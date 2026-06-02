Slovenija

Zupančič med ključnimi prioritetami napovedal neusmiljen boj proti korupciji

Ljubljana, 02. 06. 2026 16.39 pred eno minuto 8 min branja 4

Avtor:
U.Z. STA
Predstavitev kandidata za ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča

Kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič je v predstavitvi pred odborom DZ med ključnimi prioritetami izpostavil neusmiljen boj proti korupciji. Zavzel se je za prenovo procesne zakonodaje, sistematično objavo sodnih odločb, pa tudi za prenos nekaterih postopkov na notarje in odvetnike. Skok je v pripravi, je napovedal. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko pa je pristojno komisijo DZ prepričala brez glasu proti. Napovedala je krepitev gospodarskega sodelovanja s Slovenci zunaj meja.

"Pravosodje je temelj demokratične države, pravzaprav steber. Njegova naloga ni zgolj odločanje v posameznih sporih in kazenskih postopkih, temveč zagotavljanje zaupanja ljudi v institucije države, varovanje človekovih pravic, zagotavljanja pravne varnosti ter ustvarjanje predvidljivega okolja za državljane, gospodarstvo in celotno družbo," je uvodoma izpostavil kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič.

Kot je dejal, se je pri pripravi današnje predstavitve poglobil v številna javno objavljena domača in mednarodna poročila o stanju slovenskega pravosodja. Skupni imenovalec teh in tudi mnogih opravljenih pogovorov je, da potrebuje pravosodje kontinuirano modernizacijo, "reforme, ki bodo povečale učinkovitost sistema, ne da bi pri tem posegle v njegovo neodvisnost", je poudaril. Potrebuje pa tudi organizacijsko prožnost, boljše upravljanje kadrovskih virov, digitalizacijo ter večjo osredotočenost na uporabnika pravosodnega sistema, to je državljana, je dodal.

Sodni postopki

Med izzivi je na prvem mestu izpostavil vprašanje učinkovitosti sodnih postopkov. Čeprav Slovenija v številnih kategorijah dosega primerljive rezultate od evropskega povprečja, ostajajo določeni postopki predolgi, je opozoril. To velja zlasti za kompleksnejše gospodarske spore, zahtevnejše kazenske postopke ter nekatere postopke na višjih stopnjah odločanja, kjer se sodni zaostanki znova povečujejo.

Posebno pozornost po njegovem mnenju zahteva tudi gibanje števila nerešenih zadev in pogosto vračanje zadev z višjih sodišč v ponovno odločanje na prvostopenjska sodišča. "Kjer je to mogoče in ob spoštovanju vseh procesnih jamstev, bi morali spodbujati rešitve, ki omogočajo dokončno odločitev že na višji stopnji odločanja," meni.

Med prioritetami je izpostavil tudi prenovo procesne zakonodaje za pospešitev sojenj, saj nekateri najzahtevnejši primeri trajajo precej dlje kot v nekaterih drugih evropskih državah. Ob tem pa je treba ohranjati kakovost sodnega določanja, je navedel.

Reforma organizacije sodstva

Glede reforme organizacije sodstva meni, da ta ne sme biti rezultat administrativnih ali političnih ambicij, temveč temeljiti na analizah in objektivnih podatkih. Boji pa se, da sodišča niso pripravljena na sodno reformo, ki bo začela veljati s 1. januarjem 2027, "ne procesno ne informacijsko, kar zna povečati sodne zaostanke", je ocenil. Ob tem je izrazil prepričanje, da si v Sloveniji ne želimo še enega primera Lukenda.

Kot je napovedal, se bo zavzemal za meritokratski sistem napredovanj, ustrezno nagrajevanje ter okrepitev podpornega osebja. Zavzemal se bo tudi za "dejansko individualno neodvisnost sodnikov", za pregledne postopke imenovanj, napredovanj in ocenjevanja dela ter večjo odgovornost pri organizaciji dela in upravljanju javnih sredstev. Razmišlja tudi o personalnih svetih. V sodelovanju s Sodnim svetom in vrhovnim sodiščem pa želi odpreti razpravo o sodobnem modelu upravljanja sodstva.

