo, da pridelovalci ne določajo maloprodajnih cen, celotna veriga oblikuje ceno: "Bojim se, da bodo kmetje prodajali živino pod ceno, saj bodo morali prodajati živino, ker jim ne bodo mogli zagotoviti prehrane. Dvignila se je namreč že cena krme. To bo še en udarec in tega ne bo moč prevaliti samo na kmete." 

Na veliki preizkušnji je tako še posebej živinoreja, je izpostavil. Tudi tu pričakujejo ukrepe države za pomoč. Na ministrstvo bodo poslali predloge ukrepov, je povedal.

Suša pustoši po državi 

Letošnje sušne in vročinske razmere povzročajo obsežno zmanjšanje količin in kakovosti pridelkov ter resno ogrožajo ekonomsko stabilnost kmetijskih gospodarstev, opozarjajo na KGZS. Škoda se še povečuje. Zaskrbljujoče so razmere v živinoreji, ponekod ni bilo drugega odkosa in ne bo koruze. Nekateri štajerski vinogradniki takšne suše ne pomnijo.

Suša je močno prizadela trajno travinje, posevke deteljno-travnih mešanic in druge posevke za pridelavo voluminozne krme. Rast travne ruše je močno omejena, ruša je redka, nizka in na najbolj izpostavljenih površinah že povsem izsušena oziroma poškodovana. Posledice so vidne tako na sončnih kot na senčnih legah, izrazite pa so zlasti na plitvih tleh, nagnjenih terenih in v višje ležečih območjih, so iz zbranih podatkih zavodov po Sloveniji za STA pojasnili na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS).

Suša na Gorenjskem
Suša na Gorenjskem
FOTO: Bobo

Prvi letošnji odkos travinja je bil na številnih območjih manjši za približno 30 do 50 odstotkov, drugi odkos je bil ponekod zmanjšan za 60 do 80 odstotkov oz. ga na najbolj prizadetih površinah sploh ni bilo, so opozorili. Skupni izpad pridelka na travinju v nižinskih območjih trenutno ocenjujejo na približno 40 do 50 odstotkov, v hribovitem svetu pa na od 50 do 100 odstotkov.

Nekatere kmetije že v zmanjševanje staleža

Zaradi pomanjkanja paše so živinorejske kmetije že začele dodajati krmo živalim in porabljati zaloge sena in silaže. Ponekod kmetje tudi že kupujejo krmo oz. zmanjšujejo stalež živali, kar posledično vpliva tudi na razmere na trgu mesa. "Pomanjkanje voluminozne krme lahko vpliva na povečano ponudbo klavnih živali in posledično tudi na cene mesa," so izpostavili na KGZS.

Enako je opozoril podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije (SKS) in državni svetnik Anton Medved. "V Avstriji se že dogaja, da so klavnice polne, enako bo slej kot prej tudi pri nas, če država ne bo pomagala," je dejal za STA. V takšni situaciji cena mesa pada, ko ga bo pa zmanjkalo, bo pa cena porasla, a kmet takrat ne bo imel kaj dosti za prodati, ker ne bo imel krme, je dejal.

Suša uničila pridelke
Suša uničila pridelke
FOTO: Bobo

Sušne razmere že v aprilu so vplivale tudi na ozimna in jara žita, žetev je večinoma zaključena. "Trenutne ocene kažejo na približno 30- do 50-odstotni izpad pridelka, pri čemer so bile izgube večje na območjih, kjer so posevke poleg suše prizadela še neurja s točo," so navedli na KGZS. Dodali so, da suša vpliva tudi na obdobje po žetvi. Zaradi močno izsušenih in zbitih tal so namreč številna strnišča, kjer bi sicer nadalje pridelali krmo, ostala neobdelana in nezasejana, saj obdelava tal ni mogoča oz. ni smiselna.

