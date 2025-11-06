Svetli način
Območja, kjer policija lahko deluje brez sodne odredbe, tudi na Danskem in Švedskem

Ljubljana, 06. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
24UR ZVEČER
Kakšno povečanje policijskih poobalstil za zagotavljanje varnosti prinaša Šutarjev zakon, kaj je tako imenovano varnostno tvegano območje, kdo ga razglasi in kakšna tehnična sredstva bodo policisti uporabljali za kontrolo na njem, kako dolgo bo lahko trajala policijska varnostna akcija na takšnem območju? V oddaji 24UR ZVEČER je bil nekdanji poveljnik policijskih specialcev in predavatelj na Fakulteti za varnostne vede Srečko Krope.

Nekdanji poveljnik specialne enote Policije Srečko Krope je v oddaji 24UR ZVEČER analiziral vladni predlog širitve policijskih pooblastil. Osredotočil se je predvsem na vstop v zasebne prostore brez sodne odredbe ter definicijo varnostno tveganih območij. Poudaril pa je, da morajo biti členi in pooblastila jasno opredeljeni - tudi na tak način, da bodo prestali tudi ustavno presojo.

Osrednja točka predloga, ki je sprožila burno razpravo, se nanaša na možnost policijskega vstopa v tuje stanovanje, druge prostore ali prevozna sredstva brez sodnega naloga. Po predlagani določbi bi bil takšen vstop dopusten, "če je neogibno potrebno, da se zavarujejo ljudje in premoženje ali odvzamejo orožje ali drugi nevarni predmeti, s katerimi je bila ogrožena osebna varnost ljudi ali premoženja." Krope sicer ugotavlja, da policisti že sedaj lahko vstopijo v stanovanja brez sodne odredbe v določenih primerih, vendar pa nov predlog zasleduje"razlog nujnosti". Posebej je poudaril potrebo po skladnosti predloga z ustavnimi načeli in testom sorazmernosti. 

Ustava Republike Slovenije
Ustava Republike Slovenije FOTO: Bobo

Drugi ključni del predloga se nanaša na definicijo in ukrepe na tako imenovanih "varnostno tveganih območjih". Predlog jih opredeljuje kot "območje, prostor, objekt, obseg ali okoliš, kjer je prišlo ali je podana verjetnost, da bo prišlo do zgostitve prekrškov in kaznivih dejanj oziroma ogrožanja življenj oseb, varnosti in premoženja." Krope pravi, da tak pristop, kjer policije po svetu borijo proti kriminalnim združbam in delujejo na območjih s pogostimi kaznivimi dejanji, ni nov. Spomnil je, da so denimo na Švedskem in Danskem že pred časom uveljavili podobne ukrepe in poznali takšna območja, kjer policija lahko deluje brez sodne odredbe. 

V predlogu zakona je omenjena tudi varnostna akcija: "Ta je bila do sedaj kot oblika dela policije, zdaj bo navedeno v zakonu, kar je tudi prav, saj gre za materijo, ki mora biti zakonsko opredeljena," je prepričan. 

Če bo zakon sprejet, bo veljal za celotno Slovenijo, ne le za jugovzhodni del. "Tisti, ki se ukvarjajo z obvladovanjem tovrstne problematike, najbolje vedo, katera orodja potrebujejo. So tudi pri tem določene omejitve, ampak računam, da bodo zakonske določbe razumne in da bodo opravičevalie tisti razlog nujnosti in da se bodo uporabljale takrat, ko je to res nujno," je poudaril. 

Celoten pogovor z gostom si lahko ogledate v priložene

