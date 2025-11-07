Šutarjev zakon: pravna stroka svari pred posegi v pravice

Pravna strokovnjaka – profesor ustavnega prava in specialist za kazensko pravo – opozarjata, da zakona v končni različici še vedno ni na mizi javnosti, kar postavlja pod vprašaj, ali so rešitve res premišljene, utemeljene in strokovno prediskutirane.

"Ne rečem, da kateri od teh ukrepov ne terja tudi naglice, ampak pri mnogih od teh ukrepov gre pa za korenite spremembe v tem, kako vidimo vlogo sodnika v kazenskem postopku, vlogo policije, kako sploh razumemo kazensko pravo, zakonodajo. To so pa vprašanja, ki so izrazito občutljiva," je dejal dr. Samo Bardutzky, izredni profesor za ustavno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani.

"Zgodila se je strašna tragedija, ampak na tej tragediji ni upravičeno utemeljevati sprememb zakonodaje, kazenske zakonodaje, ki bodo zelo intenzivno posegle v pravice vseh nas, tistih, ki spoštujemo zakon, in bodo znižale pravno varnost vseh nas," pa pravi specialist za kazensko pravo doc. dr. Blaž Kovačič Mlinar.

Kot najbolj problematično izpostavljata poseg v nedotakljivost stanovanja brez nadzora neodvisnega sodstva – po domače, brez sodne odredbe. Opozarjata tudi na določanje varnostno tveganih območij, kar lahko pomeni posredno diskriminacijo. Bardutzky opozarja npr. na že obstoječa policijska pooblastila: "Ker se zdi, da so določene dikcije v Šutarjevem zakonu zelo podobne obstoječim pooblastilom z manj jasnimi opredelitvami. In to seveda za izvajanje pooblastil policije ni dobro, ker tudi policija ne bo točno vedela, kaj sme in kaj ne sme."

Kovačič Mlinar je opozoril tudi na izjavo predsednika vlade, da se lahko sporni deli zakona še spremenijo v državnem zboru: "Vlada je dolžna oblikovati zakonski predlog, ki bo ustavno skladen. Ne more tega prelagati na druge organe, na državni zbor, na ustavno sodišče. To je njena temeljna naloga, zavezana je ustavnim načelom pravne države."

Slednji se je odzval tudi na jutranje izjave enega vidnejših poslancev Gibanja Svoboda glede opozoril pravne stroke – predsednika vrhovnega in višjih sodišč – o morebitni neustavnosti nekaterih predlaganih rešitev. "Te izjave o neustavnosti so večkrat sproducirane tudi iz lastnih interesov ljudi, ki govorijo, da so neustavne zato, da bi manj delali," je dejal poslanec Svobode Lenart Žavbi.

"To je škandalozna izjava za člana te koalicije, ki se je zavezala, da bo zavezala načela pravne države, neodvisnosti pravosodja. Da s takšnimi izjavami napada pravosodje, ga podcenjuje, se mi zdi zelo nevaren precedens," je izjavo komentiral Kovačič Mlinar.

Bardutzky je spomnil na skoraj 30 let staro odločbo ustavnega sodišča, ki je takrat zapisalo, da ne moremo države imenovati za pravno, če je ta pripravljena prodati človekove pravice za učinkovito izvajanje kazenske represije. "Danes bi bil trenutek, da gre marsikdo na pomembnem položaju prebrati to odločbo ustavnega sodišča, ki bo dopolnila 30 let," je zaključil.