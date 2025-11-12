Svetli način
Slovenija

Šutarjev zakon: v DZ v ponedeljek o novih varnostnih ukrepih

Ljubljana, 12. 11. 2025 13.55 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , Ne.M.
Komentarji
29

Kolegij predsednice DZ se je dogovoril o sklicu izredne seje DZ, na kateri bodo poslanci v ponedeljek po nujnem postopku obravnavali predlog t. i. Šutarjevega zakona, ki prinaša vladne ukrepe za zagotavljanje varnosti. Obravnava na matičnem odboru je predvidena za petek. Nevladne organizacije so medtem poslance pozvale k zavrnitvi predloga v sedanji obliki.

Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti je vlada sprejela na seji minuli teden, vsebuje pa nabor ukrepov za zagotavljanje varnosti.
Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti je vlada sprejela na seji minuli teden, vsebuje pa nabor ukrepov za zagotavljanje varnosti. FOTO: Bobo

Na ponedeljkovi izredni seji se bodo poslanci sestali 15 minut po prekinjeni redni seji. V ponedeljek namreč DZ začenja redno mesečno plenarno zasedanje, pri čemer jih najprej čakajo poslanska vprašanja premierju Robertu Golobu in ministrski ekipi.

Kolegij predsednice DZ je na današnji seji potrdil, da bodo poslanci Šutarjev zakon obravnavali po nujnem postopku, enako so potrdili tudi za vladni predlog novele zakona o prekrških.

Zakon posega v kazensko, socialno in drugo zakonodajo

Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti je vlada sprejela na seji minuli teden, vsebuje pa nabor ukrepov za zagotavljanje varnosti. Zakon posega v kazensko, socialno in drugo zakonodajo. Ob nekaterih pripombah in opozorilih o morebitni ustavnopravni vprašljivosti je sicer pričakovati, da bo predlog v parlamentarnem postopku še spremenjen, kar pričakujejo tudi v koalicijskih SD in Levici.

Tudi premier je v ponedeljkovem nastopu v DZ, ko je sicer napovedal še zakon, ki bo omogočil predajo nezakonitega orožja brez posledic, dopustil možnost, da v parlamentarnem postopku poslanci najdejo še boljše rešitve v smislu, da jih bodo bolje uokvirili v slovenski ustavni red.

Tako je že ob obravnavi na matičnem odboru DZ za notranje zadeve pričakovati dopolnila k trenutnim rešitvam v zakonu. Kolegij pa je danes odboru prižgal tudi zeleno luč za zasedanje po 22. uri, če bo treba.

Ukrepe v Šutarjevem zakonu je vlada napovedala po napadu v Novem mestu, ki je vodil v smrt 48-letnega Novomeščana. Dejanja je osumljen pripadnik romske skupnosti, kar je še zaostrilo odnose med romskim in neromskim prebivalstvom v tej občini in regiji, od koder že dalj časa prihajajo opozorila o naraščajoči varnostni problematiki.

Nevladne organizacije pozvale k zavrnitvi predloga

Predstavniki več nevladnih organizacij in organizacij civilne družbe so na skupni novinarski konferenci opozorili na nekatere po njihovem mnenju nevarne in potencialno neustavne ukrepe v predlogu Šutarjevega zakona. Poslance so pozvali k zavrnitvi predloga v sedanji obliki, na vlado pa so odnesli peticijo za dostop do pitne vode za vse prebivalce.

Jaša Jenull je izpostavil, da je bil zakon sprejet brez posvetovanja s civilno družbo in brez javne razprave.
Jaša Jenull je izpostavil, da je bil zakon sprejet brez posvetovanja s civilno družbo in brez javne razprave. FOTO: Bobo

Jaša Jenull iz iniciative Glas ljudstva je na novinarski konferenci pred parlamentom dejal, da predlog Šutarjevega zakona predstavlja ogromno nevarnost za ustavo ter za človekove, zakonske in socialne pravice. Spomnil je, da je predsednik vlade Robert Golob ob nastopu svojega mandata napovedal, da bo vodil "kontinuiran, trajen in konstruktiven dialog s civilno družbo", trenutno pa se po Jenullovi oceni dogaja "ravno nasprotno". Izpostavil je, da je bil zakon sprejet brez posvetovanja s civilno družbo in brez javne razprave.

