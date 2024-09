Po svetu stranke: 'Svoboda vstopa v jesen kot močna in enotna stranka'

"Svoboda vstopa v jesen kot močna in enotna stranka," je v izjavi za medije po svetu stranke zatrdil podpredsednik stranke in minister za finance Klemen Boštjančič. Na svetu so opravili "zelo odkrit pogovor o stvareh, ki so bile narejene in o stvareh, ki jih bomo naredili do konca tega mandata".

Zelo ga veseli, da so na svetu govorili o ciljih in prednostnih nalogah do konca mandata. Kot je dejal, vztrajajo pri ukrepih v zdravstvu, za mlade in pri splošni blaginji. "S temi ukrepi, ki jih že izvajamo, ki so nastavljeni, bomo nadaljevali, kljub vsem polenom, ki jih dobivamo pod noge. Ne bomo nič bolj populistični, ampak bomo preprosto delali," je še zatrdil Boštjančič.

Kljub določenim pritiskom so po besedah podpredsednice in poslanke Sare Žibrat uspeli zagotoviti stabilnost. Ostajajo povezani in bodo enotno zaključili "ne le ta mandat, ampak tudi naslednjega".