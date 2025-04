Namini dnevi: Navdih modne strokovnjakinje Petre Windschnurer za pomladno in poletno eleganco

Letos naj bo iskanje popolnega stajlinga brezskrbno in prijetno opravilo. Začnete lahko kar v središču Ljubljane, v Nami, kjer se nam od 17. do 19. 4. 2025 obetajo tradicionalni Namini dnevi. Ti vam prinašajo ekskluzivne popuste na pomladno-poletne kolekcije 2025, vključno z oblačili, modnimi dodatki, kopalkami, perilom in dekorativno kozmetiko. Torej vse, kar potrebujete, da to sezono zasijete v popolni modni luči.

V pomladni Namini modni zgodbi vas bodo nagovorili z brezhibno eleganco v modri barvi. Dolga plisirana obleka z rokavi in detajlom v pasu združuje klasičen hollywoodski glamur in moderno ženstvenost. Obleka je popolna izbira za pomladno poroko, večerni dogodek ali gala večerjo na terasi s pogledom na morje. Poleg klasičnih dolgih oblek so za tovrstne dogodke priljubljene tudi različice v čipki in obleke z nežnimi cvetlični vzorci. Poskusite z obleko v olivno zeleni barvi in zlato obutvijo. Kratka obleka z detajli, kot so volani, bleščice ali odprta ramena, je popolna izbira za večerne dogodke. Zraven obujte sandale z visoko peto, dodajte ji torbico z vpadljivimi detajli in rdečo šminko – preprost, a vedno zmagovit recept.

Za poslovna srečanja na vrtni zabavi ali eleganten brunch izberite na rob zalikane hlače ravnega kroja, svilen top ali različico iz pliseja in blazer v ujemajočem se tonu. Oblačila kombinirajte z usnjeno torbico in minimalističnim nakitom. Omenjena kombinacija je popolno ravnovesje med poslovno eleganco in brezčasno koktajl estetiko.

Obiščite Namo v času Naminih dni in si zagotovite čudovite kose po ekskluzivnih cenah. Dober stil ni stvar naključja, temveč stvar dobrih odločitev.