Tudi direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) Katarina Bervar Sternad je poudarila, da vzpostavitev ukrepov za zagotavljanje varnosti ne sme potekati mimo strokovne razprave in izven okvira temeljnih načel demokratične države. Kot najbolj problematične ukrepe je navedla vstop in pregled stanovanja ali prevoznega sredstva z namenom zasega orožja, uvedbo izjeme pri izločanju nedovoljenih dokazov, uporabo tehničnih sredstev na t. i. varnostno tveganih območjih, avtomatizirano preverjanje registrskih tablic vozil, omejevanje dostopa do brezplačne pravne pomoči, podaljšanje maksimalnega trajanja pripora in podaljšanje časa, v katerem naj sodišče preverja obstoj pripornih razlogov.

'Represija ne bo odpravila vzrokov za nasilje in izključenost'

Direktorica Amnesty International Slovenija Nataša Posel je opozorila, da bo predviden ukrep zmanjšanja ali odvzema socialnih prejemkov povečal revščino med že sedaj najbolj ekonomsko ranljivimi. "Samo represija ne bo odpravila vzrokov za nasilje in izključenost, ki porajajo napetosti. Delujočo državo, ki ukrepa, potrebujemo tudi pri enakopravnosti v zagotavljanju človekovih pravic za vse," je poudarila. Poslance je pozvala, naj "ne podprejo ukrepov, ki bodo nižali standarde vladavine prava in posegli v človekove pravice vseh, ampak naj naslovijo dolgotrajne in strukturne vzroke diskriminacije romske skupnosti in vzpostavijo pogoje za dostop do ustreznih bivalnih razmer, sanitarne ureditve in pitne vode, do izobraževanja in zaposlitve".

Kot je poudarila, namreč nekateri otroci v šolo vstopijo brez znanja slovenskega jezika, v nekaterih naseljih pa še vedno živijo brez vode in elektrike. V vladne prostore na Gregorčičevi ulici so tako po novinarski konferenci odnesli več kot tisoč podpisov pod peticijo za dostop do pitne vode za vse prebivalce v Sloveniji, tudi v romskih naseljih.

Jenull: 'Če bodo predlog sprejeli, nameravamo stopnjevati svoje aktivnosti'

Podobno je tudi izvršni direktor Slovenske filantropije Franci Zlatar poudaril, da kaznovalni ukrepi sami po sebi ne morejo prinesti rezultatov ter morajo biti oblikovani komplementarno z integracijskimi ukrepi.

Direktor Mirovnega inštituta Iztok Šori je med drugim opozoril, da državni organi ne delujejo, kot bi morali, da se veljavna zakonodaja ne izvaja dosledno ter da je nacionalni program za Rome ostal le mrtva črka na papirju.

Do zakonskega predloga in ravnanja oblasti so bili na novinarski konferenci kritični tudi nekdanji varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek, Sonja Lokar iz Ženskega lobija Slovenije, Nejc Horvat iz inštituta Danes je nov dan in Martin Mittendorfer iz Greenpeace Slovenija.

Jenull je ob koncu spomnil, da v času pretekle vlade niso kolesarili proti prejšnji vladi, ampak zaradi ukrepov, ki jih je sprejemala in so posegali v demokracijo in človekove pravice. Dejal je, da so takrat z njimi protestirali tudi nekateri aktualni poslanci, zato pričakuje, da predloga zakona v taki obliki ne bodo sprejeli. "Če pa ga bodo, pa absolutno nameravamo stopnjevati svoje aktivnosti," je odgovoril na vprašanje, ali v primeru sprejetja zakona sledijo novi protesti.

