Svet EU podprl izplačilo iz solidarnostnega sklada: Sloveniji 428 milijonov

Svet EU, v katerem so zastopane države članice, soglaša z izplačilom sredstev iz solidarnostnega sklada Sloveniji, Italiji, Avstriji, Grčiji in Franciji za pomoč pri odpravi posledic šestih naravnih nesreč, ki so te države prizadele v lanskem letu.

Skupno jim bo izplačanih 1028,54 milijona evrov sredstev, od tega 428,41 milijona Sloveniji za odpravo posledic poplav, ki so državo prizadele avgusta lani. Evropska komisija je Sloveniji decembra lani že izplačala 100 milijonov evrov predplačila, tako da bo prejela še nekaj več kot 328 milijonov evrov.