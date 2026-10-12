Švarc Pipanova ne priznava žaljive obdolžitve v zadevi Litijska

Kot je pojasnil zagovornik nekdanjega vodje službe za nepremičnine in investicije na ministrstvu za pravosodje Simona Starčka Dejan Markovič, so povod za zasebno tožbo izjave nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan v zvezi z ugotovitvami glede nakupa sodne stavbe na Litijski cesti v začetku leta 2024. Ob tem je med drugim izpostavil izjavi Švarc Pipanove za medije pred sejo vlade 31. januarja in v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija 1. februarja omenjenega leta.

Spomnil je na takratno izjavo nekdanje ministrice, ki je dejala, da se vse bolj kaže, da gre v zadevi Litijska za skrbno načrtovano, protipravno delovanje, zavestno zavajanje in prirejanje dokumentacije s strani organizirane skupine s ciljem pridobitve protipravne koristi. Ob tem je med drugim navedla, da so na ministrstvu sprožili odvzem ključnih pooblastil vodjem vseh strokovnih služb, ki so sodelovali pri poslu, ob čemer je med drugim poimensko izpostavila tudi Starčka, je izpostavil Markovič.

Po poročanju medijev je Švarc Pipanova na vprašanje sodnika Roka Kobala, ali priznava kakšna dejstva iz zasebne tožbe, danes na sodišču priznala, da je 31. januarja 2024 in 1. februarja 2024 kot tedanja ministrica za pravosodje govorila o projektu nakupa stavbe na Litijski cesti 51. Vsebine izjav, kot jih povzema zasebna tožba, in pomena, ki jih izjavam pripisuje zasebni tožilec, pa ne priznava. Švarc Pipanova se v postopku sicer zagovarja sama, še poročajo mediji.

Da krivde ni priznala, je potrdil tudi Markovič, Švarc Pipanova pa je na zaprosilo STA za izjavo odgovorila le, da "spoštuje sodišče in postopek in se zato o zadevi izjavlja le pred sodiščem".