Sušna Slovenija, najbolj na Koroškem

"Gladine podzemne vode se postopoma znižujejo, v več regijah beležimo zmerno sušno stanje," so sporočili z Arsa. Ker bo tudi v zadnji dekadi junija prevladovalo sončno in vroče vreme s temperaturami večinoma med 30 in 35stopinj Celzija, se bodo sušne razmere še zaostrovale. "Količina padavin do konca junija bo majhna," so še zapisali.

Danes bo sicer večinoma sončno, na severozahodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 32 C.