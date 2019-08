Svečano odprtje luksuznega kampa Vita v Termah Tuhelj

Bogata vsebina, visokokakovostna ponudba in pet zvezdic zagotavljajo pravi užitek sredi zelenega Zagorja, katerega čudovita zgodba se nadaljuje s pridobitvijo razkošnih hišk za pare in družine.

Nov, luksuzni kamp Vita v Termah Tuhelj

Poletje na celini je v tej sezoni postalo še bolj razburljivo in privlačno! V Termah Tuhelj je svoja vrata odprl kamp Vita, prvi kamp s petimi zvezdicami v tem delu Hrvaške. Za njegov atraktiven dizajn je poskrbel Studio Abstracto, ki je vtkal prepoznavni urbani pečat v vsako podrobnost kampa. S poudarkom na glamurju in udobju, je to raj za vse obiskovalce, ki si želijo sprostitve in edinstvenih tretmajev v Termah Tuhelj, ki sproščajo dušo in telo. Vsem gostom kampa je na voljo neomejeno kopanje na Vodnem planetu – od notranjih do zunanjih bazenov in zabavnih vodnih atrakcij, v katerih posebej uživajo družine z otroki.

Nov, luksuzni kamp Vita v Termah Tuhelj

Na več kot 20.000 kvadratnih metrov se razprostirata dve območji s skupno 56 parcelami za kampiranje in dvema dodatnima nočnima parcelama za krajše bivanje. Dobra novica je, da je 20 parcel odprtih za obiskovalce vse leto. Tukaj so še restavracija in bar za prave hedoniste, kamp servis, prostor za kopanje hišnih ljubljenčkov, sanitarije prilagojene invalidom, družinske kopalnice, garderobe, otroško igrišče, mini golf in teniška igrišča. V mislih so imeli vse profile gostov, kar temu kampu daje poseben pečat vključljivosti in posebne skrbi za goste. Prihaja še trideset hišk »Ker je kampiranje na svetu izjemno priljubljeno, je naš kamp še ena močna turistična atrakcija, privlačna zlasti za mlado, trendsetersko populacijo. Ne samo, da iščejo počitnice v naravi, temveč tudi kopico dodatnih vsebin, veliko zabave, dobre hrane, bližino mestnih središč, sproščujoče tretmaje, to pa je točno to, kar jim mi nudimo,« pravi Vasja Čretnik, eden od direktorjev Term Tuhelj.

Nov, luksuzni kamp Vita v Termah Tuhelj

Notranji in zunanji bazeni, wellness ponudbe v sklopu hotela Well****, gastronomske vsebine številnih restavracij, vrhunska vina, kulturna dediščina, edinstvena narava in neposredna bližina avtoceste so dodatna prednost novega kampa in Term Tuhelj, ki iz leta v leto beležijo boljše rezultate. V prvih šestih mesecih letošnjega leta so prihodki znašali 32,8 milijona HRK, kar je 20 odstotkov več kot v prvi polovici leta 2018. Do konca leta se rast prihodkov ocenjuje za približno 18 odstotkov. Več kot polovica obiskovalcev prihaja iz zahodne Evrope, od začetka leta do zadnjih dni junija pa so Terme Tuhelj ustvarile okoli 51.000 nočitev.

Nov, luksuzni kamp Vita v Termah Tuhelj