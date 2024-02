Švarc Pipanova: Esmeralda je spregledala, je rekel Stevie Wonder

Dejal je tudi, da se v SD strinjajo, da morajo posel pregledati za to pristojni organi. Dodal je še, da ne pozna države, v kateri bi minister, ki je podpisnik pogodbe, pri kateri je sum korupcije, sam preiskoval ta posel. "Upam in verjamem, da se zavedate, da ste ena glavnih osumljenk glede kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev v tem primeru," je dejal poslanec SD.

A pravosodna ministrica mu ni ostala dolžna. Dan kasneje je na spletu delila daljši zapis, v katerem se je obregnila tudi ob "Esmeraldo". "Esmeralda je spregledala, je rekel Stevie Wonder," je odgovorila. Ob tem pa dodala, da ji je globoko žal za vse, česar ni vedela in spregledala prej. "A vseeno bolje pozno kot nikoli. Nekateri ne bodo spregledali nikdar," je zapisala.

Zakaj je posel sprva branila?

V zapisu pa je pojasnila tudi, zakaj je prva dva tedna po izbruhu afere posel branila, nato pa "obrnila ploščo". Da je do 25. januarja vse informacije in dokumentacijo pridobivala preko tedanjega generalnega sekretarja Uroša Gojkoviča oz. njegove ožje ekipe v vodstvu sekretariata ministrstva za pravosodje. "Številnih informacij in določenih dokumentov kljub mojim večkratnim pisnim in ustnim zahtevam, enostavno nisem prejela (prejemala sem izmikajoče odgovore in z vprašanji nepovezane dokumente)," je zapisala.

Ter da je nove in dodatne informacije, pojasnila ter dokumente sem uspela pridobivati šele po razrešitvi Gojkoviča in po prihodu novega generalnega sekretarja. Takrat pa da je dobila tudi prvo elektronsko sporočilo sodelavk/sodelavcev iz Službe za nepremičnine, v katerem so razkrile na novo odkrite nepravilnosti. "Z njimi sem takoj opravila tudi razgovor. Sledila so še druga sporočila, pojasnila, nova odkritja," je dejala ter dodala, da se to še vedno dogaja skoraj vsak dan.