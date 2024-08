Šved trčil v Avstrijca, se prevrnil in trčil še v Finca, Ukrajinca in Slovenko

Koprski policisti so bili o nesreči obveščeni ob 11.06. Na kraju so ugotovili, da je Šved v osebnem avtomobilu zaradi neprilagojene hitrosti trčil v vozilo avstrijskega državljana. Nato ga je odbilo v desno, kjer se je vozilo prevrnilo na streho, trčil je še v vozilo finskega državljana in v vozili Ukrajinca in Slovenke.

Promet je skrajno desnem pasu stekel ob 11.42, nekaj po 13.30 pa je bila obravnava zaključena in je promet na omenjenem odseku stekel nemoteno. Povzročitelju so izrekli globo, so sporočili s PU Koper.