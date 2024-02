Sušelj kritičen do Fidesa: Zastraševanje pacientov je nespodobno

Zgodba 72-letnika, ki so mu na jetrih odkrili neznane tvorbe. Sledila je vrsta preiskav in spoznanje, da ima še tumor na želodcu. Napotili so ga na onkološki inštitut, pretresljivo izpoved v imenu bolnika, ki se ne želi izpostaviti, razlaga zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj.

"Tam je bil obljubljen seveda poseg. Vendar gospod čaka, čaka tedne in ti tedni so zanj zelo težki, ker saj veste, ne veš, ali bo še pravočasno ali ne. Pacient je rekel: ko se zdravniki pogovarjajo o stavki, jaz čakam in trpim," pravi Sušelj.

Primer ni osamljen, opozarja Sušelj, ki sicer pravi, da je pritožb trenutno manj in da se vse več bolnih odpravi na urgenco. Dolga stavka pa za posameznike prinaša hude, tudi nepopravljive posledice.

Sušelj vlado poziva k prekinitvi agonije, predvsem pa h koncu črnogledih napovedi Fidesa. "Bi rekel, da se to nekako da razumeti kot neko zastraševanje pacientov, zame celo nespodobno, da se glavni sindikalist izrazi, da če hoče bolečine pacientov premier prekiniti, naj pristane na naše pogoje," še dodaja.