Svet Gimnazije in srednje šole Kočevje po plazu obtožb razrešil ravnatelja Pečana

Po poročanju Televizije Slovenija (TVS) je Svet Gimnazije in srednje šole Kočevje izglasoval razrešitev ravnatelja Gregorja Pečana . Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje bo začasno vodil prejšnji ravnatelj Tomaž Markovič , je poročala TVS.

Svet zavoda se že mesece ukvarja z očitki o nespoštljivem in neprimernem odnosu do dijakov, ki naj bi bil dovolj sporen, da bi terjal njegovo razrešitev. Dodatno težo primeru dajejo anonimne obtožbe nekdanjih zaposlenih o neprimernem vedenju z domnevno spolno konotacijo. Odvetnica ravnatelja trdi, da gre za orkestrirano gonjo in poskus javnega linča, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture opozarja, da gre zaradi neukrepanja ministrstva za eno največjih afer v slovenskem šolstvu po osamosvojitvi.

Svet šole ravnatelju očita aroganten odnos do staršev, otrok in zaposlenih, na kar je v peticiji opozorilo tudi več kot 200 dijakov. Očitajo mu nezakonito preverjanje zdravstvenega stanja dijakov in nekatere druge nepravilnosti.

Kot smo poročali, predsednik sveta edine kočevske srednje šole razlaga, da je na njihovo mizo prišlo več prijav dijakov, staršev in tudi zaposlenih. Skupni imenovalec pa nagovor javnosti dobro poznanega ravnatelja Gregorja Pečana dijakom drugega, tretjega in četrtega letnika ob začetku šolskega leta. Neuradno naj bi se ravnatelj do dijakov obnašal nespoštljivo, jih žalil, poniževal ter izrekel več posmehljivih in neprimernih komentarjev o vzgoji njihovih staršev. Poleg tega naj bi uvedel spremembe pri ocenjevanju dijakov, ki so zaradi bolezni odsotni pri pisanju testov.

Kot je Lazar povedal za STA, se je v zvezi s tem pred časom obrnil na šolsko inšpekcijo, ki je ravnateljeva dejanja obsodila in jih napotila k uporabi 48. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta govori o tem, da ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.

Svet šole je zato začel postopek razrešitve, ki pa ga je prekinil, ker je šolska inšpekcija po Pečanovi prijavi ugotovila nepravilnosti pri imenovanju predstavnikov dijakov, sindikalnega zaupnika in enega od staršev v svet zavoda.

Svet je po Lazarjevih besedah nato poskrbel za vnovično, pravilno imenovanje sindikalnega zaupnika in predstavnika staršev, ne pa tudi dveh predstavnikov dijakov, saj morajo ti znova izpeljati volitve. Nato je sprejel nov sklep o razrešitvi Pečana. Ta je imel pravico izreči se o sklepu, nato je moralo svoje mnenje v roku 30 dni podati še ministrstvo, nato pa je lahko svet sprejel končen sklep o razrešitvi.

Svetu zavoda se je sicer danes iztekel mandat.

Pečan vse očitke zavrača. "Svet nima enega primera, v katerem bi mi lahko očital nezakonitost," je decembra dejal za STA.

Za lažne je Pečan označil nekatere medijske zapise, da sta bila šola in on sam pod inšpekcijskim nadzorom: "Prvi in edini inšpekcijski nadzor do zdaj je bil nadzor, ki sem ga sprožil sam in v katerem sem opozoril na neustrezno sestavo sveta šole," je dejal. Glede očitkov, da mu svet ne more vročiti sklepa o razrešitvi, pa odgovarja: "Če bi mi ga poslali po pošti, bi ga najbrž že dobil."

V zadevo se je vključil tudi šolski sindikat Sviz.