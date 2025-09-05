Slovenija
Svet brez filtra: kako se do solz nasmejimo in osramotimo
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
4
Saj poznate občutek, ko končno pride konec tedna in se zvečer olajšano zleknete na kavč pa vas doma vprašajo - in, kako je bilo v službi? Ali je sploh smiselno začeti razlagati, kaj vse se je zgodilo, kaj vas je spravilo v stres in kaj v smeh? No, mi smo se odločili, da vam ponudimo vpogled v naše zakulisje in to brez filtra. Kako se nam zapleta pri pripravi oddaje, kako se do solz nasmejimo in kdaj tudi osramotimo. Pa uživajte.
Naslednji članek
Pred poroko leta: kdo iz koalicije je vabljen in kdo ne?
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.