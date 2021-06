SV bogatejša za 38 najsodobnejših lahkih oklepnih štirikolesnikov

Slovenska vojska je bogatejša za 38 najsodobnejših lahkih oklepnih štirikolesnikov ameriškega proizvajalca Oshkosh Defence z oborožitvijo norveškega proizvajalca Kongsberg. Letos naj bi SV naročila še 37 vozil.

Za nakup omenjenih lahkih oklepnih štirikolesnikov je Slovenija odštela 26,7 milijona evrov brez obračunanega davka na dodano vrednost. Preračunano bo tako vojska za eno vozila odštela dobrih 857.000 evrov. Nakup je potekal po postopku vlada vladi, med vladama ZDA in Slovenijo, kar je po navedbah ministrstva za obrambo omogočilo hitrejši in preglednejši nakup opreme brez posrednikov in tveganj za korupcijo. Dogovor za nakup je bil sklenjen 12. novembra 2018. Kot poudarjajo v SV, omenjeni lahki oklepni štirikolesniki niso samo vozila, ampak pravzaprav samostojen oborožitveni sistem. Kdaj bo SV ta vozila začela aktivno uporabljati, tako doma kot na misijah v tujini, še ni znano. Po dokončnem prevzemu vozil namreč sledi še ustrezno usposabljanje. Današnje predstavitve novih lahkih oklepnih štirikolesnikov so se udeležili namestnik načelnika generalštaba SV, brigadir Robert Urbanč, obrambni minister Matej Tonin, odpravnica poslov na ameriškem veleposlaništvu v Sloveniji Susan Falatko, norveška veleposlanica v Sloveniji Trine Symoen ter predstavniki podjetij Oshkosh Defense in Kongsberg.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Brigadir Urbanč je uvodoma dejal, da se SV sedaj intenzivno pripravlja na prevzem vozil, ki po njegovih besedah zagotavljajo večjo zaščito in bistveno boljšo mobilnost ter tudi možnost delovanja v pogojih zmanjšanje vidljivosti in imajo ognjeno moč. Prav tako za SV pomenijo večjo povezljivost znotraj Nata. "Gre za zelo potrebno pridobitev Slovenske vojske, ki bo pomembno prispevala k dvigu pripravljenosti za obrambo države in zavezništva. Le z modernimi oborožitvenimi sistemi bomo sposobni izvrševati poslanstvo v domovini in ostali kredibilni partner zavezništva," je še dejal namestnik načelnika generalštaba. Obrambni minister je izrazil veselje, da je modernizacija opreme in oborožitve SV končno stekla in ob tem napovedal še nadaljnje posodobitve v vrednosti 33,2 milijona evrov za izboljšanje vojaških logističnih zmogljivosti in vlaganj v infrastrukturo. Za letos bo SV poleg tega za investicije namenila 100 milijonov evrov.

icon-expand Minister Matej Tonin FOTO: Bobo

Minister Tonin je prav tako izrazil željo, da bi transportno letalo Spartan že čez dobro leto dni "videli v slovenskih barvah". Napovedal je nadgradnjo nekaterih helikopterjev in nakup dveh srednjih transportnih helikopterjev med letoma 2022 in 2025, tako da bo SV poleg vojaških nalog lahko opravljala naloge po sistemu zaščite in reševanja. "Slovenska vojska je tukaj za ljudi," je še dejal Tonin. Dodal je, da sta za razvoj SV ključna stabilno financiranje in pridobivanje novih kadrov ter ob tej priložnosti pozval mlade, naj se pridružijo vrstam SV. Ob tem je napovedal, da bo SV z novo obliko prostovoljnega vojaškega roka začela že to poletje. Odpravnica poslov na veleposlaništvu ZDA je v izjavi za mediji dejala, da so novi lahki oklepni štirikolesniki mejnik v modernizaciji SV in pomemben nakup. Slovenija z njihovim nakupom po njenih besedah kaže tudi zavezanost, da izpolni cilje Nata na področju obrambnih izdatkov. Kot je še dejala, je bila Slovenija prva znotraj Nata, ki je naročila omenjene štirikolesnike, njihov nakup pa je neposredni prispevek Slovenije za povečanje varnosti v regiji. Sodelovanje na obrambnem področju med državama je ocenila kot zelo dobro. Norveška veleposlanica je dejala, da je zelo ponosna, da je"danes tukaj"ter da ceni sodelovanje s Slovenijo. Dodala je, da oborožitveno postajo na vozilih proizvaja norveško podjetje, ki že dve desetletji sodeluje s slovenskimi partnerji, sicer pa ima več kot 200 let izkušenj na področju inovacij in razvoja različne oborožitvene tehnologije.