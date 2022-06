Švarc Pipanova obljublja dosledno spoštovanje vladavine prava

Nova ministrica je že v svoji predstavitvi pred resornim odborom DZ pred dnevi napovedala "odpravo krivičnih kazni, ki so jih državljani v času epidemije prejeli na podlagi neustavnih odlokov Janševe vlade". Danes je ponovila, da se bo tega vprašanja treba lotiti sistemsko, kajti gre za sistemsko nepravično kaznovanje državljanov in državljank . Ob tem je izpostavila, da namen odprave krivičnih kazni ni v tem, da bi kar vsepovprek vračali globe in ustavljali postopke zoper državljane. "Gre za odpravo tistih glob, ki so bile izvedene na podlagi neustavnih oz. nepravičnih ukrepov," je poudarila. Zagotovila je tudi, da bodo skupaj z ministrstvom za notranje zadeve in drugimi deležniki v najkrajšem možnem času pripravili analizo in načrt reševanja omenjenega vprašanja.

Na prvem mestu med ključnimi prioritetami svojega mandata je izpostavila dosledno spoštovanje in udejanjanje vladavine prava kot temeljnega kamna političnega in pravnega sistema države ter konstruktiven dialog z vsemi deležniki v pravosodnem sistemu, merodajnimi sindikati in civilno družbo. Zagotovila pa je tudi, da pri vodenju pravosodnega sistema ne bo sodelovala le s poslanci koalicije, temveč bo prisluhnila in podprla tudi vse dobre in konstruktivne rešitve opozicije.

V izjavi za medije po primopredaji se je nova pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan zahvalila Marjanu Dikaučiču za vodenje pravosodnega resorja v preteklem mandatu. Ob tem je izrazila posebno zadovoljstvo, da Dikaučič ni bistveno spreminjal pravosodne strukture ministrstva in ni posegal v vodstvene strukture strokovnih služb ministrstva, ki po oceni ministrice delujejo kakovostno in učinkovito.

Nova vlada je na svoji ustanovni seji sprejela tudi sklep, po katerem morajo vsa ministrstva do prihodnjega torka pripraviti pregled vseh zaposlitev, premestitev in napredovanja od 1. 1. 2020 do 1. junija letos. "Kaj točno bomo s tem potem naredili, bomo videli, ko bomo dobili podatke. Naša namera ni nekakšno pavšalno spreminjanje napredovanj in imenovanj, ampak želimo ugotoviti, ali je pri napredovanjih, imenovanjih in drugih kadrovskih potezah prišlo do neustreznih, neprimernih ali celo nezakonitih praks, in to potem ustrezno sanirati," je izpostavila.

Dikaučič, ki je novi ministrici zaželel uspešno delo in ji ob primopredaji izročil tudi šopek rož, je izpostavil ključne dosežke ministrstva v času svojega mandata. V tem so novelirali deset zakonov, pripravili dva nova in dva interventna zakona ter 22 podzakonskih aktov.

Ob tem je spomnil, da je najbolj prepričljivo podporo poslancev dobil zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke, ki je predvidel ustanovitev zavoda, kjer bo poskrbljeno za večjo zaščito mladoletnih oškodovancev in prič. Zadovoljstvo nad sprejetjem omenjenega zakona je izrazila tudi Švarc Pipanova, ki je spomnila, da so z oblikovanjem omenjenega zakona začeli v medresorski delovni skupini v času njenega mandata državne sekretarke na pravosodnem ministrstvu v času vlade Marjana Šarca.