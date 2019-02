Sužnji, sramujte se – besede, namenjene Slovencem

Z dostojanstvenim protestom so se uprli zamejski dijaki nedavni fašistični plakatni provokaciji. Na zid ob slovenskem višješolskem centru v Gorici so člani Blocco Studenesco nalepili plakate z napisi Boben avantgarde in Privrženi zmagi. Da v tem primeru ni šlo le za provokacijo, ampak tudi za novačenje dijakov, študentov, je prepričan Luka Palk , še en zamejski dijak. V nadaljevanju pa odločno: "Ne morejo me prepričati, ker se sklicujejo na ideologijo, ki je pomorila ogromno Slovencev in postavila en narod nad drugim."

O nestrpnosti, žalitvah, uperjenih ne samo proti Slovencem, govori senatorka, edina predstavnica slovenske manjšine v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc. "Takih žaljivk se ne spomnim desetletja in zdi se mi, da se krepi nestrpnost med nami, med tukaj živečimi, ne samo med Slovenci in Italijani, ampak tudi Hrvati in drugimi priseljenci," opozarja Rojčeva, prepričana, da je bil glede sožitja narejen korak nazaj. Vzklik predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanina– "Živela italijanska Istra, živela italijanska Dalmacija" in še, da so bile žrtve fojb ubite zato, ker so bili Italijani in kristjani – zagotovo pomeni enega največjih korakov nazaj.