Šutarjevemu zakonu podporo napovedali v Svobodi, SD, SDS in NSi

DZ na izredni seji obravnava predlog Šutarjevega zakona, ki prinaša nabor ukrepov za zagotavljanje varnosti. Predlogu so podporo napovedali v Svobodi, SD, SDS in NSi. V poslanski skupini nepovezanih poslancev ga ne bodo podprli, v Levici pa v nadaljnjem postopku ne bodo sodelovali.

Predlog zakona je pred poslanci tri tedne po napadu pred lokalom v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar. Vladna ekipa s premierjem Robertom Golobom je v prvih dneh po dogodku napovedala pripravo ukrepov in nato dober teden zatem v DZ posredovala predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, po umrlem krajše imenovan Šutarjev zakon. Zakonski predlog, v katerega je pristojni odbor DZ v petek vnesel kar nekaj sprememb, posega v kazensko, socialno in drugo zakonodajo.

Zakon ne rešuje le enega problema, ureja celoten niz varnostnih, socialnih in procesnih vprašanj, ki so bila predolgo spregledana, je v imenu poslanske skupine Svoboda poudaril Lenart Žavbi. Kot je dejal, verjame, da bodo z njim izboljšali varnost v družbi, povrnili zaupanje ljudi v pravno državo ter otrokom in družinam zagotovili večjo zaščito. Ob tem je Žavbi zavrnil, da bi rešitve nastale čez noč, po njegovih besedah so "globoko premišljene in predebatirane v zadnjih več letih". V SD zakonski predlog po besedah Damijana Bezjaka Zrima podpirajo, ker je "reakcija na stanje, ki ga je več let spremljal vzorec neodzivnosti, podcenjevanja in zamegljevanja odgovornosti institucij". Dodal je, da končno vidijo politično voljo, da se problemi začnejo reševati. V SD ocenjujejo, da so z dopolnili, ki jih je na predlog njihove poslanske skupine in poslanske skupine Svobode sprejel odbor, zakon izboljšali in vnesli dodatne varovalke, ki naslavljajo nekatere ustavnopravne pomisleke stroke.

Podpora tudi SDS in NSi, ne pa tudi Levice in nepovezanih poslancev

Podporo zakonskemu predlogu so napovedali tudi v opozicijskih SDS in NSi. Vladi so sicer ob tem očitali, da je ukrepala šele po tragičnem dogodku, pred tem pa ni prisluhnila njihovim opozorilom o zaskrbljujočih razmerah v jugovzhodni Sloveniji in je zavračala njihove predloge ukrepov, zavrnila pa je tudi sveženj zakonov, ki so ga predlagali župani regije.

Shod v Novem mestu po Šutarjevi smrti FOTO: Bobo icon-expand