SVAS: Nevzdržne razmere za vozno osebje so se med epidemijo še poslabšale

Kljub izvedeni stavki v letu 2017 se namreč vse do danes ni zgodilo nič od pričakovanega in zahtevanega, ki bi poklicu vrnilo varno in zdravo delovno okolje in spodobno plačilo za tako odgovorno delo, kot ga opravlja vozno osebje, pravijo in dodajajo, da se je namesto tega "vedno znova in znova popuščalo moči kapitala na račun zdravja in varnosti voznega osebja".

"V preteklosti se je zavoljo pasivnosti države dovolilo, da so delodajalci v cestnem potniškem prometu enostransko prenehali z vplačevanjem poklicnega zavarovanja, ki voznemu osebju pripada ob predpogoju, da na delovnem mestu preživi vsaj 80 odstotkov dejanskega delovnega časa," so zapisali v sindikatu. Prav tako je delodajalcem uspelo, da so v preteklosti ukinili delovno mesto sprevodnika ter da so celotno delo s strankami prevalili na pleča voznega osebja ter da je vozno osebje pogosto edino, ki je poleg vožnje avtobusa istočasno zadolženo tudi za čistočo in varnost v vozilu, dodajajo. Tako torej opravljajo tudi delo čistilca in varnostnika.

'Iz dneva v dan dobivamo več klicev nemoči in obupa'

"Vse to je podkrepljeno še z nevzdržnim delovnim časom, saj je tudi tu delodajalcem uspelo, da so vse posledice neustrezne organizacije delovnega procesa, ki je seveda izključno v domeni delodajalca, prevalili na pleča voznega osebja," dodajajo. V efektivni delovni čas se namreč načeloma upošteva le čas, ko se obračajo kolesa na avtobusu.

Medtem pa je vse ostalo čas razpoložljivosti, ki je plačan manj in se ne šteje v delovni čas, s tem pa je posledično vozno osebje ogromno časa odsotno od doma. "Vse to za osnovno plačilo, ki je sramotno, če ne že ponižujoče, in se giblje okoli zneska minimalne plače," dodajajo.