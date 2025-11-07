Svetli način
Slovenija

Ribniški župan: Skrbi me 'rok trajanja' zakona. Arčon: Učinke bomo spremljali in implementirali

Ljubljana, 07. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Vstop v stanovanje brez odredbe sodišča, zasegi orožja, kaznovanje nasilništva, avtomatizirano preverjanje registrskih tablic, v primerih najtežjih kaznivih dejanj tudi uporaba nezakonito pridobljenih dokazov. Vlada s Šutarjevim zakonom napoveduje boj proti kriminalu. Kaj o ukrepih menijo župani jugovzhodne Slovenije?

  • Iz 24UR ZVEČER: Arčon in Pogorelc o Šutarjevem zakonu
    Iz 24UR ZVEČER: Arčon in Pogorelc o Šutarjevem zakonu
  • Iz 24UR ZVEČER: Podrobnosti Šutarjevega zakona
    Iz 24UR ZVEČER: Podrobnosti Šutarjevega zakona

"Pozdravljam vsak napor," se je v oddaji 24UR ZVEČER na predlog zakona, ki ga je v četrtek predstavil premier Robert Golob, odzval ribniški župan Samo Pogorelc. "Bolj me skrbi, da je rok trajanja teh zakonov sorazmerno kratek oziroma moti me to, da to ni za nedoločen čas. Kajti vlada je to sprejela za od enega do treh let," je dejal, pri čemer je opozoril, da pogosto postopki trajajo več let.

"Varnost je osnovna, temeljna pravica, o kateri se moramo vsi poenotiti in tu moramo imeti iskrene namene. Dogodek v Novem mestu je sodu izbil dno in vlada je dolžna odreagirat hitro in učinkovito z zagotovitvijo varnosti državljank in državljanov," je dejal podpredsednik vlade Matej Arčon. Zakon je označil za "odločen boj proti oboroženemu kriminalu in nasilnežem". Poudaril je, da bodo spremljali učinke tega zakona, ki posega v sedem drugih zakonov, in jih nato postopoma implementirali v posamezno zakonodajo. "Zato ima zakon omejen rok trajanja in določene ukrepe moramo spremljati, koliko so učinkoviti," je dodal.

Preberi še Vlada potrdila Šutarjev zakon: vstop v prostore brez odredbe sodišča, zasegi orožja

Arčon je izpostavil, da je po njegovem mnenju bistvo zakona "zaščita žrtev vseh oblik nasilja", saj lahko "povzročiteljem nasilja stopimo na prste, da nimajo občutka nedotakljivosti". Spomnil je, da se trenutno samo hujše prekrške preganja po uradni dolžnosti, ne pa tudi manjših. Po novem pa bo tudi manjše prekrške, denimo, ko nekdo nekoga udari, policija preganjala po uradni dožnosti. "In s tem ima ta Šutarjev zakon tudi preventivne učinke, ker bo sledila tudi kazen," je poudaril minister. 

Kakšni pa bodo ukrepi na socialnem področju in kako nanje odgovarja župan Ribnice? Celotnemu pogovoru prisluhnite v zgoraj priloženem videu.

ribniški župan samo pogorelc matej arčon šutarjev zakon
