Svet celjske bolnišnice ni sprejel odstopov Vindišarja, Svetelška in Plankove

Kot smo poročali, se je neljubi dogodek v Splošni bolnišnici (SB) Celje zgodil v sredo. O smrti pacienta, pripeljanega iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, so obvestili svojce drugega, ki je bil na zdravljenje pripeljan skupaj s prvim. Za napačno identifikacijo so izvedeli šele v sredo pozno popoldne, ko je bil umrli pacient že pokopan. Zato so svoje odstope ponudili strokovni direktor celjske bolnišnice Franc Vindišar, direktor bolnišnice Aleksander Svetelšek in pomočnica direktorja za zdravstveno nego Darja Plank. Svet celjske bolnišnice, ki o tem odloča na popoldanski seji, po naših informacijah odstopov ni sprejel.

Strokovni direktor celjske bolnišnice v odstopu Franc Vindišar je na današnji novinarski konferenci sicer na vprašanje, zakaj je ponudil odstop, odgovoril, da je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan ob četrtkovem obisku celjske bolnišnice dejal, da pričakuje odstop vodstva bolnišnice. Če minister ne bi izrazil takšnega pričakovanja, ne bi odstopil oz. bi počakal na izsledke notranjega nadzora, je še dejal Vindišar.