SV in URSZR še naprej sodelujeta s podjetjem Kontron, ki izvaža v Rusijo

Portal Politico je pred dnevi razkril, da je Kontron prek svoje slovenske podružnice še naprej v Rusijo izvaža telekomunikacijsko tehnologijo. V podjetju so sicer zagotovili, da so imeli za izvoz opreme v Rusijo vsa potrebna izvozna dovoljenja.

Na Mors so nam potrdili, da za potrebe Slovenske vojske ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje sodeluje s podjetjem Kontron, oz. njegovim predhodnikom Iskratel, "v obliki nakupa različne strežniške, računalniške in programske opreme ter njenega vzdrževanja" .

Politico je specifično razkril, da podjetje v Rusijo prodajalo "večstoritveno vozlišče SI-3000 z dvojno rabo, ki lahko spremlja in prestreza komunikacijski promet". Nevedbe, da gre za tehnologijo z dvojno rabo in nadzorno tehnologijo so v podjetju zanikali in dodali, da je oprema standardna in certificirana, v Evropi pa jo uporabljajo "za zagotavljanje internetne povezljivosti in glasovne komunikacije gospodinjstvom in podjetjem, zlasti na podeželskih in slabše pokritih območjih".

Ali SI-3000 še vedno uporabljajo v vojski, smo vprašali Mors, kjer so nam potrdili, da je temu še vedno tako ter da vozlišče uporabljajo tudi na Upravi RS za zaščito in reševanje. So pa dodatno pojasnili, da SI-3000 postopoma umikajo iz operativne uporabe.

Slovensko hčerinsko podjetje Kontrona prek svoje ruske podružnice Iskra Technologies konec leta 2023 v Rusijo izvozilo za 3,5 milijona telekomunikacijske opreme.