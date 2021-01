Svet DeSUS podprl predlog izvršnega odbora, da se stranka pridruži KUL

Prvi sklep je podprlo 37 članov sveta stranke DeSUS, dva sta bila proti. Za drugi sklep je glasovalo 38 članov sveta, prav tako pa sta bila dva proti, so pojasnili v DeSUS.

V Koaliciji ustavnega loka (KUL) so sicer že nekaj mesecev povezane opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, ki so Karla Erjavca podprle za kandidata za novega predsednika vlade. Predlog konstruktivne nezaupnice z njegovo kandidaturo je 42 poslancev iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB in DeSUS vložilo v petek, a je Erjavec danes umaknil soglasje h kandidaturi do vzpostavitve pogojev za normalno delo vseh poslancev. Za to se je odločil zaradi okužb z novim koronavirusom med poslanci in zaradi samoizolacije nekaterih poslancev, zaradi česar ne bi mogli biti vsi prisotni na seji in glasovati.