Pri večini posevkov koruze so rastline nižje, listi se zvijajo in sušijo, storži so majhni in slabo razviti ali pa jih sploh ni. "Največja škoda je na lahkih, plitvih, peščenih in prodnatih tleh, kjer je koruza marsikje že povsem izsušena. Povprečno zmanjšanje pridelka se trenutno ocenjuje na približno 50 do 70 odstotkov, na najbolj prizadetih površinah pa od 70 do 100 odstotkov," navaja KGZS. Posebej prizadeti so posevki, ki jih je pred sušo poškodovala toča, po Medvedovih besedah pa nekateri kmetje koruzo že silirajo.

Pri zgodnjih sortah krompirja je pridelek po ocenah manjši za od 30 do 50 odstotkov, pri srednje poznih in poznih sortah krompirja pa od 35 do 90 odstotkov. Oljne buče so v popolnem zastoju rasti, škoda presega 50 odstotkov, pri bučah, soji in sončnicah pa se pričakuje do 40 odstotkov manjši pridelek, ocenjujejo v zbornici.

Štajerski vinogradniki tako sušnih razmer ne pomnijo, kritične tudi visoke temperature

Prizadeti so tudi pridelovalci sadja in zelenjave, predvsem tam, kjer nimajo urejenega namakanja. V vinogradništvu zaradi suše in vročine prihaja do sušenja in odpadanja listov, zastoja v rasti, grozdi venijo in pospešeno dozorevajo. "Jagode se slabše polnijo, zato bosta manjša masa grozdja in izplen mošta. Najbolj prizadeti so vinogradi na lahkih, peščenih in plitvih tleh, posebej občutljive pa so tudi mlade trte," na terenu ugotavljajo kmetijski svetovalci KGZS.

Suša
Suša
FOTO: Bobo

Na domačiji Vino Gaube iz Zgornje Kungote se Alojzij Gaube z vinogradništvom ukvarja 35 let in tako sušnih razmer ne pomni. Kot je povedal, je grozdje oparjeno in ovenelo predvsem na tistih vinogradniških legah, ki so sicer veljale za najboljše in kjer je zemlja nekoliko lapornata. "Najbolj kritično stanje je bilo pred petkovim dežjem, ki je nato sicer kar dosti pomagal," je dejal.

S trgatvijo zadnja leta začenjajo sorazmerno hitro, tudi letos bo tako, predvidoma po 25. avgustu. Bosta pa verjetno potrebni dve trgatvi, saj je pridelek glede na rastišča različen. Izplen trgatve bo zagotovo manjši, ocen pa za zdaj še nima. Slabših letin je sicer v zadnjih 20 letih bilo več, a predvsem zaradi pozebe ali toče, ne pa zaradi suše, je še dejal Gaube.

Tudi pri drugih sadnih vrstah se pojavljajo odpadanje plodov, ožigi listov in plodov ter manjši plodovi. "Trenutne ocene kažejo na približno od 30- do 40-odstotno zmanjšanje pridelka, lokalno tudi do 50 odstotkov. Poleg količine je slabša tudi kakovost pridelka, najbolj prizadeti pa so nenamakani sadovnjaki, težave pa se pojavljajo tudi v namakanih nasadih," pravijo na KGZS.

Rekordno visoke temperature so 4. in 5. avgusta izmerili v nasadih jabolk in hrušk v Bistrici ob Sotli, domačih sadovnjakih profesorice za sadjarstvo na ljubljanski biotehniški fakulteti Metke Hudina. "Dvignile so se nad 40 stopinj Celzija, kar seveda zelo negativno vpliva na plodove, prišlo je do ožigov, ker je temperatura ploda na sončni strani zaradi sončnega sevanje okoli 13 stopinj višja od temperature zraka, skupno torej okoli 53 stopinj," je ponazorila poznavalka pridelave sadja.

Zaradi visokih temperatur se, kot je še pojasnila, zaprejo tudi listne reže in ni več transpiracijskega toka iz korenin čez liste, kar pomeni, da v tem primeru tudi namakanje ne pomaga. Ob tem je opozorila še, da že dva meseca niso imeli omembe vrednih padavin. Za oceno škode je po njenih besedah prezgodaj, predvidoma bo ta večja pri zgodnjih sortah sadja.

