Šutarjev zakon sprejet

Ljubljana, 17. 11. 2025 20.46

T.H. , STA
DZ je na izredni seji obravnaval predlog Šutarjevega zakona, ki prinaša nabor ukrepov za zagotavljanje varnosti. Poslanci so ga po več urah razprave na glasovanju malo po polnoči potrdili. Sprejet je bil s 59 glasovi za, štirje so bili proti. Besedilo so sicer znova spremenili z več dopolnili, ki so jih sprejeli na predlog poslancev Svobode in SD. Podporo so mu zagotovili tudi v opozicijskih SDS in NSi, v koalicijski Levici pa ne.

Predlog zakona je bil pred poslanci tri tedne po napadu pred lokalom v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar. Vladna ekipa s premierjem Robertom Golobom je v prvih dneh po dogodku napovedala pripravo ukrepov in nato dober teden zatem v DZ posredovala predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, po umrlem krajše imenovan Šutarjev zakon.

Zakonski predlog, v katerega je pristojni odbor DZ že v petek vnesel kar nekaj sprememb, posega v kazensko, socialno in drugo zakonodajo. Besedilo so sicer tudi danes spremenili z več dopolnili, ki so jih sprejeli na predlog poslancev Svobode in SD.

Zakon ne rešuje le enega problema, ureja celoten niz varnostnih, socialnih in procesnih vprašanj, ki so bila predolgo spregledana, je v imenu poslanske skupine Svoboda poudaril Lenart Žavbi. Kot je dejal, verjame, da bodo z njim izboljšali varnost v družbi, povrnili zaupanje ljudi v pravno državo ter otrokom in družinam zagotovili večjo zaščito. Ob tem je Žavbi zavrnil, da bi rešitve nastale čez noč, po njegovih besedah so "globoko premišljene in predebatirane v zadnjih več letih".

V SD zakonski predlog po besedah Damijana Bezjaka Zrima podpirajo, ker je "reakcija na stanje, ki ga je več let spremljal vzorec neodzivnosti, podcenjevanja in zamegljevanja odgovornosti institucij". Dodal je, da končno vidijo politično voljo, da se problemi začnejo reševati. V SD ocenjujejo, da so z dopolnili, ki jih je na predlog njihove poslanske skupine in poslanske skupine Svobode sprejel odbor, zakon izboljšali in vnesli dodatne varovalke, ki naslavljajo nekatere ustavnopravne pomisleke stroke.

Podpora tudi SDS in NSi, ne pa tudi Levice in nepovezanih poslancev

Podporo zakonskemu predlogu so napovedali tudi v opozicijskih SDS in NSi. Vladi so sicer ob tem očitali, da je ukrepala šele po tragičnem dogodku, pred tem pa ni prisluhnila njihovim opozorilom o zaskrbljujočih razmerah v jugovzhodni Sloveniji in je zavračala njihove predloge ukrepov, zavrnila pa je tudi sveženj zakonov, ki so ga predlagali župani regije.

"Žal se mora zgoditi tragedija, da so se na hitro pripravile zakonske rešitve," je v imenu poslanske skupine SDS dejal Andrej Kosi. Po njihovi oceni so nekatere rešitve v predlogu zakona dobre, nekatere pa neustrezne. Pojasnil je, da imajo ob številnih kritikah in pomislekih glede podpore zakonu nekatere pomisleke, ker pa je namenjen izboljšanju varnostnih razmer in je v prid boljšemu življenju Slovenk in Slovencev v jugovzhodnem delu Slovenije, bodo glasovali za njegovo sprejetje.

Tudi v NSi so opozorili, da gre za na hitro spisan zakon. Ker pa je ta sporočilo tistim, ki kršijo zakonodajo, in tudi institucijam, da morajo delovati, po besedah Vide Čadonič Špelič ocenjujejo, da ga je vredno podpreti. "Ker gre za ljudi, ne za vas, koalicija, bomo v NSi ta zakon podprli, odgovornost za njegovo izvajanje pa nosite vi. Popravnega izpita ne boste več imeli," je poudarila poslanka.

Medtem je Anže Logar iz poslanske skupine nepovezanih poslancev dejal, da vprašanje varnosti postavljajo med ključne prioritete in se strinjajo, da je treba zakonodajo na določenih področjih zaostriti. A je to treba narediti v sistemskih zakonih, s soglasjem stroke in ob širokem političnem soglasju. "Dokler pa vlada pristopa na kaotičen način pri zakonodaji, ki zahteva zelo natančne procese, brez podpore stroke in mimo temeljnih pravil parlamentarizma", takega ravnanja ne morejo podpreti.

