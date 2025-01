Neuradno: vlada umaknila predlog razrešitve treh članov agencije

V zadnjih dneh je v zgodbo glede novega sistema obračuna omrežnine in spora med vlado in agencijo vstopila tudi Evropska komisija. V odzivu na dopis vodstva agencije glede političnih pritiskov na regulatorja je v pismu resornemu ministrstvu izrazila skrb nad dogajanjem in izpostavila jasno opredelitev neodvisnosti energetskih regulatorjev v evropski zakonodaji. V primeru nadaljnjih ukrepov, ki bi ovirali neodvisnost slovenskega regulatorja, ne izključuje niti začetka postopka ugotavljanja kršitev obveznosti Slovenije po pravnem redu EU.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so očitke, da komunikacija z agencijo predstavlja nedovoljen pritisk, zavrnili. Zagotovili so, da se zavedajo pomena neodvisnosti agencije in da spoštujejo evropsko in domačo zakonodajo.

Iz Agencije za energijo so še sporočili, da pozdravljajo analizo Elesa o vplivu veljavne in stare omrežninske metodologije za poslovne odjemalce. "Analize, ki temeljijo na realnih podatkih, so dobro izhodišče za to, da v prihodnje novo metodologijo še izboljšamo in po potrebi nadgradimo," so zapisali. Dodali so, da pa za to potrebujemo strokovno in argumentirano razpravo, ki ne sme temeljiti na pavšalnih trditvah posameznih interesnih skupin ali parcialnih interesih.

Sistemski operater elektroenergetskega omrežja Eles je v analizi, ki jo je objavil v torek, preveril navedbe gospodarskih združenj, da naj bi nova metodologija obračuna omrežnine pomenila katastrofo za gospodarstvo in mu bistveno poslabšala konkurenčni položaj. Te trditve je z analizo zavrnil, je pa predlagal nekatere spremembe metodologije za poslovne odjemalce.