Večina zelenjadnic na nenamakanih površinah je močno prizadeta, ponekod ne bo pridelka. Pri česnu se po navedbah KGZS zaradi manjših glavic ocenjuje 30- do 50-odstotno zmanjšanje pridelka, pri čebuli je pridelek na nenamakanih površinah manjši za približno 50 do 60 odstotkov. Pri spomladanskih solatah je škoda do 80-odstotna. V oljkarstvu trenutne ocene kažejo na približno 30- do 40-odstotno zmanjšanje pridelka, lokalno tudi do 50 odstotkov, kažejo ocene KGZS.

Letošnje razmere potrjujejo potrebo po hitrejšem prilagajanju kmetijstva na pogostejše in intenzivnejše sušne ter vročinske dogodke, zlasti z razvojem namakalnih sistemov, izboljšanjem sposobnosti tal za zadrževanje vode, povečanjem vsebnosti organske snovi v tleh ter zagotavljanjem ustreznih podpornih ukrepov za prizadeta kmetijska gospodarstva, poudarjajo na KGZS.

Podpredsednik SKS Medved še letos pričakuje pomoč države kmetom, sindikat jo bo tudi pozval, da pristopi k ocenjevanju škode po suši, je napovedal.

Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Iznad Sredozemlja bo k nam namreč postopno pritekal bolj vlažen in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala verjetnost padavin, znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je pojasnil meteorolog na Arsu Brane Gregorčič.

suša

Rižanski vodovod z rekordo porabo: 'Šlepamo' se na zanesljivosti drugih'

Na Braču izbruhnil silovit požar, na delu tudi kanaderji

24ur.com Ena najhujših letin zadnjega pol stoletja, kmetje obupani upajo na pomoč
24ur.com Kmetije po plazovih: kdaj bodo prejele denarno pomoč?
24ur.com Kučan o posledicah suše
24ur.com Eno najtežjih let za kmetijsko pridelavo v Sloveniji: kakšne so rešitve?
Dominvrt.si Pravočasno ukrepajte, preden vaš vrt prizadene suša
24ur.com Zahteve kmetov o povračilu škode
24ur.com Janša v Komendi: Potrudili se bomo, da bo pomoč prišla čim prej
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI222

