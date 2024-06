Švarc Pipanova, Boštjančič in Golob nezakonito prerazporedili sredstva za nakup Litijske

Pred dnevi je na ministrstvu za pravosodje potekal zaključni usklajevalni sestanek pred izdajo končnega revizijskega poročila. Osnutek, ki smo ga prejeli neuradno in ki ga hranimo v uredništvu, ima več kot 90 strani in je izredno obremenjujoč predvsem za politične odločevalce pri tem spornem 7,7-milijonskem nakupu.

"Z izvedbo vseh predpisanih dokumentov in soglasij je moč oceniti, da so minister za finance, tedanja ministrica za pravosodje, Služba vlade za zakonodajo, Vlada RS in predsednik vlade s svojimi ravnanji kršili določila Zakona o javnih financah, saj so za izvedbo nakupa predmetne nepremičnine nezakonito prerazporedili sredstva iz proračunske postavke 7608 – Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 298710 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb PO, NRP 2030-223-0017, v višini 6,5 milijona evrov."

Da ministrstvo za pravosodje za nakup "na vrat na nos" v svojem proračunu ni imelo dovolj denarja, je javno znano. Zdaj pa razkrivamo, kako so odgovorni denar na koncu vseeno uspeli zagotoviti. Da gre za nezakonito prerazporeditev sredstev, so prepričani revizorji pravosodnega ministrstva. Pod osnutek revizijskega poročila je sicer podpisana državna notranja revizorka, vodja Službe za notranjo revizijo Suzana Hötzl .

Notranja revizija se je začela 18. januarja 2024. V tem času je Služba za notranjo revizijo pregledala celotno dokumentacijo in podatke od aprila lani pa vse do konca maja letos.

Kljub temu, da denarja v proračunih ni bilo, je namreč na vsak način z nakupom želela seznaniti ministra za finance, saj da 7,7 milijona evrov ne bi smel biti problem za državni proračun. "Posebej je poudarila, da bo šla k ministru za finance in predsedniku vlade in da bo naredila vse, da bo ta sredstva zagotovila," je med drugim zapisano v osnutku revizije.

A pozor, ker je poraba oziroma način porabe proračunskih sredstev pod kontrolo Računskega sodišča, ugotovitve državnih revizorjev pravosodnega ministrstva (še) ne bodo imele pravnih posledic. Mimogrede – svojo revizijo nakupa sicer opravljajo tudi revizorji Računskega sodišča, ki bi po nekaterih neuradnih informacijah, s katerimi razpolagamo v uredništvu, prav tako lahko kmalu izdali svoje revizijsko poročilo. Tudi to naj bi bilo zelo obremenjujoče do političnih akterjev.

Podrejenim je naročila, naj denar za kupnino iščejo znotraj proračuna, naj preverijo, ali bi nakup lahko financirali prek leasinga, pa tudi kakšne so vrednosti zemljišč, ki bi jih ministrstvo lahko prodalo, da bi v nakup lažje prepričala Boštjančiča in Goloba. Gre za zemljišče ob Dunajski cesti, kjer bi po prvotnem načrtu morala stati nova sodna palača, pa zemljišče na Masarykovi cesti ob glavni železniški postaji, kjer so pred 12 leti načrtovali sodno stavbo in kjer je zdaj parkirišče. Ter za zemljišče na Povšetovi ulici, kjer bodo po selitvi v nov moški zapor v Dobrunjah kmalu prazni prostori zdajšnjega pripora in ljubljanskega zapora.

Ker je bilo na koncu premalo časa, da bi do konca leta 2023 dejansko spreljali nakup, je po več sestankih, usklajevanjih in preigravanjih različnih scenarijev 18. decembra padla odločitev, da se vse aktivnosti z nakupom nove sodne stavbe ustavijo. Odločitev je bila sprejeta po sporočilu Dominike Švarc Pipan, da "minister za finance ne more zagotoviti finančnih sredstev iz proračuna".

Je pa še pred odhodom z ministrstva Švarc Pipanova očitno želela ustaviti omenjeno revizijo s tem, ko je, ko je ta že potekala, takratnemu začasnemu generalnemu sekretarju Žarku Bogunoviču odredila celo, da se revizorki Suzani Hötzl odvzamejo vse pravice dostopa do dokumentacije. Po opozorilu, da so uslužbenci revizorki dolžni omogočiti dostop, bo tako v končnem poročilu revizije zapisano tudi, da je šlo za očiten poskus diskreditacije s strani nekdanje ministrice.

Kako po domače so projekt vodili, je jasno iz naslednjega podatka – pooblastilo za vodenje nakupa je bil podeljeno šele januarja 2024. Torej po tem, ko je bila stavba že kupljena in v celoti plačana kupnina.

Kar naenkat je bil torej že pokopan projekt spet obujen. Z vseh strani pa so padale zahteve, naj se v najkrajšem možnem času pripravi vsa dokumentacija. Mimogrede, 22. december, ko je bila sprejeta odločitev, je bil petek. V ponedeljek, 25. decembra, je bil božič, dan kasneje (26. decembra) pa praznični dan samostojnosti in enotnosti. To pa pomeni, da so uslužbenci obeh ministrstev imeli na voljo zgolj tri dni, da izpeljejo vse za skoraj osemmilijonski posel.

Poleg ministrov Švarc Pipanove in Boštjančiča sta tam ključni vlogi odigrala še državni sekretar pravosodnega ministrstva Igor Šoltes in vodja Boštjančičevega kabineta Klemen Babnik . Prav slednja sta namreč na koncu sestanka odprla vprašanje Litijske, na kar se je finančni minister, na presenečenje vseh po nekaj splošnih vprašanjih strinjal z nakupom. Po koncu sestanka sta se sicer ministra nekaj minut pogovarjala še na samem.

Prostore na Litijski si je Simon Starček, takratni vodja Službe za nepremičnine in investicije ogledal sredi marca lani. Kot je revizorki pojasnil Starček, je že takrat ugotovil, da stavba potrebuje celovito prenovo, saj da ima poškodovane stropove, inštalacije, da so na primer v nekaterih prostorih dotrajane talne obloge.

Vse nepravilnosti v prodajni pogodbi in (pre)visoka kupnina

Posledica hitenja in časovne stiske je bila slabo pripravljena prodajna pogodba, ki je močno odstopala od primerljivih. Kljub temu, da so jo potrdile številne službe ministrstva (Služba za javna naročila, pravne in splošne zadeve; Služba za finance in proračun; Služba za nepremičnine in investicije ter varnost pravosodnih organov in namestnica generalnega sekretarja) so v njej revizorji ugotovili več nepravilnosti.

Prodajna pogodba tako na primer ni vsebovala predplačila, pač pa zgolj plačilo celotne kupnine v nenormalno kratkem roku. Posledično pogodba ni šla v presojo državnemu odvetništvu, državna kupnina pa je bila slabo zavarovana. Vse to je posledica "nerazumne odločitve ministra za finance in ministrice za pravosodje o nakupu, dne 22. 12. 2023 (to je bil petek, dan pred pred 14-dnevnimi prazniki, in so se strokovni sodelavci na delovna mesta v zelo okrnjeni zasedbi (zaradi dopustov med enimi in drugimi prazniki) vrnili šele v sredo, dne 27. 12. 2023, torej dva dneva pred rokom za plačilo kupnine)," je zapisano v reviziji.