Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Šutarjevemu zakonu podporo napovedali v Svobodi, SD, SDS in NSi

Ljubljana, 17. 11. 2025 20.46 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
12

DZ na izredni seji obravnava predlog Šutarjevega zakona, ki prinaša nabor ukrepov za zagotavljanje varnosti. Predlogu so podporo napovedali v Svobodi, SD, SDS in NSi. V poslanski skupini nepovezanih poslancev ga ne bodo podprli, v Levici pa v nadaljnjem postopku ne bodo sodelovali.

Predlog zakona je pred poslanci tri tedne po napadu pred lokalom v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar. Vladna ekipa s premierjem Robertom Golobom je v prvih dneh po dogodku napovedala pripravo ukrepov in nato dober teden zatem v DZ posredovala predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, po umrlem krajše imenovan Šutarjev zakon.

Zakonski predlog, v katerega je pristojni odbor DZ v petek vnesel kar nekaj sprememb, posega v kazensko, socialno in drugo zakonodajo.

Preberi še Povsem spremenjen Šutarjev zakon: spremenili 29 od 33 členov

Zakon ne rešuje le enega problema, ureja celoten niz varnostnih, socialnih in procesnih vprašanj, ki so bila predolgo spregledana, je v imenu poslanske skupine Svoboda poudaril Lenart Žavbi. Kot je dejal, verjame, da bodo z njim izboljšali varnost v družbi, povrnili zaupanje ljudi v pravno državo ter otrokom in družinam zagotovili večjo zaščito. Ob tem je Žavbi zavrnil, da bi rešitve nastale čez noč, po njegovih besedah so "globoko premišljene in predebatirane v zadnjih več letih".

V SD zakonski predlog po besedah Damijana Bezjaka Zrima podpirajo, ker je "reakcija na stanje, ki ga je več let spremljal vzorec neodzivnosti, podcenjevanja in zamegljevanja odgovornosti institucij". Dodal je, da končno vidijo politično voljo, da se problemi začnejo reševati. V SD ocenjujejo, da so z dopolnili, ki jih je na predlog njihove poslanske skupine in poslanske skupine Svobode sprejel odbor, zakon izboljšali in vnesli dodatne varovalke, ki naslavljajo nekatere ustavnopravne pomisleke stroke.

Podpora tudi SDS in NSi, ne pa tudi Levice in nepovezanih poslancev

Podporo zakonskemu predlogu so napovedali tudi v opozicijskih SDS in NSi. Vladi so sicer ob tem očitali, da je ukrepala šele po tragičnem dogodku, pred tem pa ni prisluhnila njihovim opozorilom o zaskrbljujočih razmerah v jugovzhodni Sloveniji in je zavračala njihove predloge ukrepov, zavrnila pa je tudi sveženj zakonov, ki so ga predlagali župani regije.

Shod v Novem mestu po Šutarjevi smrti
Shod v Novem mestu po Šutarjevi smrti FOTO: Bobo

"Žal se mora zgoditi tragedija, da so se na hitro pripravile zakonske rešitve," je v imenu poslanske skupine SDS dejal Andrej Kosi. Po njihovi oceni so nekatere rešitve v predlogu zakona dobre, nekater pa neustrezne. Pojasnil je, da imajo ob številnih kritikah in pomislekih glede podpore zakonu nekatere pomisleke, ker pa je namenjen izboljšanju varnostnih razmer in je v prid boljšemu življenju Slovenk in Slovencev v jugovzhodnem delu Slovenije, bodo glasovali za njegovo sprejetje.

Tudi v NSi so opozorili, da gre za na hitro spisan zakon. Ker pa je ta sporočilo tistim, ki kršijo zakonodajo, in tudi institucijam, da morajo delovati, po besedah Vide Čadonič Špelič ocenjujejo, da ga je vredno podpreti. "Ker gre za ljudi, ne za vas, koalicija, bomo v NSi ta zakon podprli, odgovornost za njegovo izvajanje pa nosite vi. Popravnega izpita ne boste več imeli," je poudarila poslanka.

