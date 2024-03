Okoljskim kriminalcem v EU odslej do 10 let kazni, višje kazni ...

OGLAS

Kot so danes sporočili iz Sveta EU, direktiva med drugim prinaša določitev minimuma skupnih pravil pri opredelitvi kaznivih dejanj in kazni za celotno EU. Direktiva širi seznam novih kaznivih dejanj z devet na 20. Med njimi so nezakonita trgovina z lesom, nezakonito recikliranje ladij in hujše kršitve zakonodaje o kemikalijah. Spremembe direktive prinašajo še določilo o kvalificiranem kaznivem dejanju za primere, ko je kaznivo dejanje storjeno namerno in povzroči uničenje ali nepopravljivo oz. dolgotrajno škodo okolju.

Za namerna kazniva dejanja, ki povzročijo smrt osebe, bodo morale države članice predvideti najvišjo zaporno kazen najmanj deset let, pri čemer lahko v svoji nacionalni zakonodaji predvidijo še strožje kazni. Za druga kazniva dejanja je zagrožena zaporna kazen do pet let. Najvišja zaporna kazen za kvalificirana kazniva dejanja pa je najmanj osem let.

Onesnaževanje morja FOTO: Dreamstime icon-expand