Boj proti korupciji

Absolutna prioriteta in zaveza pa je neusmiljen boj proti korupciji. "Kazenski postopki morajo biti hitri, usklajeni in in učinkoviti, zato želimo okrepiti vlogo tožilstva pri usmerjanju pregona, izboljšati sodelovanje med institucijami ter zagotoviti boljši nadzor nad trajanjem postopkov," je napovedal. "Kot veste, imamo v pripravi Skok," je dejal. Bolj podrobno pa načrtov v zvezi s Skokom v predstavitvi ni pojasnil.

Med izzivi je izpostavil tudi izgradnjo nove sodne stavbe in kadrovsko problematiko. Kot je opozoril, se sodni sistem sooča s pomanjkanjem strokovnih kadrov na več ravneh, ob čemer je izpostavil pomanjkanje sodnega in podpornega osebja, sodnih izvedencev, pa tudi pravosodnih policistov.

Zavzel se je tudi za transparentno dodeljevanje sodnih zadev, za učinkovito reševanje ustavne pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, pa tudi za primerljivo odločanje sodišč, zato podpira nadaljnjo krepitev vloge vrhovnega sodišča pri poenotenju sodne prakse ter "širšo, sistematično in anonimizirano objavo sodnih odločb vseh stopenj".

Pri boju proti korupciji, gospodarski kriminaliteti in organiziranemu kriminalu je treba po njegovem mnenju več pozornosti nameniti načelu sledenja denarju v okviru mehanizmov AMO in ARO in evropske mreže carin. "Izkušnje številnih držav kažejo, da zgolj pregon storilcev in izrekanje zapornih kazni pogosto ne zadoščata. Glavni motiv teh oblik kriminalitete je namreč pridobivanje protipravne premoženjske koristi," je ocenil. Tako se je zavzel za okrepitev celotnega sistema odvzema premoženjske koristi, od finančnih preiskav in začasnega zavarovanja premoženja do njegovega učinkovitega upravljanja in končne izvršitve sodnih sodnih odločb.

Po Zupančičevih besedah mora digitalizacija postati eden ključnih stebrov razvoja pravosodja, pri čemer je cilj vzpostaviti celovit digitalni sistem, ki bo povezal sodišča, tožilstvo, policijo in tako naprej. Del nalog pa je smiselno prenesti na notarje, odvetnike in druge pravne poklice, pri tem pa ne sme priti do zmanjšanja pravne varnosti ali dostopnosti sodnega varstva, je med drugim izpostavil. 

Kot je še dejal, mora Slovenija dosledno varovati ustavne vrednote demokracije in človekovih pravic, zato je potrebna enotna ureditev, ki bo enako obravnavala poveličevanje vseh totalitarnih režimov ter s tem jasno izrazila odnos do vseh oblik totalitarizma.

Lep Šimenko za več gospodarskega sodelovanja s Slovenci zunaj meja

Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko pa se je v predstavitvi v DZ zavzela za več gospodarskega sodelovanja s Slovenci zunaj meja. Večji poudarek namerava dati tudi mladim in ohranjanju slovenstva, je napovedala pred komisijo za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Dolgoletna poslanka SDS je ocenila, da se je s problematiko Slovencev zunaj meja dobro seznanila v prejšnjem sklicu parlamenta, ko je bila predsednica komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Menila je še, da je nujen stalen dialog s predstavniki Slovencev zunaj meja.

Napovedala je, da namerava večji poudarek dati gospodarskemu sodelovanju in povezovanju s Slovenci zunaj meja, ker da krepi slovensko identiteto. Pomembno se ji zdi tudi pritegniti Slovence zunaj meja, da bi investirali v Slovenijo. Zavzela se je še za poenostavitev določenih postopkov za prijavo na razpise.

V odnosih s Slovenci zunaj meja so po njenih besedah pomembni tudi mladi, "ker je predvsem od njih odvisno, kako se bo slovenstvo ohranjalo". Pri tem je priznala, da je položaj mladih različen glede na lokacijo. V zamejstvu so dobro organizirani, imajo svoja društva, drugod se soočajo s pomanjkanjem organiziranosti in se povezujejo bolj neformalno, je pojasnila.

Dejala je še, da želi okrepiti tudi štipendiranje mladih Slovencev zunaj meja z dolgoročnim ciljem spodbujanja vračanja v Slovenijo.