šutarjev zakon ukrepi izredna seja dz nevladne organizacije jenull
KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
12. 11. 2025 15.37
+1
Nevladne organizacije, ki podpirajo socialce in ščitijo kriminalce se ne strinjajo z zakonom. Oni bi radi, da še naprej prejemniki socialne pomoči delajo kar hočejo in to nekaznovano. Dosti je bilo.
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
12. 11. 2025 15.35
+1
V drzavo spuscajo vse zivo tukaj bodo pa zdaj govorili da zaradi varnosti potrebujejo zakon ki jim bo dovolil da bodo delali kar bodo zeleli. Je tezko stopit do tozilcev in sodnikov pa dobit nalog ce nekoga sumijo da bavi z kriminalom poseduje orozje al pa je terorist..... ? Ce se bo to dovolilo ni vec nobenih varovalg za ljudi da bi se lahko branili na sodiscu. Bodo sam rekli nam to zakon dovoljuje. Ze zdaj imajo vse zakone da bi lahko zagotavljali varnost ampak iz gostilnic in kloimatiziranih pisarn ter avtomobilckov glih to ne gre.
ODGOVORI
2 1
big_foot
12. 11. 2025 15.28
+2
Mislim da jenull lahko bolj ali manj sam kolesari naokoli. Tule ne bojo desni proti levim ali obratno. Vsaj tako zelo že ne
ODGOVORI
2 0
Pamir
12. 11. 2025 15.20
-4
Samo 2 krat smo imeli policijsko uro, pred 85 leti ko so nas napadli in okupirali Nemci in pred 4 leti med janšaluk totalitarnim režimom.
ODGOVORI
2 6
boslo
12. 11. 2025 15.44
Nekateri bi morali imeti policijsko desetletje...
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
12. 11. 2025 15.19
-7
Vlada ukradla desničarski narativ... sekta na aparatih, nič jim ni jasno🤣
ODGOVORI
0 7
big_foot
12. 11. 2025 15.29
+0
Saj če bi bili proti bi bili tardeči - bi se odfarbali.
ODGOVORI
1 1
wsharky
12. 11. 2025 15.14
+5
naš prvoborec za pravice nevladnikov Jenull bo zahteval ustavno presojo in ustavno sodišče bo ugotovilo, da je predlagani zakon v nasprotju z ustavo
ODGOVORI
5 0
brezveze13
12. 11. 2025 15.10
+4
nevladne organizacije mešajo v glavnem meglo. v kolikor bi se nehalo financirati te domišljavce jih sploh ne bi bilo ker ne bi nihče zapravljal težko prislužen denar , če bi ga pridobil z delom takole zapravljal , seveda je razumljivo da če država nekaj da je to potrebno opravičiti pa če ravno tudi z bluzenjem
ODGOVORI
4 0
Podlesničar
12. 11. 2025 15.17
+0
A nebi blo bolj logično, da bi bili tiho..?
ODGOVORI
1 1
Kod.
12. 11. 2025 15.07
+7
Jenull: 'Če bodo predlog sprejeli, nameravamo stopnjevati svoje aktivnosti'...........................Zdravstvo si že uničil,zdaj uniči še varnost v državi 🤡
ODGOVORI
7 0
Julijann
12. 11. 2025 14.59
+8
Katere nevladne organizacije? Tiste,ki se ukvarjajo z Romi in na njihov račun veliko zaslužijo.
ODGOVORI
9 1
realno1
12. 11. 2025 15.31
+1
Točno to... dejansko se z nekimi programi za Rome izključno skrbi za zaposlitev oziroma dohodke določenih nevladnih organizacij (med njimi tudi te, ki se sedaj oglašajo). In potem se sprašujemo kam gredo milijoni namenjeni za Rome oziroma zakaj ti milijoni niso nikjer vidni v napredku te družbe. Organizirajo se posveti, delavnice na katerih so Romi navzoči le. če jih prisilijo s kakšnim finančnim vzvodom (sredstva za kao aktivne iskalce zaposlitve) ali vozniški izpit. Ko so to dobili jih pa ni bilo več na spregled. No in ravno te organizacije so zainteresirane, da se Rome drži na socialnem dnu, ker je to njihovo lovišče. Glede pitne vode je Amnesty tožil občino Škocjan in o tem da v Dobruški vasi nimajo pitne vode so govorili v UN v New Yorku, no potem je bilo preko ESČP v Bruslju dokazano, da pitno vodo imajo, da je težava v samem naselju, ker zaradi medsebojnih odnosov določenim ne omogočajo dostopa do pitne vode. Občina je za te namestila cisterne, ki pa so jih taisti razbili...
ODGOVORI
1 0
Kletni Goban in Janževec
12. 11. 2025 14.58
