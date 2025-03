Svet Gibanja Svoboda za včlanitev stranke v Alde

Pridružitev Svobode v Alde bo dokončno potrjeval kongres stranke evropskih liberalcev v Helsinkih konec junija.

Stranka Gibanje Svoboda doslej še ni bila članica nobene evropske družine političnih strank, njena evropska poslanca Irena Joveva in Marjan Šarec pa sta v Evropskem parlamentu del politične skupine liberalcev Renew Europe. Njeni člani so med drugim tudi evropski poslanci iz strank, ki so članice Zavezništva evropskih liberalcev in demokratov (Alde).

Evropska stranka liberalcev združuje 70 strank članic iz 44 evropskih držav, navaja spletna stran Alde. Iz Slovenije v tej evropski politični družini trenutno ni nobene stranke, v preteklosti pa so bile njene članice SMC, SAB in LMŠ.