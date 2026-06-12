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Slovenija

Šutarjev zakon: vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo 12. člena

Ljubljana, 12. 06. 2026 13.01 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
STA L.M.
Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, t. i. Šutarjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo.

Po mnenju vrhovnega sodišča namreč v zvezi s tatvino ni podana jasna ločnica med kaznivim dejanjem in prekrškom, s čimer se ustvarja nevzdržen oziroma absurden položaj, v katerem je za težje dejanje (opredeljeno kot prekršek) predpisana globa, za blažje (opredeljeno kot kaznivo dejanje) pa je mogoče izreči celo zaporno kazen.

Kot je v zahtevi za oceno ustavnosti med drugim pojasnilo vrhovno sodišče, gre v tem primeru za situacijo, ko je znotraj istega pravnega reda tatvina enkrat opredeljena kot kaznivo dejanje (204. člen kazenskega zakonika), drugič kot prekršek (12. člen Šutarjevega zakona), in da torej med kaznivim dejanjem in prekrškom ni podane jasne ločnice.

"Nastalega položaja tako ni mogoče odpraviti z uporabo ustavnoskladne razlage oziroma drugih uveljavljenih razlagalnih metod, z uporabo katerih bi bilo mogoče ugotoviti, kdaj storilec v konkretnem primeru izpolni zakonske znake kaznivega dejanja tatvine, kdaj pa zakonske znake prekrška tatvine," so zapisali na vrhovnem sodišču. Tak položaj po njihovem mnenju ustvarja neustavno medsebojno neločljivost dveh sicer različnih kaznivih ravnanj, odločitev, ali gre v nekem primeru za prekršek ali za kaznivo dejanje, pa je prepuščena organom pregona.

Sodba
Sodba
FOTO: Shutterstock

Poleg tega določba 12. člena Šutarjevega zakona ob sočasni veljavnosti določb 204. člena kazenskega zakonika ruši notranjo statiko pravnega reda, ko temeljno obliko kaznivega ravnanja tako imenovane majhne tatvine opredeljuje kot prekršek, za katerega predpisuje zgolj globo, privilegirano oziroma milejšo obliko kaznivega ravnanja tako imenovane male tatvine pa ohranja nedotaknjeno kot kaznivo dejanje, za katerega je mogoče izreči celo zaporno kazen, so zapisali na vrhovnem sodišču.

Kot so pojasnili, je zadeva sicer povezana z obsodbo storilke, ki je bila na prvostopenjskem sodišču spoznana za krivo kaznivega dejanja tatvine in obsojena na kazen treh mesecev zapora. Sodbo je kasneje potrdilo tudi sodišče druge stopnje, nakar je obsojenkina zagovornica na vrhovno sodišče vložila zahtevo za varstvo zakonitosti.

"Ker nastalega položaja ni mogoče razrešiti z ustavnoskladno razlago določbe 12. člena, je vrhovno sodišče v tej zadevi prekinilo postopek odločanja o zahtevi za varstvo zakonitosti in vložilo zahtevo za oceno ustavnosti navedene določbe na ustavno sodišče," so pojasnili. Ustavnemu sodišču predlagajo, naj ugotovi neskladnost omenjene določbe z ustavo.

Vrhovno sodišče ustavna presoja tatvina kazenski zakonik

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KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

