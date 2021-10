Svet EU pod predsedstvom Slovenije dosegel dogovor z EMA

Svet EU, v katerem so države članice unije in pogajalci parlamenta so se med drugim dogovorili, kaj predstavlja resno tveganje za javno zdravje v zvezi z zdravili in kako bodo to določili, so navedli na slovenskem predsedstvu Svetu EU.

Agencija bo vzpostavila tudi posebno platformo, ki bo olajšala spremljanje pomanjkanja, ponudbe in povpraševanja medicinskih proizvodov. Glede na začasni dogovor bo vzpostavila še javno spletno stran s podatki o tem, katerih ključnih zdravil in medicinskih pripomočkov primanjkuje, so navedli v Evropskem parlamentu.

S pomanjkanjem zdravil in medicinskih pripomočkov se bosta ukvarjali dve usmerjevalni skupini, so dodali. Povzetke njunih postopkov in priporočil bodo morali javno objaviti.

Dogovorili so se še, da bodo zagotovili zanesljivo financiranje iz proračuna unije za delo usmerjevalnih skupin, projektne skupine, delovnih skupin in strokovnih odborov, ki jih je treba ustanoviti, so zapisali na predsedstvu.

Poleg tega so se pogajalci dogovorili, da bodo izboljšali določbe o varstvu podatkov, da bi zagotovili, da bodo za prenose osebnih podatkov v okviru novega mandata EMA veljala pravila EU o varstvu podatkov.

"Priprava in usklajevanje na ravni EU sta bistvena elementa za boj proti prihodnjim zdravstvenim krizam. S tem dogovorom dodajamo pomemben nov element za nadgradnjo zdravstvene strukture EU. Agencija EU za zdravila nam bo s tem lahko zagotovila, da bomo imeli zdravila, potrebna za obvladovanje izrednih razmer na področju javnega zdravja," je ob sklenitvi dogovora poudaril minister za zdravje Janez Poklukar.

Dogovor morata zdaj potrditi še obe instituciji.

Ta posodobljeni osnutek mandata EMA je sicer del širšega svežnja za evropsko zdravstveno unijo. Ta vključuje še okrepljen mandat Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), osnutek zakona o čezmejnih grožnjah za zdravje ter predlog za ustanovitev organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (Hera).