Slovenija

Šutarjevega zakona v obliki predloga še ni

Novo mesto, 02. 11. 2025 20.21 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Žana Vertačnik
Komentarji
0

V prihajajočem tednu naj bi vlada po napovedih premierja Roberta Goloba potrdila celoten sveženj ukrepov za izboljšanje varnostnih razmer v državi. Predlogu t. i. Šutarjevega zakona naj bi zeleno luč prižgali v četrtek. Kakšne so podrobnosti ukrepov?

Šutarjevega zakona v obliki predloga še ni. Po informacijah 24UR vsebino zakonskega svežnja še zbirajo pod dežnikom notranjega ministrstva, a se roka, ki je bil postavljen za petek, neuradno niso vsi držali.

Po besedah sogovornikov sicer pisci zakona ne zanemarjajo opozoril glede ustavnopravne vzdržnosti ukrepov. Spomnimo, da je minuli teden več uglednih pravnikov opozorilo na spornosti denimo ukrepa o hišnih racijah brez sodnih odredb.

Naši viri pravijo, da predlog zakona, ki naj bi ga v četrtek potrjevali na seji vlade, nato pa ga poslali v parlament, pripravljajo z zavedanjem, da hodijo po robu.

Predsednica države Nataša Pirc Musar bo medtem v ponedeljek stopila pred vladajoče. Do represivnih ukrepov je zelo zadržana, najbolj do možnosti, da bi vpoklicali vojsko v mešane patrulje.

Kako komentirajo predsedničine zadržke, smo vprašali premierjev kabinet, a sporočili so nam le, da sta se Pirc Musarjeva in premier Robert Golob sestala in da jo je slednji obvestil o namerah. Da sicer pozdravljajo vse napore, usmerjene v boj proti kriminalu in v krepitev varnosti.

V ponedeljek se bo državni zbor seznanil tudi z odstopom dveh ministrov, Andreje Katič in Boštjana Poklukarja. Premier bo imel nato 10 dni časa, da imenuje novega ali da sam prevzame katero od ministrstev. Neuradno naj bi Katičevo nasledila državna sekretarka Andreja Kokalj.

novo mesto ukrepi šutarjev zakon
Vrnitev otrok v šolo, novomeški župan: Za varnost bo poskrbljeno