Medtem je Anže Logar iz poslanske skupine nepovezanih poslancev dejal, da vprašanje varnosti postavljajo med ključne prioritete in se strinjajo, da je treba zakonodajo na določenih področjih zaostriti. A je to treba narediti v sistemskih zakonih, s soglasjem stroke in ob širokem političnem soglasju. "Dokler pa vlada pristopa na kaotičen način pri zakonodaji, ki zahteva zelo natančne procese, brez podpore stroke in mimo temeljnih pravil parlamentarizma", takega ravnanja ne morejo podpreti.

Kritični so tudi v koalicijski Levici, kjer menijo, da tako občutljive zakonodaje ne bi smeli snovati in obravnavati na tak način - dobesedno čez noč. "Zavedati se je treba, da bo ta zakon veljal za vse, da nas vse zadeva in da bo sprejem zakona pomenil nevaren precedens, ki bo utrdil prakso reševanja družbenih problemov z represijo, razgradil temeljna ustavna načela in Slovenijo postavil na pot sistemske erozije človekovih pravic," je dejala Nataša Sukič in napovedala, da pri nadaljnji obravnavi zakona ne bodo sodelovali.

šutarjev zakon DZ glasovanje podpora
Naslednji članek

Ljubljana dobiva praznično podobo

SORODNI ČLANKI

Povsem spremenjen Šutarjev zakon: spremenili 29 od 33 členov

V DZ sprejeli dopolnila Šutarjevega zakona

Šutarjev zakon: nevladniki pozvali poslance k zavrnitvi predloga

Janša o Šutarjevem zakonu: Nekateri ukrepi gredo v pravo smer, nekateri pa so skrajno sporni

Župani pozdravili ukrepe, Romi svarijo pred neustavnostjo

Šutarjev zakon: pravna stroka svari pred posegi v pravice

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magic-G-spot
17. 11. 2025 21.17
Lepo da se vidi kdo se zbere skupaj ko je potrebno podpret fasizem. :) Upam da jih enkrat v prihodnosti doleti to kaj zaj podpirajo in privoscijo drugim. Ne pozabit da da nasilje ni samo fizicno ampak ga najdete v vec oblikah tudi v fasisticnih zakonih in teror politiki.
ODGOVORI
0 0
Vožnja NM proti Kočevju
17. 11. 2025 21.15
Gospod Zlobko je sedaj prava osvežitev.
ODGOVORI
0 0
mackon08
17. 11. 2025 21.14
+1
Levica ne bo sodelovala seveda pa kaj bi radi?
ODGOVORI
1 0
Vožnja NM proti Kočevju
17. 11. 2025 21.14
-1
Hvala vlada ,da delate tako dobro.
ODGOVORI
0 1
Rainbow warrior
17. 11. 2025 21.16
Delajo tako dobro da bo narod počasi pocrkal.
ODGOVORI
0 0
Misika1967
17. 11. 2025 21.12
+0
Kaj vam dela Golob,pa bozicnica nevem ce bodo jansisti preziveli. Se en mandat.
ODGOVORI
1 1
Vožnja NM proti Kočevju
17. 11. 2025 21.13
Ja pa še gospoda Zlobka smo dobili
ODGOVORI
0 0
Rainbow warrior
17. 11. 2025 21.15
+1
Kot da ni tam v parlamentu že dovolj zlobnih.
ODGOVORI
1 0
Hranilec
17. 11. 2025 21.10
+4
»romi» sami pravijo, da zelijo biti enakovredni kot normalni drzavljani!? Potemtakem naj se odpovedo socialne pomoci!
ODGOVORI
4 0
Kod.
17. 11. 2025 20.51
+3
Vse uredu in prav ampak to ni več Šuštarjev zakon ampak je Strojanov zakon 🤪
ODGOVORI
5 2
Kod.
17. 11. 2025 20.52
+0
postal Strojanov zakon
ODGOVORI
2 2
niktalop
17. 11. 2025 20.49
+0
Vse stranke so pristavile svoj lonček, čeprav SDS in NSi v preteklosti niso naredili popolnoma nič. Sedaj pa se šlepajo na smrt nedolžnega človeka in ukrepe sedanje vlade.
ODGOVORI
4 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330