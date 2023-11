'Šverckomerc': 60 kilogramov kave za volkswagen golfa

Pri nas to skrivno prenašanje bolj ali manj nujnih dobrin čez mejo običajno imenujemo "šverc" oziroma "drobni šverc". Izraz izvira iz nemške besede schwarz , ki pomeni črno, torej na črno, nezakonito. Navezuje se na čas po drugi svetovni vojni, ko so si ljudje na ta način skušali nekoliko izboljšati življenjski standard.

"Menim, da je bilo tihotapljenje vedno prisotno ob mejah, da gre bolj za obmejno kulturo ali navade, saj imajo obmejni prebivalci potrebo po trgovanju in komuniciranju čez mejo," pravi etnolog Rok Bavčar . Razlaga, da so meje običajno umetno ustvarjene, kar pa ljudi ne odvrne od tega, da bi mejo prehajali oz. iskali čez mejo dobrine, službo, prijateljstva.

Muzejsko zbirko Pristava, ki se nahaja v prostorih nekdanjega maloobmejnega prehoda, smo obiskali tudi mi. Ob pogledu na majhno zgradbo, odeto v odtenke breskve, se človek najprej vpraša, kako velika je sploh lahko zbirka. A čeprav so prostori majhni, je zbirka še kako bogata. "Velik izziv je bil postaviti razstavo v tako majhen prostor, kot so prostori maloobmejnega prehoda," priznava Bavčar.

Prostori nekdanjega maloobmejnega prehoda so razdeljeni na tri dele. Osrednji prostor je še vedno opremljen v slogu, kakršnega so imeli cariniki po drugi svetovni vojni. Ob mizi sta na eni strani star radio, ki še predvaja glasbo, in črno-bel televizor, na katerem se predvaja nema nogometna tekma med Jugoslavijo in Nizozemsko iz leta 1976. Danes je skozi to okence mogoče kupiti vstopnico za ogled muzejske razstave.

In zakaj je sploh prišlo do 'švercanja'? Če se je posameznik hotel izogniti plačilu carine, je čez mejo lahko prenesel samo določeno dovoljeno količino blaga. Določene izdelke je bilo na splošno prepovedano prenašati čez mejo brez posebnega dovoljenja. Številni so se tako znašli drugače, pri marsikom pa so cariniki na meji našli skrito blago in ga zasegli.

"Ko sem pregledoval avto, sem videl po tleh par zrn tiste surove, nepražene kave in sem vprašal šoferja: 'Kaj pa tista kava dol po tleh?' Nato otrok z zadnjega sedeža pravi: 'Ah, to ni nič, da vidiš, koliko jo je v sedežu'." (J. Radojević – carinik v pokoju)

Razstavljeni so denimo predmeti, ki so jih ljudje uporabljali kot pripomočke za 'švercanje'. Posebni žepki so bili na primer všiti v ženske modrce, razstavljeni so tudi čevlji in pasovi za hlače z različnimi skrivnimi prostori za tihotapljenje.

Obmejni prebivalci so nezakonito prenašali blago tako iz Italije v Slovenijo oziroma v Jugoslavijo kot tudi v obratni smeri. Blago so največkrat skrivali pod obleko ali v obleki, v avtomobilih ali v kolesih, skratka povsod tam, kjer so predvidevali, da carinik morda ne bo pogledal. "Nekaj predmetov smo imeli že v naših depojih, nekaj smo jih pa pri snovanju razstave pridobili v trajno last, nekaj smo si jih tudi izposodili," o razstavljenih predmetih pravi Bavčar.

V prvih povojnih letih se je iz Italije v Jugoslavijo 'švercalo' samo zares nujne dobrine za osebno rabo. Od sredine šestdesetih let naprej pa se je kupna moč Jugoslovanov večala in nakupi v bližnji Italiji so postali vse bolj množični. Začel se je nakupovalni turizem in z njim je postal 'šverc' donosen posel.

Česa se je največ pretihotapilo Iz Italije v Slovenijo? "Zagotovo kave, pa morda kavbojk," pravi Bavčar. Načeloma se je iz Italije v Jugoslavijo tihotapilo izdelke, ki so bili pri nas predragi ali pa slabše kakovosti oziroma jih sploh ni bilo mogoče dobiti: poleg kave še sladkor, riž, rože, konfeti, zdravila, orodje, ploščice, oblačila, prepovedana literatura, devize – in še bi lahko naštevali.

Iz Slovenije v Italijo se je medtem pretihotapilo največ bencina, cigaret in mesa. Poleg tega je bilo v Italiji kuhanje žganja strogo prepovedano, zato se je tja tihotapilo tudi veliko žganja. Italijani so iz Jugoslavije 'švercali' tudi cenejše kubanske cigare in rum.

