Zastopnik pacientovih pravic: Vodstvo UKC bi moralo javnost obvestiti o zaprtem heliportu

Prepričan je tudi, da bi moralo vodstvo ljubljanskega UKC o zaprtem heliportu samo obvestiti paciente in javnost. Če pacienti vedo, za kakšne težave gre, jih skušajo razumeti in sprejeti, je prepričan Sušelj. "Če pa smo presenečeni ali pa če imamo celo občutek, da se je nekdo poskušal na nek način znebiti odgovornosti in to pometel pred preprogo, potem smo seveda upravičeno jezni in ogorčeni nad takšnim ravnanjem," je dodal.

Na vprašanje, kako gleda na odziv ministrstva za zdravje, kjer so med drugim poudarili, da je odgovornost za delovanje heliporta na UKC Ljubljana, pa je odgovoril, da je ministrstvo na nek način lastnik bolnišnic, hkrati pa tudi "vrhovni" skrbnik kakovosti in dostopnosti storitev za paciente.

"Da bi prišla ministrica kaj popravljati, seveda ni bilo za pričakovati, ampak kot ustanovitelj, kot lastnik bolnišnice bi pa seveda moralo ministrstvo tudi zahtevati od bolnišnice takojšnje učinkovito ukrepanje," je dejal.

Delujočega heliporta si želijo tudi v Zvezi organizacij pacientov Slovenije, je poudaril generalni sekretar zveze Gregor Cuzak. Upajo, da bo vodstvo UKC Ljubljana zbralo moči in rešilo to težavo.

Na vprašanje, ali bi moralo vodstvo UKC javnost samo obvestiti o nedelujočem heliportu, je odgovoril, da je to razlika med proaktivnim in reaktivnim delovanjem. "Več kot bo proaktivnega vodenja, zasledovanja ciljev, ki so si jih postavili v interes ustanove in pacientov, manj bo potrebnega opozarjanja s strani medijev," je dodal.

V zvezi pacientov si po njegovih besedah želijo učinkovitega projektnega vodenja slovenskih bolnišnic, ki bo v korist pacientom in ustanovam. Kritični so do svetov bolnišnic. V zvezi ocenjujejo, da je njihova kvalifikacija neustrezna.

Heliport UKC Ljubljana je zaradi okvare protipožarnega sistema od 21. oktobra 2024 zaprt. Helikopterji zato pristajajo v vojašnici v Mostah, nato pa bolnike z reševalnim vozilom prepeljejo v UKC. Njihova pot do oskrbe v UKC je tako daljša za 40–45 minut. Helikopterja za potrebe nujne medicinske pomoči zato marsikdaj raje sploh ne aktivirajo.

Na portalu javnih naročil je bil v ponedeljek objavljen razpis za vzdrževanje in interventne servise za zagotavljanje požarne varnosti s sistemi aktivne požarne zaščite UKC Ljubljana. Objavo razpisa so v UKC napovedali po petkovem poročanju medijev o daljšem zaprtju heliporta zaradi okvare požarnega sistema.

Kot je razvidno s portala javnih naročil, so v UKC Ljubljana javni razpis odposlali v petek, na portalu pa je bil objavljen v ponedeljek. Zakaj so javni razpis odposlali šele 82 dni po zaprtju heliporta, o čemer je poročala v petek, v UKC Ljubljana še niso pojasnili.