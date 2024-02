Švarc Pipanova razkrila močno cenzurirano poročilo

Poročilo na petih straneh, ki so ga posredovali iz kabineta pravosodne ministrice v odstopu Dominike Švarc Pipan , je v večji meri zatemnjeno. "V poročilu so zakrite informacije, za katere menimo, da jih v luči mnenja NPU ne moremo razkriti zaradi varstva interesov preiskave," so pojasnili v kabinetu pravosodne ministrice.

Iz pregleda knjižene oziroma fizično dostopne dokumentacije in elektronskih komunikacij ni razvidno, ali je bil "poziv k nadaljevanju pogovorov/ pogajanj poslan tudi drugemu ponudniku, katerega ponudba je ustrezala razpisnim pogojem". "lz dokumentacije oz. komunikacije je razvidno zgolj, da je bilo vabilo k nadaljnji obravnavi ponudbe in pogajanjem poslano zgolj ponudniku Rajski vrt d. o. o. (ponudbo je po elektronski pošti poslal nekdanji generalni sekretar – ime zakrito – neposredno g. Vežnaverju)," piše v poročilu. Poročilo še opozarja, da ni informacij o tem, kolikokrat in kako so potekala pogajanja s ponudnikom Rajski vrt d. o. o.

Prirejena je tudi dokumentacija, ki jo je predložil prodajalec, ugotavlja poročilo – in sicer cenitev sodnega cenilca Antona Riglerja z dne 13. 12. 2023.

Med ugotovljenimi nepravilnostmi poročilo našteva še kadrovske "rošade" in reorganizacijo sekretariata, "zlasti pravne službe in Službe za nepremičnine, ki sta imeli ključno vlogo pri pripravi in izvedbi projekta". "Postavljanje novih vodij služb, 'val' napredovanj JU, ki so pomagali pri pripravi projekta, 'degradacija' in omejitev dostopa do informacij uslužbencem, ki so opozarjali vodje na nepravilnosti tekom projekta, prepovedovanje komuniciranja tem uslužbencem z vodstvom MP," je navedeno v poročilu. Ugotovljene pa so tudi nepravilnosti pri "domnevnem (!) izvajanju notranje revizije oz. t. i. "follow-up" pregleda posla".

Poročilo izpostavlja tudi sume zunanjih vplivov

Poleg omenjenih nepravilnosti so v poročilu navedeni tudi sumi zunanjih vplivov na izvedbo projekta. V tej točki je izpostavljen sum neposrednega vplivanja glavnega tajnika stranke SD Klemna Žiberta, kot piše "najmanj v fazi zagotavljanja finančnih sredstev za izvedbo projekta v decembru 2023".

Poročilo podaja tudi nekaj indicev za ta sum; med drugim hkratno menjavo telefonov, SMS-sporočilo in sestanek Žiberta z državnim sekretarjem Igorjem Šoltesom brez vednosti ministrice.