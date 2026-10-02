Nova sporočila razkrivajo lobiranje Švarc Pipanove za nakup Litijske 51

Za nakup famozne 7,7-milijonske Litijske je, kot je razvidno iz sporočil, ki smo jih pridobili neuradno, večkrat lobirala tudi pravosodna ministrica. 18. decembra, torej deset dni pred nakupom, ob petih popoldan najprej pri desni roki finančnega ministra Klemna Boštjančiča.

"Saša, živjo, prosim te, če mi lahko čim prej javiš, ali sta se s Šoltesom res načelno dogovorila glede nakupa Litijske," je takrat napisala Saši Jazbec. Ta ji je odgovorila, da sta se dogovarjala, še preden je imela popolno informacijo, da računajo še na "ful denarja za zapor".

Švarc Pipanova jo je vprašala: "Torej štejem, da za Upravno sodišče ni zelene luči?" Na kar ji je Jazbečeva odgovorila: "Dominika, zeleno luč ti lahko da samo M."

Nekdanja ministrica je na to odgovorila: "Če da M zeleno luč, gremo v akcijo."

Ob tem gre sklepati, da M pomeni minister za finance. Čez pol ure, ob sedmih zvečer, je namreč Švarc Pipanova pisala še Boštjančiču z obsežno obrazložitvijo in preračunom za nakup stavbe na Litijski za Upravno sodišče.

"Če se morda s to idejo strinjaš, te prosim za eno kontaktno osebo pri tebi, s katero se bo povezal naš generalni sekretar, da aktivnosti nemudoma stečejo," mu je sporočila. "Tudi midva se bova morala angažirati predvsem pri sklicu ene dopisne seje (najbolje jutri), da bi potrdili vsa gradiva, potrebna za tak nakup."

Nato pa je pripravila še celoten redosled dogodkov, kako bi nakup Litijske izpeljali v zadnjih 12 dneh tistega leta. "Poleg vsega pa prosim tudi za dogovor, da skrajni rok za prejem računa ni 21.12.2023 kot je v pravilniku o zaključevanju proračuna," je dodala.

A Boštjančič, kot gre sklepati iz odgovora, nad poslom sprva ni bil navdušen. "Popolnoma napačno si razumela. Nikoli ne bi jaz ali MF rekel, da naj se 'pokuri', kar bo ostalo. To je logika ostalih resorjev. Povedal sem le, da bo leto '24 še bolj zaostreno kot '23 in da je smiselno, da resorji letos sredstva porabijo, če jih imajo," ji je pojasnil.

"Ni problema, mi smo se samo potrudili najti projekt, ki bi bil smiseln ... Če ni zelene luči, pozabimo, all clear," je ta odgovorila.

In če se je zdelo, da je poskus nakupa Litijske zaključen, sledi še en apel nekdanje ministrice: "Fino bi bilo ne nalagati upravnemu sodišču novih nalog, predvsem vaša zakonodaja jih, mi opozarjamo zaman."

In tri dni kasneje se sestanejo na finančnem ministrstvu, kjer pride do preobrata, ki mu sledi ekspresen nakup dotrajane in prenove potrebne Litijske.

"Prepričani smo, da gre za ugoden posel, da gre za smiseln posel," je Švarc Pipanova projekt zagovarjala 5. januarja, nato pa še 11. januarja poudarila, da verjame, da niso "ravnali negospodarno":

A nato hitro obrnila ploščo. "Žal sem bila zelo zavedena na podlagi prirejenih dokumentov," je opravičevala.

Pa je zaradi tega oproščena odgovornosti? "Če ni bilo naklepa v smislu, da ona ni vedela za realno vrednost in ni vedela, da se bodo javna sredstva oškodovala, potem naklepa ni in sploh ni kazenske odgovornosti za to konkretno kaznivo dejanje. Največ, kar bi njej lahko očitali v takem primeru, je malomarnost, ampak za ta kazniva dejanja malomarnost ni predvidena," pojasnjuje strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepec.

Spomnimo, policija je v zadevi ovadila prodajalca Sebastjana Vežnaverja in njegovo podjetje Rajski vrt, vodjo projekta nakupa stavbe Simona Starčka, generalnega sekretarja pravosodnega ministrstva Uroša Gojkoviča in Bredo Zorko, ki naj bi priredila cenitev.