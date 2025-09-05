Svetli način
Slovenija

Svet brez filtra: kako se do solz nasmejimo in osramotimo

Ljubljana , 05. 09. 2025 18.56 | Posodobljeno pred 49 minutami

Saj poznate občutek, ko končno pride konec tedna in se zvečer olajšano zleknete na kavč pa vas doma vprašajo - in, kako je bilo v službi? Ali je sploh smiselno začeti razlagati, kaj vse se je zgodilo, kaj vas je spravilo v stres in kaj v smeh? No, mi smo se odločili, da vam ponudimo vpogled v naše zakulisje in to brez filtra. Kako se nam zapleta pri pripravi oddaje, kako se do solz nasmejimo in kdaj tudi osramotimo. Pa uživajte.

vrtnar _
05. 09. 2025 19.59
zanimivo, take dame kao, pa za pisalno mizo brusijo nohte, pol pa jedo tam, mislim halooo 😱🙉
ODGOVORI
0 0
vrtnar _
05. 09. 2025 20.01
kakšne packe, milorečeno
ODGOVORI
0 0
sseebbaa
05. 09. 2025 19.45
brezvezen prispevek...včasih so rekli "samohvala se pod mizo vala" in to drži za vas
ODGOVORI
0 0
Kuku456
05. 09. 2025 19.29
+1
Vi se tok kul, res
ODGOVORI
1 0