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Skunk Works
13. 08. 2026 16.47
Glede suše in kmetijstva, menda lenobe in ugodja kmetov itd....cela Evropa je požgana, posledice bodo občutne...Pa imamo še vojne, blokade logističnih poti energentov, vedno bolj nore geopolitične razmere, itd....Glede na komentarje in nerazumevanje blokarjev in mestnih srajc, ki samo razmišljajo, kaj vse jim pripada, in kako bi jim nekdo vse to moral omogočiti.. pa samo tele moje želje: Upam da se vse podraži vsaj 5x, 10 x, vse!!!!...Ko gre pamet iz glave, jo žal notri vrne lahko samo lakota.....
Odgovori
-1
0 1
zavetnik
13. 08. 2026 16.46
Sem slišal da pripravljajo kmetje veliki protestni shod pred parlamentom opremljeni z traktorji in cisternami gnojnice in ostalih pripomočkov vse skupaj vodi in usmerja njihov zakoniti zastopnik Matoz
Odgovori
+1
2 1
smetilka
13. 08. 2026 16.23
ko zmanjka vode lahko mahaš s kakršnim koli papirjem pa ne pomaga. v Sloveniji je vode dovolj, treba jo je samo zadržati in strateško urediti. tile kekci k se menjajo na najvec stiri leta tega ne bodo naredili, kvecjemu se vecjo skodo.
Odgovori
+1
1 0
QueenKong
13. 08. 2026 16.31
to je pa zelo enostavno "treba jo je samo zadržati" a se tebi kaj sanja kolk to stane pa kolk moraš pol državi plačat da jo koristiš ? še sanja se ti ne!
Odgovori
0 0
QueenKong
13. 08. 2026 16.20
ko vse teče kot namazano in denar kar sam sili na račune ga ni čez kapitalizem, v trenutku ko se to podre se hlasta po socializmu in s tem povezanih državnih denarnih inekcij.ugotovitev je da ni tako bogatega kapitalista ali veleposstnika ki v nekem trenutku ne bi želel veliko socializma!
Odgovori
+3
3 0
Skunk Works
13. 08. 2026 16.29
Ja, kot recimo Center za moderni ples: direktor, dva pomočnika direktorja, 13 režijcev in (le) trije plesalci...In milijonček letno samo za plače...Iz proračuna seveda...Za to pa: Sicializem ne deluje, ni nikoli deloval in nikoli in nikjer ne bo deloval...
Odgovori
-1
0 1
QueenKong
13. 08. 2026 16.35
ali pa recimo zavodi svt.stanislava !ki prejemajo leto po 6,6 milijona zato da prejo otrokom možgane in jim vbijajo v glavo da je bog ustvaril vesolje z ogromno šajtrgo !
Odgovori
+1
1 0
QueenKong
13. 08. 2026 16.40
ali pa zverov zavod za rehabilitacijo domobrancev , zaposluje 17 delavcev (mešalcev megle)povprečna bruto plača zaposlenih znaša okoli 2.651,93 EUR na mesec.
Odgovori
0 0
QueenKong
13. 08. 2026 16.44
ali pa vsi fajmoštri katerim država plačuje vse prispevke !tudi zakrknjenim desnuhom je socializem božji dar !
Odgovori
0 0
Skunk Works
13. 08. 2026 16.44
Piši kar češ...Vseeno ne deluje....Empiričnih primerov in dokazov imaš na tem svetu kolikor hočeš....Ni še bilo uspešne socialistične države na daljši rok, ne na Zemlji ne v širši Galaksiji....
Odgovori
0 0
QueenKong
13. 08. 2026 16.51
kapitalizem uspeva samo zato ker je kolektivna inteligenca močno pod 80 kar je primerljivo z pekinško raco!spomin pa ni zlate ribice ampak muhe enodnevnice!
Odgovori
0 0
Vera in Bog
13. 08. 2026 16.20
Podpiram interventni zakon ! Haha kot da ni notri vse živo 🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
13. 08. 2026 16.19
Prihaja čas starega egipta !
Odgovori
+1
1 0
jank
13. 08. 2026 16.17
Če so pametni, morajo biti vsi kmetje proti izjemno škodljivem interventnem zakonu, s katerim bo v blagajni manj za okoli milijardo. O nekih potrebnih normalnih državnih pomočeh se lahko obrišejo pod nosom, v primeru, da se na referendumu potrdi ta najbolj bedasti zakon od Avstro-Ogrske dalje.
Odgovori
+1
2 1
QueenKong
13. 08. 2026 16.16
v bibliji jasno in nedvoumno piše "otroci do tretjega in četrtega kolena bodo kaznovani za grehe očetov"!torej vprašajte se kaj so zgrešili vaši ta stari?poleg 2 x prisege na stadionu !
Odgovori
+1
2 1
periot22
13. 08. 2026 16.11
So pa ubogi tisti kmetje ki se ukvarjajo z zelenjavo in sadjem tu je pa suša, pozeba in toča naredila ogromno škode in prav tem kmetom bi morala država pomagati!!!!!!!
Odgovori
+2
2 0
periot22
13. 08. 2026 16.09
Po Sloveniji je košnje v hribih še vedno veliko ampak žal se nobenemu kmetu ne ljubi v roke vzet bcs in grablje, boljše je jamrat da ni pa čakati subvencije!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