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Mučenik
12. 06. 2026 14.36
zakoni v prid barabonom, pošten se nima česa bat.........
Odgovori
0 0
chubba
12. 06. 2026 14.26
Ogromno toleranco imamo do tega, zato pa nas tepe kriminal in korupcija.
Odgovori
+2
2 0
chubba
12. 06. 2026 14.25
Tatvina je tatvina. V ZDA se usedeš če 1 dolar dobiš z tatvino. Pri nas pa je meja za pregon že nekje okoli 1000
Odgovori
+2
2 0
miabi
12. 06. 2026 14.25
Običajen državljan bo zaprt zaradi manjše kraje, Janša pa bo zaradi nepravno pridobljenih dokazov še vedno prost.
Odgovori
+1
2 1
Mučenik
12. 06. 2026 14.35
al pa tvoj golob..........
Odgovori
0 0
miabi
12. 06. 2026 14.21
Ja in gremo po Janševi poti s Trumpom i Netanjahom v avtoritarno državo, kjer državljani nimamo nobene pravice. Vse za bogatenje najbogatejših. Tudi preko trupel.
Odgovori
-1
2 3
AleksanderS
12. 06. 2026 13.57
Sodniki - pejte k jankovicu --- vam bo on razložil kaj je prav in kaj narobe ..... ha ha ha h
Odgovori
+4
5 1
AleksanderS
12. 06. 2026 13.55
Ti pravniki in sodniki, ter sodstvo - vse veje oblasti - so sami sebi namen. In sedaj bodo iz tega 12.člena doktorilral nadalnjih 10 let .... na koncu še sami ne bodo več vedeli za kaj se gre - tega pa že sedaj ne vedo ---- i ode 1 let .... plačq... dopusti .... uzivanjcija ... kriminalci pa na prostosti ...
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+5
5 0
slo rodoljub
12. 06. 2026 13.30
V kaki državi živimo. Sodstvo pri vsakem primeru išče olajševalne okoliščine, ne da bi pošteno kaznovali vsak prekršek. Zadnjič so se v gostinskem lokalu stepli, ter streljali. Eden je bil tudi ustreljen v obe nogi. Nikjer nisem zasledil, da bi komu odvzeli prostost, glede nato, da so kamere vse posnele.
Odgovori
+14
14 0
štrekeljc
12. 06. 2026 13.52
Mogoče jih policaji niso aretirali zato, ker čakajo, da se med seboj pobijejo do konca. Problem rešen.
Odgovori
+1
3 2
Korija ni več.
12. 06. 2026 14.23
Kaj.
Odgovori
0 0
štrekeljc
12. 06. 2026 14.29
Če se barabe pobijejo med seboj, bo na svetu manj barab. Kaj je pri tem slabega?
Odgovori
0 0
Antena
12. 06. 2026 13.28
Pustili bi kot je bilo. Itak ne znate nic spremeniti in zakljuciti brez 100 popravkov
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+4
6 2
biggie33
12. 06. 2026 13.26
Golobistom padajo zakoni na ustavnem sodišču kot po tekočem traku..
Odgovori
+7
13 6
galeon
12. 06. 2026 13.32
Čak da pridejo tvoji ultra levaki na vrsto. Da vidim, če boš potem tok glasen.
Odgovori
-6
4 10
FrancRode
12. 06. 2026 13.25
Pač, naši sodniki... In potem pričakovati red v državi??? Ne rabiš biti ultra pameten, da veš, kaj je prav in kaj narobe.
Odgovori
+6
8 2
misekmali
12. 06. 2026 13.22
Hčeri so ukradli nov skuter. Policija ga vodi kot prekršek, saj je po njihovo vrednost rabljenaga vozila le 500 EUR. S kako lahkoto operira statistika z varnostjo. Se niti ne čudim, da so v upadu kazniva dejanja v Sloveniji. Torej policija dela dobro, bi sklepali čez številke.
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+12
15 3
Valkidžija
12. 06. 2026 14.27
Zahtevaj, da se uvede novi zakon o prekrških in poimenuje po tvoji hčeri, ker to, da nek zakon poimenujejo po nekem nepomembnežu, kateri je baje tudi bil pod vplivom prepovedanih substanc. To je možno samo v bananistanu.
Odgovori
0 0
xoxotox6
12. 06. 2026 13.21
za vse naj veljajo enaki zakoni in vatli pa bo ce štimalo od ju3 dalje;prvorazredni,drugorazredni, nadrazredni, medtazredni........ pa ne bo nikakršnih ustavnih presoj
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+9
9 0
Ana Konda
12. 06. 2026 13.20
S čim se ukvarjajo. Tatvina je pač kaznivo dejanje. V nekaterih državah ti za to odsekajo roko.
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+12
16 4
galeon
12. 06. 2026 13.19
Nekoč je bilo določeno, do katerega zneska se šteje za malo tatvino in do tega zneska prijava sploh ni bila mogoča. Potem se je našel pametni, ki je čokoladico za 50 cesntov označil za tatvino. Ko zdaj hočejo to malo tatvino tretirat kot prekršek, se spet najde pametni, ki bi rad še naprej sodstvo bombardiral s taki brezveznim delo.
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-8
2 10
Angelina145
12. 06. 2026 13.19
se strinjam, damora biti to kazen in ne prekršek. Če nočeš da gredo vsi v zapor, jim daj pa za prvo krajo kakšno prostovoljno delo. Če se zadeve ponavljajo pa zapor.
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+12
12 0
daiči
12. 06. 2026 13.18
ja itak, takoj k "ranlivm" skupinam stops na prste se pojavjo tepci s clovekovimi pravicami. zato pa so barabe najbol zascitene, d jh sram ni teh ustavnh sodnikov
Odgovori
+10
10 0
zaba67
12. 06. 2026 13.14
dve vrsti kazni za isti prekršek prvorazredni državljani-se jim vse pusti in drugorazredni...
Odgovori
+10
10 0
oježeš
12. 06. 2026 13.11
Že spet 'prepucavanje'. Vsaka tatvina s še tako majhno vrednostjo je kaznivo dejanje in ne prekršek. In naj že nekaj ukrenejo, da se tatovom in kriminalcem sodi kot je treba istočasno pa zaščiti ljudi pred krajami oziroma tatvinami. Pri nas pa imajo zagovorniki več veljave, kot sodniki. Potrebno je napisati razločne zakone, da se kriminalci in tatovi lahko obsodijo za svoja protipravna dejanja. Ne pa da vsak zagovornik oziroma odvetnik lahko izniči sojenje v korist kriminalcev in tatov.
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+1
8 7
štrekeljc
12. 06. 2026 13.55
In potem bodo s tatvino čokoladice Životinjsko carstvo obremenjevali sodišča?
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-1
3 4
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