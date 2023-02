Svet delavcev nasprotuje sindikatu: 'Prenehajte s krnjenjem ugleda družbe'

"Svet delavcev družbe Sava Turizem je po vsebinskem pregledu postopkov prenosa sobaric na družbo Aktiva čiščenje, ki bodo na Obali izvedeni 1. marca, ugotovil, da je varnost služb zaposlenih enaka kot v družbi Sava Turizem, plače zaposlenim se zvišujejo, ohranja se pogodbena zaposlitev za nedoločen čas in upoštevani bodo hotelski standardi glede obremenitev zaposlenih," so v današnjem sporočilu za javnost nanizali v svetu delavcev.

V tej luči so ocenili, da je prenos sobaric poslovna odločitev v interesu družbe. Sindikat gostinstva in turizma Slovenije (SGIT) ima v družbi Sava Turizem zgolj 259 članov, hkrati pa izvršni odbor, predsednika in namestnika predsednika, ki lahko prevzame vlogo predsednika, zato ne vidijo težav pri prehodu zaposlenih k novemu delodajalcu, so dodali.

Pojasnili so še, da so sicer načeloma proti outsourcingu, da pa so ogorčeni nad pristopom in zavajanjem sindikata. "Zato pozivamo sindikat, da preneha s krnitvijo ugleda družbe in pozivanjem k stavki, saj s tem ogroža 1200 delovnih mest v družbi Sava Turizem," so sklenili.