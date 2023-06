Ali se obeta tiha stavka sodnikov in tožilcev? Tega se boji pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, ki je prepričana, da zaradi finančnih razlogov med sodniki in tožilci vre. Ministrstvo za javno upravo naj bi bilo sicer blizu dogovora, po katerem bi se plače v pravosodju popravile že z začetkom prihodnjega leta. Da pogajanja potekajo dobro, potrjujejo tudi iz sodniških in tožilskih vrst, kjer se informacijam ministrice o tihi stavki čudijo.