Ribniški župan: Skrbi me 'rok trajanja' zakona. Arčon: Učinke bomo spremljali in implementirali

"Pozdravljam vsak napor," se je v oddaji 24UR ZVEČER na predlog zakona, ki ga je v četrtek predstavil premier Robert Golob, odzval ribniški župan Samo Pogorelc. "Bolj me skrbi, da je rok trajanja teh zakonov sorazmerno kratek oziroma moti me to, da to ni za nedoločen čas. Kajti vlada je to sprejela za od enega do treh let," je dejal, pri čemer je opozoril, da pogosto postopki trajajo več let.

"Varnost je osnovna, temeljna pravica, o kateri se moramo vsi poenotiti in tu moramo imeti iskrene namene. Dogodek v Novem mestu je sodu izbil dno in vlada je dolžna odreagirat hitro in učinkovito z zagotovitvijo varnosti državljank in državljanov," je dejal podpredsednik vlade Matej Arčon. Zakon je označil za "odločen boj proti oboroženemu kriminalu in nasilnežem". Poudaril je, da bodo spremljali učinke tega zakona, ki posega v sedem drugih zakonov, in jih nato postopoma implementirali v posamezno zakonodajo. "Zato ima zakon omejen rok trajanja in določene ukrepe moramo spremljati, koliko so učinkoviti," je dodal.