Naloga vlade mora ostati tudi ohranjanje in krepitev identitete slovenskega naroda, je menila. Pri tem ima pomembno vlogo jezik, zato je Lep Šimenko predlagala preureditev učnih gradiv in platform za učenje slovenskega jezika, da se uporabnikom čim bolj približa učenje slovenščine.

Težiti je treba k temu, da države, kjer živijo Slovenci, v polnosti uresničujejo svoje zakonske obveze, je dejala. Pri tem se je zavzela za ohranitev slovenskega ali dvojezičnega šolstva ter vrtce v slovenskem jeziku.

Po njenih besedah je pomembno tudi, da čim več vsebin o Slovencih v zamejstvu in po svetu vključimo v slovenske učbenike, ker Slovenci v domovini po njeni oceni ne poznajo dovolj pomembnih ljudi slovenskega rodu. Lep Šimenko je še predlagala, da bi obvestilu zunanjega ministrstva ob prestopu meje dodali tudi obvestilo, kje so v tej državi Slovenci in kakšne so njihove dejavnosti

Zavzela se je za bolj ažurne informacije na portalu slovenci.si.

Lep Šimenko, ki je bila v prejšnjem sklicu parlamenta predsednica komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, je tudi ocenila da je treba težiti k temu, da države, kjer živijo Slovenci, v polnosti uresničujejo svoje zakonske obveze. To je ponovila tudi v odgovoru na vprašanje Martina Premka (Svoboda), ali bo podpirala notifikacijo avstrijske državne pogodbe. Menila je sicer, da je notifikacija ADP "bolj vprašanje za vlado".

Premka je zanimalo tudi, ali si bo prizadevala za zagotovitev zastopstva slovenske skupnosti v italijanskem parlamentu. Lep Šimenko je menila, da bi si morali prizadevati za recipročnost. Italijanska skupnost v Sloveniji namreč ima svojega predstavnika v DZ. "Jaz mislim, da si slovenska skupnost v Italiji zasluži slovenskega predstavnika na nivoju države, tako da absolutno pač k temu moramo težiti," je poudarila. 

Na vprašanje Sandre Gazinkovski (Svoboda) o sredstvih za Slovence zunaj meja je Lep Šimenko zatrdila, da se absolutno ne bodo zmanjševala in izrazila upanje, da se bodo povečevala ne le na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, ampak tudi po vseh ostalih resorjih.

Kandidatka je v odgovorih na vprašanja članov komisije tudi ocenila, da se je Avstrija lani ob raciji na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem zelo hitro odzvala ter pravilno postopala.

Vinko Levstek (SDS) je ministrski kandidatki predlagal, naj skuša najti rešitev glede glasovanja iz tujine pri volitvah v DZ, ker so letos glasovnice, poslane iz Slovenije po pošti, v nekatere države prišle prepozno. Na težave z glasovanjem po pošti iz tujine je opozoril tudi Franci Kepa (SDS). Lep Šimenko je ocenila, da bi lahko glasovnice zlasti v oddaljene države morda pošiljali po diplomatski pošti in jih tam razdelili volivcem, tam, kjer so močne slovenske skupnosti, pa bi omogočili glasovanje tudi preko konzularnih predstavništev. Ob tem se je strinjala z Levstkom, da bi bilo treba strategijo odnosov Slovenije s Slovenci zunaj meja iz leta 2016 posodobiti.

Dušan Stojanović (Svoboda) pa je izrazil upanje, da bo ministrska kandidatka nadaljevala z informacijsko točko za vračanje v domovino, ki deluje v okviru vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. "Info točka ostane in se bo še samo nadgrajevala, ker mislim, da je v osnovi zastavljena zelo dobro," je zatrdila.

Suzana Lep Šimenko zaslišanje kandidatka ministrica zamejstvo

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

RdečiKarton
02. 06. 2026 18.04
Prav zanima me kako bo v praksi izgledal ta "boj proti korupciji". Pa ja ne bodo preganjali svojih ljudi... Vrana vrani ne izkljuje oči. Ali pač?
Odgovori
0 0
Petur
02. 06. 2026 17.59
argentino???
Odgovori
0 0
ivan z Doba
02. 06. 2026 17.52
Ne me basat?! A res?! 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
juventina10
02. 06. 2026 17.33
zakaj se te naše ministrice ne znajo uredit,lase za ušesi in gremo.ni več stara 15 let,preveč resno se jemljejo.
Odgovori
+1
1 0
