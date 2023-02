'Sodnikom in tožilcem bo dodatek, če bo sprejet, pripadal od januarja 2023'

Da je vladni predlog, po katerem bi sodniki in tožilci prejeli 600 evrov dodatka, lahko celo v neskladju z ustavo, so opozorili v parlamentarni pravni službi. Gre za 760.000 evrov mesečno težak predlog. Kdo ga je pravzaprav umaknil, tik preden so ga v obravnavo dobili poslanci? Kaj je bilo v ozadju burne razprave na vladi? Pojasnila nam je ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.

Kdo je torej zahteval umik predloga? Kot pojasnjuje ministrica Dominika Švarc Pipan, na seji ni nihče zahteval umika predloga: "Dobili smo mnenje zakonodajne pravne službe in smo imeli zelo malo časa, da se do tega mnenja opredelimo. Imeli smo le dve možnosti. Ali z amandmaji popravimo tiste dele, kjer so se nam zdele pripombe utemeljene, ali pa ga umaknemo. Ker so bili nekateri očitki službe resni, smo imeli občutek, da imamo premalo časa za tehten premislek, zato smo se odločili, da predlog zaenkrat umaknemo in pripravimo novega, ki ne bo dopuščal dvoma glede pravne ustreznosti." Kot pravi, je sama podala opis možnosti, ki jih imajo, potem pa so se skupaj odločili za to opcijo: "Ljubše mi je, da smo to umaknili zdaj, da lahko podrobneje preučimo. Tudi zakonodajnopravni službi tako dajemo več časa, da premisli o lastnem mnenju, ki je bilo spisano hitro."

Še enkrat je poudarila, da je namen ukrepa zagotoviti ustrezni plačni položaj sodnikov in tožilcev, ki že desetletja ni ustrezen, pravi: "Namen je zagotoviti materialno neodvisnost sodnikov in tožilcev, ki je pomemben del neodvisnosti sodstva. Ne gre za osebni privilegij, ampak za ukrep, ki zagotavlja uresničevanje vladavine prava." Na vprašanje, ali je prav to stanje najbolj akutno v javnem sektorju, odgovarja: "To stanje je zelo akutno in je zelo posebno v primerjavi z drugimi plačnimi skupinami, saj se plače sodnikov od leta 2012 niso usklajevale ne z inflacijo, sodniki in tožilci niso bili deležni povišanj, kot jih je bil deležen preostali javni sektor, zato so bili ves čas v neenakopravnem položaju napram drugim skupinam. Deset let so bili presenetljivo tiho."

Ena od možnosti je zdaj, kot pojasnjuje, znižanje višine obljubljenega dodatka, saj bi lahko plače najvišje vrednotenih sodnikov in tožilcev, lahko ob tem dodatku nesorazmerno presegle plače drugih visokih funkcionarjev. Kdaj lahko dodatke pričakujejo? Kot pravi Švarc Pipanova, bodo v čimkrajšem času preučili mnenje zakonodajnopravne službe in pripravili potrebne spremembe. Kot izpostavlja, jim bo dodatek v vsakem primeru, če bo sprejet, pripadal od januarja 2023, ne glede na to, kdaj se bo lahko začel izplačevati, je še pojasnila Švarc Pipanova. Gre res le za začasen zaplet? Umik je začasen, pravi Švarc Pipanova: "Močno upam in verjamem, da bomo našli ustrezno rešitev. Še vedno pa lahko pridemo do zaključka, da v trenutnem pravnem okviru ni mogoče najti takšne rešitve, ki bi bila vodotesna. V takem primeru bi bili primorani reševati ta položaj sistemsko."

icon-expand Plače v sodstvu FOTO: Shutterstock