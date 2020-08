Svet stranke DeSUS bo o usodi Pivčeve predvidoma odločal prihodnji torek

O prihodnosti stranke sta vodstvo in izvršni odbor stranke DeSUS razpravljala že v pretekli petek. Sklenili so, da čim prej, najkasneje pa do konca leta, skličejo izredni kongres, na katerem bo predsednica Aleksandra Pivecponudila glasovanje o nezaupnici. Do takrat bo za koordinacijo stranke s poslansko skupino pooblastila enega od podpredsednikov stranke. Predsednik sveta Gantar pa medtem meni, da ima svet stranke po statutu pristojnost odločanja tudi o razrešitvi predsednice.

Izvršni odbor se je seznanil tudi s pravnim mnenjem Inštituta za ustavno pravo glede morebitnega glasovanja o nezaupnici in razrešitvi Pivčeve že na svetu stranke. Vsebine pravnega mnenja niso razkrili, izhaja pa ta iz izjav Pivčeve, ki je dejala, da pričakuje, da bo kongres tisti, ki bo odločal o njeni nezaupnici, in ne svet, saj je kongres tudi tisti, ki jo je izvolil za predsednico, poroča STA.

Spomnimo

Pivčevi je pet poslancev stranke že odreklo podporo in jo po očitkih, ki nanjo letijo zaradi nejasnih plačil gostovanj po Sloveniji, pozvalo k nepreklicnemu odstopu. Če tega ne bo storila, Svet stranke pozivajo, da ji izreče nezaupnico. Za takšen poziv so se pretekli teden odločili tudi v strankinem pokrajinskem odboru Južna Primorska, kjer ocenjujejo, da predsednica med člani in v javnosti ne uživa več osebnega ugleda, s čimer krni tudi politični ugled stranke, je na Twitterju sporočil predsednik odbora in sveta stranke Tomaž Gantar.

Gantar je prepričan, da je poziv poslanske skupine DeSUS k odstopu Pivčeve prava odločitev. "Prav bi bilo, da osebnih interesov ne bi postavljala pred strankine in bi čim prej odstopila z mesta predsednice,"meni. Tudi nekdanji vidni član stranke Ivo Vajgl pravi, da je Pivčeva kršila "vse, kar je dovoljeno", zato je čas, da "spakira svojo torbico in odide".

Poslanci Pivčevi očitajo, da je DeSUS v času njenega vodenja postala stranka afer. Če svet stranke pozivu ne bo sledil, se lahko zgodi, da bodo poslanci DeSUS odšli samostojno pot oz. se odcepili od stranke. V LMŠ in Levici Pivčevo pozivajo k odstopu z mesta ministrice.