-1
1 2
Skunk Works
13. 08. 2026 16.23
Ja, bo šel nižinski kmet, ki ima 100+ ha ravnine, temu primerne stroje, hleve in vse ostalo, in 150+ glav živine, z bčs-ko z meter zajema kosit v hribe nekam 50 km stran (pustimo sedaj lastništvo zemlje), in vsak večer pripeljal krme za 5 krav...Ja res se zabavam brati komentarje "blokarjev" tukaj, se nasmejim res....Ne bo pa tako smešno ko bo ratala orenk kriza s hrano, in bodo blokarji opazili neverjetno visoke cene in pomanjanje naenkrat....Pa če prav jim pripada ne vem kaj vse in imajo ne vem kake pravice vse....Pa so tu še vojne, blokade pomorskih poti, energentov, skoki cen le teh, vedno bolj zapletene svetovne razmere...
Odgovori
+1
2 1
jank
13. 08. 2026 16.08
Tile opisovalci razmer verjamemo, da opravljajo izjemno koristno delo, ko nam pripovedujejo, kaj so videli. Ko da drugi tega ne vidimo. Ne vidijo pa ključnega, kako se kratkoročno lotiti konkretne primerne pomoči osiromašenim kmetom in tudi potrošnikom. Pač pa ponavljajo stare pravljice o prilagajanju na podnebne spremembe. V katere pa mnogi od njih ne verjamejo.
Odgovori
+4
4 0
Potouceni kramoh
13. 08. 2026 15.58
Cigler Kralj ima veliiiko familijo pa nima časa zdaj se še s sušo in kmeti ukvarjat noooooo
Odgovori
+3
4 1
Hribovito2020
13. 08. 2026 15.56
Cigler ima nov avto da bo več na terenu
Odgovori
+3
4 1
slim386
13. 08. 2026 15.56
Baje da bo z njim tudi pomagal procentualšku orat njive
Odgovori
+2
3 1
jank
13. 08. 2026 16.09
Bo na terenu, potem ko bo razvozil vseh 5 njegovih.
Odgovori
+2
2 0
Kardinal v Kristusu
13. 08. 2026 15.54
Vsi bi se šli kapitalizem, umik države iz kmetijstva in gospodarstva. Vsi bi služili, nihče pa ne bi prevzel tveganj, ki jih prinaša poslovno okolje. Suša, poplave, podražitev energentov, finančne krize... To so tveganja, ki jih mora vsak sp-jevec ali doo vzeti v obzir, brez da bi se zanašal na pomoč države.
Odgovori
+3
4 1
kakorkoliže
13. 08. 2026 15.52
Birokrati, ki se valjajo po ministrstvih in vlečejo lepe plače za slikanje na suhih njivah.
Odgovori
+2
2 0
jank
13. 08. 2026 15.49
Edino na kar še lahko kmetje realno upajo je, da bosta prva diletanta Cigler Kralj in Erjavec na Ministrstvu za kmetijstvo, skupaj s fari organizirala molitve za dež.
Odgovori
+6
9 3
kakorkoliže
13. 08. 2026 15.49
Vse skupaj le malo foto shootinga za medije in naivno ljudstvo.
Odgovori
+1
3 2
Odgovorno
13. 08. 2026 15.45
Robi je reku da super sateliti upravljajo z vodami... po celem svetu
Odgovori
-4
1 5
Odgovorno
13. 08. 2026 15.44
Astra naj spusti na oder 4 novodobne plesalce, razprodajo prireditev, ko si izplacajo umetnostni ples, ostali denar, porazdelijo za skodo po susi. Bi slo enkrat tako bivsa ministrica, ali vedno samo kontra?
Odgovori
-2
1 3
jank
13. 08. 2026 15.44
Ali ta profesorica angleščine in nemščine Erjavec sploh dobro ve, kako izgleda normalni koruzni strok? S FDV-jem politologom Cigler Kraljem sta popolna diletanta in na čelu našega kmetijstva. Kmetje, ali ste si to želeli?
Odgovori
+9
11 2
bibaleze
Portal
Mali princ odrašča: George odhaja v slavno šolo, tam je zanj že vse pripravljeno
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
zadovoljna
Portal
46-letna Gisele dokazuje, da so lahko zrela leta najlepše obdobje življenja
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
vizita
Portal
Ste gledali v Sončev mrk brez zaščite? Ti simptomi se lahko pojavijo kasneje
Smete jesti paradižnik?
Smete jesti paradižnik?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
cekin
Portal
Zaposleni opozarjajo na nov problem v službah
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
moskisvet
Portal
Balkanska diva pri 54 letih brez zadržkov pozirala v bazenu
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
dominvrt
Portal
Avgust je pravi čas za pozabljeni zaklad iz narave
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
okusno
Portal
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Srečen dan mrtvih
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Za Eliso: Primer Claps
Za Eliso: Primer Claps
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897