Kritični so tudi v koalicijski Levici, kjer menijo, da tako občutljive zakonodaje ne bi smeli snovati in obravnavati na tak način - dobesedno čez noč. "Zavedati se je treba, da bo ta zakon veljal za vse, da nas vse zadeva in da bo sprejem zakona pomenil nevaren precedens, ki bo utrdil prakso reševanja družbenih problemov z represijo, razgradil temeljna ustavna načela in Slovenijo postavil na pot sistemske erozije človekovih pravic," je dejala Nataša Sukič in napovedala, da pri nadaljnji obravnavi zakona ne bodo sodelovali.

odpisani zasedli vlado
17. 11. 2025 21.57
Golob je zopet obrnil ploščo v prid opečeni manjšini.Policija jih sedaj ustavi preveri koliko so dolžni cirka minimum 25.000 eurov avtomobili brez tehničnega ampak jim ne odvzame,ker se izgovarjajo z čim bomo pa otroke vozili v šolo.Hahahaha.Vozili jih niso niti prej a za to obstaja šolski kombi.
r h
17. 11. 2025 21.55
Če bi že zakon izvajali pri vseh enako, tudi pri drugačnih tega ne bi bilo potrebno. Če se po novem sprejetem zakonu spet ne bo izvajalo enako kot pri nas ki imamo premoženja je vse zaman.
Magic-G-spot
17. 11. 2025 21.55
Kaj pa odvzem premozenja politikom....ki kradejo lazejo uvazajo in podpirajo uvoz nepreverjenih..... ? Zakon je diskriminatoren saj zajema samo reveze ki niso pri koritu.
Bozjidar
17. 11. 2025 21.54
+0
Ti so vsaj spisali zakon,Sds in Nsi tega v tridesetih letih niso bili sposobni😁
G. Papež
17. 11. 2025 21.53
G. Bakovič tudi palice za golf so lahko nevarno orožje. Pa toliko ste že stari pa danes klatite take neumnosti.
jedupančpil
17. 11. 2025 21.48
driska piska
realno1
17. 11. 2025 21.48
Že v prvotnem predlogu je bilo veliko možnosti: CSD lahko razen, sodišče lahko razen.... S temi dopolnili je tega še več, kazni so se znižale... tako da dvomim v učinkovitost tega zakona, ker se bo zgodilo kot sedaj, zaradi neodzivnosti ali nezaščite z višjih inštanc bodo policisti, uradniki na CSD, inšpekcijah... soočeni z grožnjami, po liniji najmanjšega odpora v teh zakonih našli dikcije, ki bodo nasprotne namenu zakonu....
G. Papež
17. 11. 2025 21.48
+1
Take komedije v DZ že dolgo ni bilo. Predrag Bakovič razpravlja celo o lokih, ki jih zakon ze zajema. Pa to resno misli. O moj Bog.
9876543
17. 11. 2025 21.46
Baje so popravili 29 od 30 členov, tako da,....
daiči
17. 11. 2025 21.44
+1
A niso zdj ta zakon vsaj za pol omilil. Tresla se je gora...
oježeš
17. 11. 2025 21.43
Kaj je za pričakovati? Da se bo sprejeti in ostali že napisani zakoni izvajali, ne samo en emsec ali pol leta, ampak stalno. S tem bodo tudi dali prestopnikom vedeti, da se ne morejo brez kazni obnašati nenormalno in krasti in na splošno zganjati kriminal, ker bodo prej ali slej kaznovani. Torej, dobrodošel vsak zakon ki kaznuje kriminal, vendar da se stalno izvaja, ne pa po določenem čau pade vse skupaj v stare tirnice.
ivanović
17. 11. 2025 21.43
+1
Lepo da se malo sodeluje Svoboda in SDS, NSi
SEHE
17. 11. 2025 21.40
+3
Ta zakon tlakuje pot v fašizem! Težko bo potem ven iz tega.
daiči
17. 11. 2025 21.43
-1
Zveniš k skrajen levičar.
txoxnxy
17. 11. 2025 21.35
+3
Levi kriminalci z asto in lukom na čelu nočejo pljuvat v lastno skledo . Pričakovano za levi narko kartelj .
G. Papež
17. 11. 2025 21.35
+0
To kar danes koalicija izvaja v DZ je sramota. Amandmirajo amandmaje lastnega zakona, da več sami ne vedo kakšen je zakon. Tu se lepo vidi kako ta vlada deluje - na pamet in na horuk.
JAZsemTI
17. 11. 2025 21.34
+0
Nekaj se mora spremeniti preden narod vzame pravico v svoje roke. Vsak kotel ima svoj limit.
LevoDesniPles
17. 11. 2025 21.36
-2
lol naroda že 10 let ni več so se raje razpšili po svetu kot pa da so tukaj XD
dron
17. 11. 2025 21.37
+0
Zamenjaj ustni nadomestek, kaplja ti po tipkovnici🐑
4krogci
17. 11. 2025 21.34
+2
Kaj dela strah pred izgubo bolilcev v sds in nsi 😜🤣🤣🤣
Groucho Marx
17. 11. 2025 21.46
+1
Ne ljubček.... pravilno je reči v golobnjaku. Golobnjak je še pred enim mesecem vzvišeno in posmehljivo zavračal županske iniciative in trdil, da je Slovenija varna in da represija ni rešitev.
LevoDesniPles
17. 11. 2025 21.33
+1
lol tako januš kot columba sta ugotovila da je bolje zbirati podporo med črnimi jastrebi in qelesharji kot pa slovenistanci XD
Kriplin
17. 11. 2025 21.32
+6
Tresla se je gora, rodila pa se bo ena majcena bela miška.
LevoDesniPles
17. 11. 2025 21.28
+0
lol zdaj bo policija prave slovence lovile ne samo zgolj ker poje rogljiček ampak ker sploh diha medtem ko bodo razni *cenzurirano* in uvoženi *cenzurirano* uživali zaščiteni kot že nikoli doslej XD.... moderna demokracija pa to