-4
No in evo levaki bi radi POLICIJSKO BIG BROTHER državo, radi bi nadzirali državljane, ta zakon bo napad na pravice SLOVENCE, kakšni RUMI, nas napadajo!
ODGOVORI
1 5
ArkaMast
12. 11. 2025 15.00
+3
Če se kakšen pravi Slovenec obnaša kot rom, po tem je to upravičeno. Kriminal je kriminal. Nezakonita posest orožja vodi v kriminal. ... Če si pošten se ti ni potrebno bati.
ODGOVORI
5 2
Kletni Goban in Janževec
12. 11. 2025 15.04
-1
ne nabijaj. Big brother zakoni kjer te kar malo po volji policaji napadejo v domu brez naloga in podobno, to je za vas neumne levake samoumevno, ostali pa v tem vidimo samo totalitalizem, še Jenull se čudi kaj se vaši levaki na oblasti za vraga grejo
ODGOVORI
1 2
IKOSS
12. 11. 2025 15.21
@AkaMast Posest ognjenih strelnih sredstev, celo tista izven zakonskih okvirov, sama po sebi NE VODI V KRIMINAL, ali ga spodbuja. Se je pa moč strinjati, da velika večina kriminalcev ognjena strelna sredstva poseduje izven zakonskih okvirov. Čeravno je pregona kriminala nujen pa rešitev ni dopuščanje vedno bolj policijske države, kjer se omogoča arbitrarno kršenje ustavnih pravic, kjer cilji pač opravičujejo sredstva.
ODGOVORI
0 0
Wolfman
12. 11. 2025 14.55
-1
Kaj pa testiranjena prepovedanih substance za poslance RS? A se zavedate, kako pomemben je ta ukrep ter kontrola takšnih ljudi, kateri upravljajo z RS.
ODGOVORI
3 4
ArkaMast
12. 11. 2025 14.57
+1
Če bi to storili bi bil parlament prazen.
ODGOVORI
3 2
assassin911
12. 11. 2025 14.55
+5
Dajte vse nevladne organizacije svoj naslov prenesite v Žabjek NM in vam bo kmalu kaj več jasno.
ODGOVORI
6 1
Slovenska pomlad
12. 11. 2025 14.34
-7
Pa odstranite Hoivika od strehe in parlamenta, nevaren je zase in za druge.
ODGOVORI
5 12
Groucho Marx
12. 11. 2025 14.56
+2
Prvi bo na vrsti zadrogirani minister.
ODGOVORI
4 2
ArkaMast
12. 11. 2025 14.58
+1
Kdo pa je ta minister? ... Fantje iz zgodbe "beli snegec" niso v tej ekipi.
ODGOVORI
3 2
Kletni Goban in Janževec
12. 11. 2025 14.59
-1
Punce pravijo, da ga imajo rade, tebe pa še lasten oče ne mara
ODGOVORI
1 2
IKOSS
12. 11. 2025 14.13
+4
Vso zakonodajo bi morali sprejemati s TRESOČO ROKO, še posebej pa kazensko. Nestrokovni in politično všečni ukrepi bodo zlahka prinesli več težav, kot koristi! Zaradi tega bi kazalo postopek ustaviti in si vzeti nekaj časa za strokovno analizo stanja in temeljito preučitev ukrepov za sanacijo tega! Osredotočati bi se kazalo predvsem na izvedbeni del šele, če to ne zadošča, tudi na izvedbeni.
ODGOVORI
6 2
Polkavalčekrokenrol
12. 11. 2025 14.23
-5
Ne prdi
ODGOVORI
3 8
IKOSS
12. 11. 2025 14.40
+4
*corr. če to ne zadošča, tudi na zakonodajni.
ODGOVORI
5 1
Nobody75
12. 11. 2025 14.57
+0
IKOSS pri malo na našo preljubo dolenjsko se boš malo podružil z našimi sosedi in jim prodal tole filozofiranje. Mislim da bi hitro spremenil mnenje ko bi brez opozorila nahitro kasiral kakšno bombo ali dve po kastroli:)
ODGOVORI
2 2
IKOSS
12. 11. 2025 15.14
@Nobady75 Prvotni komentar ni bil napačno razumljen! Zapisano nikakor ne pomeni, da se kršitelje družbenih norem ne bi kaznovalo. Ravno nasprotno, ti morajo biti deležni tako bolečih ukrepov, da bodo z dejanji prenehali, ali tega več ne bodo sposobni! Ne nazadnje tudi s pomočjo samoobrambe tako za zavarovanje zdravja in življenja, kot tudi premoženja. Nerealno pa je pričakovati, da bodo nepremišljeni in populistični ukrepi prinesli želene rezultate. Brez resne analize stanja in nabora predlaganih ukrepov jih ne bodo! Prav tako je potrebno upoštevati širše učinke, ki jih sprejem določenih ukrepov prinaša, predvsem negativne. In za konec, nekateri imamo osebno izkušnjo z romsko populacijo in težavami, ki jih ta prinaša in se zavedamo nezavidljivega položaja prizadetega prebivalstva.
ODGOVORI
0 0