"Ko smo imeli naše šagre v zamejstvu, smo radi imeli en domač, dober pršut. Poznal sem precej ljudi. Pripravil sem tri, štiri pršute na zadnji sedež, odejo na vrh in sem peljal dve, tri punce, ki so se usedle na vrh, in sem rekel, ko smo prišli k financarjem, naj dvignejo krilo nad koleno, da bo financar omedlel, in smo šli čez tako lepo, srečno, s tremi, štirimi pršuti, s puncami v avtu." (S. Rožič)

Med bolj posebne predmete iz zbirke bi Bavčar uvrstil še posode (škatle valjaste oblike) s pralnim praškom, v katere so ljudje skrivali marsikaj. "Od video igric do ročnih ur, zlata, skratka vsega," pravi.

Več je tudi "skrivnih" omaric, ki jih lahko obiskovalci sami odkrivajo. V eni izmed dvignjenih omaric so na primer razstavljene tudi italijanske erotične revije iz 70. let, in sicer Caballero in Le Ore della settiamana. Ne le erotične revije, cariniki in miličniki so imeli pri sebi seznam tudi drugih prepovedanih revij in knjig, ki jih je bilo treba na meji zaseči.

V prostorih je sicer tudi več zaslonov, na katerih se predvajajo različna pričanja. Kot pojasnjuje naš sogovornik, so intervjuje in arhivski avdio-video material snemali in zbirali dve leti.

"Torej, na sedež sem postavil 1,5 kilograma kave in šel čez en mejni prehod. Tam je carinik znorel, če ne vem, da je dovoljen samo kilogram na prepustnico, da ne smeš več. Vrnil sem se nazaj, šel na drugi mejni prehod, kjer so me cariniki prav tako poznali. Prišel sem jezen, kričeč: 'Tisti tam je norec, mi ne pusti pol kilograma kave več, kaj ne ve, da sem domačin, da nesem stari mami tiste pol kilograma kave.' Bog ne daj, da bi mi odprli prtljažnik, tam je bilo še 30 kilogramov." (J. Čebron)

Predmeti v zbirki so opisani tako v slovenščini kot tudi italijanščini in angleščini. Vabljeni so prav vsi, od tistih, ki so morda sami kaj 'švercali' in bi radi obudili spomine, pa do tistih, ki so se rodili v samostojni Republiki Sloveniji in za tovrstno tihotapljenje morda slišijo prvič. Muzej obiskujejo šolske skupine, posamezniki, pa tudi tujci. "Ko si pridejo razstavo ogledati domači ali tuji obiskovalci, vedno najde vsak od njih kakšno povezavo in primerjavo s svojim domačim krajem oz. državo," je še dodal Bavčar.

V zadnjem delu muzeja je posebna soba, ki se skuša ambientalno približati prostoru, ki je bil nekoč namenjen zasliševanju ljudi pri prehajanju meje. Deluje pa tudi kot soba pobega – igra, katere končni cilj je, da s pomočjo namigov, z reševanjem ugank in logičnim sklepanjem obiskovalci bolje spoznajo šverc in čim prej pridejo iz sobe.

Na voljo tudi druge muzejske zbirke

Zbirka je sicer ena od štirih muzejskih zbirk, ki se nahajajo ob meji z Italijo. "V vsaki muzejski zbirki je razstava, ki govori vsaka na svoj način o tematiki meje," je pojasnil Bavčar. V preostalih muzejskih zbirkah si sicer lahko ogledate še druge razstave, ki vsaka na svoj način govorijo o tematiki meje.

Na železniški postaji je razstava Državna meja na Goriškem 1945–2004, ki na dokumentaren način, s pomočjo fotografij, uniform, zastav, zemljevidov in dokumentov, pripoveduje o usodah ljudi, ki so bile povezane s postavitvijo in spremembami državne meje med FLRJ (Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo), danes Republiko Slovenijo, in Republiko Italijo na območju med Sabotinom in Mirnom. Razstava govori o kulturnem šoku, ki so ga doživeli ljudje, ko je nova državna meja čez noč presekala življenje ljudi, ločila družine in razdvojila prijatelje.

Vojaški stražarski stolp, ki mimogrede velja za najmanjšo muzejsko zbirko (muzej) v Sloveniji, govori zgodbo o vojakih, ki so nadzorovali mejo. Na mirenskem pokopališču pa lahko obiskovalci obiščejo razstavo Spomni se name, ki je posvečena vsem tistim, ki so v želji po boljšem življenju prav tu prečkali mejo, in njihovi življenjski odločitvi, njihovemu najpomembnejšemu dogodku, ko so zapustili domači kraj ter se zaradi različnih razlogov podali na pot v tujino. Ti zadnji dve razstavi bosta v letu 2024 na novo postavljeni (za informacijo: tematika bo podobna, a ne bo enaka).