Svet brez filtra: kako se do solz nasmejimo in osramotimo

Saj poznate občutek, ko končno pride konec tedna in se zvečer olajšano zleknete na kavč pa vas doma vprašajo - in, kako je bilo v službi? Ali je sploh smiselno začeti razlagati, kaj vse se je zgodilo, kaj vas je spravilo v stres in kaj v smeh? No, mi smo se odločili, da vam ponudimo vpogled v naše zakulisje in to brez filtra. Kako se nam zapleta pri pripravi oddaje, kako se do solz nasmejimo in kdaj tudi osramotimo. Pa uživajte.